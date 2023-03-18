Плантации в Бутове, медицинское вино и погромы. Как аптека Феррейна стала лучшей в Москве и почему она закрылась

Яркая вывеска фирмы

Аптеки, как и многое в Москве и по всей России, начались с Петра I. В начале XVIII века он повелел открыть их вместо «зелейных» лавок. Одна из них располагалась на Мясницкой. Владельцев у нее было много, всех не упомнишь, да и ни к чему. Нас интересует лишь один — Карл Феррейн, который выкупил фармацевтическое заведение в 1823 году. Однако до ренессанса было еще далеко.

В начале 60-х годов позапрошлого столетия Феррейн переселил свою аптеку в здание в конце Никольской. В ту пору делами уже заправлял младший сын Карла Ивановича — Владимир, имевший степень магистра фармации. Он и создал «Товарищество В.К. Феррейна», которое загремело на всю Россию.