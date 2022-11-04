«При Сталине музыка была поставлена в невыносимые условия». Главные адреса в истории московского джаза

Валентин Парнах, поэт и танцовщик, некоторое время жил в Париже. Приехав в Москву, он привез с собой набор инструментов для, как он выражался, «джаз-банда», чтобы устроить в столице джаз. Этим словом тогда называли тип ансамбля с саксофонами, барабанами, а не музыку, которую они играли. Говорили «он играет в джазе», а не «он играет джаз».

Запись пластинки ансамбля «АМА-джаз»

«Кабинет напевов Музтреста», Кузнецкий Мост, 3

В 1928 в Москве была записана первая джазовая пластинка в стране. Это был ансамбль «АМА-джаз», под руководством Александра Цфасмана. «АМА» расшифровывалось как Ассоциация московских авторов. Цфасман был консерваторски-образованным академическим пианистом, который прекрасно освоил джаз со слуха — по пластинкам, по немногим выступлениям заезжих иностранцев.