«Начались погромы, а новогоднюю елку запретили». Как отмечали Новый год в царской и советской Москве

Петровские фейерверки

При Петре I Новый год стали праздновать 1 января. Для России того времени это было дико, потому что в ту эпоху все привыкли отмечать его 1 сентября, а не зимой, в холод и снег.

Петербурга еще не было, и начиналось все в Москве. Так что и основные элементы празднования складывались здесь.

Ни иллюминации, ни фейерверков до Петра на подобных праздниках не устраивали. Теперь же велено было украшать дома еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветками, в ночь на 1 января жечь на улицах костры, так как уличного освещения тогда еще не было. Ко всему прочему надо было устраивать огненные потехи — зажигать на Красной площади фейерверки и шутихи. Во дворах богатых людей, будь то бояре, военные или купцы, устраивали троекратную стрельбу и пускали ракеты.