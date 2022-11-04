«При Сталине музыка была поставлена в невыносимые условия». Главные адреса в истории московского джаза
Москва всегда была джазовой столицей России. Именно здесь, в одном из залов Российского института театрального искусства (ГИТИС), 100 лет назад состоялся первый в стране джазовый концерт. А 60 лет назад в кафе «Молодежное» на улице Горького (теперь это Тверская-Ямская) прошел первый в СССР джазовый фестиваль, победителям которого разрешено было выступить за границей... О том, с какими адресами связана история отечественного джаза, «Мосленте» рассказал научный консультант проекта «Джаз!100!Россия!», главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.
Концерт «Джаз-банда Валентина Парнаха»
ГИТИС, Малый Кисловский переулок, 6
Первый концерт со словом «джаз» в названии состоялся 1 октября 1922 года в Москве. Сейчас помещение, в котором он проходил, называется 26 аудиторией ГИТИС, в то время это был большой зал ГИТИСа.
Первый московский фестиваль джаза, афиша, 1962
Художник: Владимир Садковкин / АНО «Центр исследования джаза»
Что там звучало, мы не знаем, потому что не существует записей этого концерта. Есть только отчеты прессы и участников, и все они противоречат друг другу. Люди как будто рассказывают о разных событиях и, видимо, так оно и есть. Потому что, похоже, тот самый первый джазовый концерт, который дал коллектив под названием «Джаз-банд Валентина Парнаха», в памяти современников путался со вторым и третьим концертом, которые прошли в других залах в другое время и игрались другим составом. Но мы можем предположить, что люди экспериментировали, пытаясь играть новую музыку, которую никто из них, кроме самого руководителя ансамбля, живьем не слышал.
Валентин Парнах, поэт и танцовщик, некоторое время жил в Париже. Приехав в Москву, он привез с собой набор инструментов для, как он выражался, «джаз-банда», чтобы устроить в столице джаз. Этим словом тогда называли тип ансамбля с саксофонами, барабанами, а не музыку, которую они играли. Говорили «он играет в джазе», а не «он играет джаз».
Запись пластинки ансамбля «АМА-джаз»
«Кабинет напевов Музтреста», Кузнецкий Мост, 3
В 1928 в Москве была записана первая джазовая пластинка в стране. Это был ансамбль «АМА-джаз», под руководством Александра Цфасмана. «АМА» расшифровывалось как Ассоциация московских авторов. Цфасман был консерваторски-образованным академическим пианистом, который прекрасно освоил джаз со слуха — по пластинкам, по немногим выступлениям заезжих иностранцев.
Композитор Александр Наумович Цфасман (1906-1971) за работой.
Фото: Георгий Тер-Ованесов / РИА Новости
Все основные джазовые записи в стране делались именно в Москве, так как здесь была пара приличных студий звукозаписи. Одна из них называлась «Кабинет напевов Музтреста», и находилась на Кузнецком Мосту, в здании, на фасаде которого сейчас написано «Моспроект-3». Никакого Моспроекта в нем больше нет, только офисы, а когда-то там была первая в Москве студия звукозаписи, на которой в конце 1920-х и 1930-е записывались все первые в СССР джаз-пластинки.
Выступление Сиднея Беше и Фрэнка Уитерса
Театр «Ленком», Малая Дмитровка, 6
Даже в 1920-х в Москве можно было услышать настоящий американский джаз. Например, в 1926 году в столице выступал коллектив из США «Короли джаза» — «Jazz kings», и вся музыкальная Москва была на тех концертах. Играл небольшой инструментальный состав, выступление проходило в помещении нынешнего театра «Ленком», где тогда находился кинотеатр.
Театр «Ленком».
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
В составе «Jazz kings» были два очень значительных, известных импровизатора: кларнетист Сидней Беше и тромбонист Фрэнк Уитерс. Наши музыканты их очень внимательно слушали, пытаясь понять, как играют американцы. И, если судить по ранним записям советского джаза, они это «поймали».
Концерт «Оркестра Эдди Рознера»
Сад «Эрмитаж», Каретный Ряд, 3
Все ведущие джазовые коллективы работали в Москве, за исключением пары, базировавшихся в Ленинграде. Были государственные джаз-оркестры в столицах союзных республик. В Белорусии на эту позицию был назначен «Оркестр Эдди Рознера», который практически полным составом бежал из Польши от наступающих немцев. Но все равно эти оркестры приезжали в Москву и началом их успеха на общесоюзной сцене становились выступления в столице.
Выступление Государственного джаз-оркестра Белорусской ССР под управлением Заслуженного артиста БССР Эдди Рознера. Уникальный номер игры на двух трубах одновременно исполняет Эдди Рознер. Москва, 1940 год.
Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости
Например, о популярности «Оркестра Эдди Рознера» нельзя говорить до их выступления в саду «Эрмитаж» летом 1940 года. Это была одна из центральных площадок, где ведущие джазовые коллективы выступали и на летней эстраде, и в театре Эрмитаж, который до сих пор стоит сгоревший, а тогда был одним из крупнейших эстрадных театров в Москве.
Гонения на джаз
Редакция газеты «Правда», улица Правды, 24
До середины 1940-х значительная часть джазовых коллективов страны работала в Москве. Потом началась печально известная «эпоха разгибания саксофонов». Джаз запрещен не был, это миф, легенда, но он был поставлен в невыносимые условия существования. Место ему было определено на танцах. Началось это все в 1946 году с увольнения Цфасмана, расформирования джаз-оркестра радиокомитета и ареста Эдди Рознера за попытку нелегального пересечения границы — он пытался без документов вернуться в Польшу.
Еще год джаз-оркестры продолжали существовать. Но 10 февраля 1948 года в газете «Правда» было опубликовано постановление политбюро об опере Вано Мурадели «Великая дружба», где слово джаз не упоминалось, но было обозначено, что советскому народу нужна советская музыка, реалистичная, которая легко поется. А «формалистические извращения современных композиторов» советскому народу не нужны.
После этого и начались гонения на джаз. Употреблять само это слово в печати стало возможно только в связи с критикой буржуазной культуры. Все джаз-оркестры в стране были распущены.
Леонида Утесова, руководившего Госджазом РСФСР, трогать было нельзя, он был любимым актером и певцом Сталина. Поэтому его оркестр переименовали в Государственный эстрадный оркестр Российской Федерации...
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Выступление джаз-оркестра Леонида Утесова с программой «Бей врага!». Москва, 1943
Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости
Но марте 1953 года умер Сталин, и началась оттепель.
Студия «Первый шаг» при Центральном доме работников искусств
ЦДРИ, улица Пушечная, 9/6, строение 1
В 1955 году в журнале «Советская музыка» вышла статья музыковеда Валентины Конен «Легенды и правда о джазе». В ней было робко сказано, что да, есть плохой буржуазный коммерческий джаз, который в СССР не нужен. Но есть и хороший, творческий, импровизационный джаз, который нужен советскому народу.
И с этого момента начинается новый этап истории отечественного джаза, который опять-таки связан с Москвой, где появляется студия «Первый шаг» при Центральном доме работников искусств. А во главе оркестра этой студии стоял никому тогда еще не известный композитор, выпускник московской консерватории Юрий Саульский. Он собрал в этот оркестр множество молодых импровизаторов из институтской самодеятельности.
Кафе «Молодежное», 1967
Фото: АНО «Центр исследования джаза»
Советский Союз тогда участвовал в гонке вооружений. И ему нужно было много инженерных и научных кадров, которые должны были чувствовать свою особенность, то, что их поддерживают, поощряют. Поэтому им даже в институтской самодеятельности позволялось многое из того, что остальным было запрещено, в частности — играть джаз.
Первый Московский джазовый фестиваль
Кафе «Молодежное» на улице Горького (Тверская-Ямская, 11)
В 1966 году джаз-оркестр был создан при Всесоюзном радио. В нем играли лучшие солисты-импровизаторы столицы. Они создавали свои маленькие составы, импровизационные квартеты, квинтеты, которые выступали на центральных джазовых событиях 1960-х годов — Московских джазовых фестивалях. Первый из них провели 60 лет назад, в октябре 1962 года. Длился он три дня, публики было немного, всего 110 человек — именно столько вмещало кафе «Молодежное» на улице Горького (сейчас это Тверская-Ямская, дом 11). В наши дни там «Сбербанк», а в те годы на первом этаже здания находился первый в Москве джаз-клуб, где в дневное время работал общепит, а вечером играла живая музыка.
Первый московский фестиваль джаза, 1962
Фото: Виктор Ахломов / АНО «Центр исследования джаза»
Фестиваль курировал комсомол, потому что считалось, что джаз — музыка молодежи. А кто ее возглавляет? Конечно, коммунистический союз молодежи! Комсомольцы пообещали победителям выступление на джазовом фестивале за пределами Советского Союза. И дальновидно отдали первое место двум коллективам при том, что договоренность с фестивалем Jazz Jamboree в Варшаве была только на выступление одного.
Поэтому в приказном порядке из двух коллективов быстро собрали один, и назвали его «Секстет Вадима Сакуна». Сакун до этого руководил собственным трио, был аспирантом физического факультета МГУ, комсомольцем и к тому же самым старшим из победителей фестиваля — ему тогда исполнилось 26 лет. Секстет выступил в Польше очень успешно.
Студия музыкальной импровизации «Москворечье»
ДК «Москворечье», Каширское шоссе, 52
История профессионального советского джазового образования тоже начинается в Москве. Первым учебным заведением, систематически преподававшим джазовые дисциплины, стала студия музыкальной импровизации «Москворечье», созданная при Московском инженерно-физическом институте, доцентом и пианистом Юрием Козыревым. В начале 1970-х студия переехала в ДК «Москворечье», где было создано вечернее музыкальное училище, в котором преподавались только джазовые дисциплины.
Джаз-клуб Синяя Птица, 1965
Фото: Владимир Садковкин / АНО «Центр исследования джаза»
Педагоги студии, начиная с 1972 года, работали над тем, чтобы ввести джазовые дисциплины в систему музыкального образования по всей стране. Локомотивом этого процесса выступал Юрий Саульский, который был членом комиссии союза композиторов по эстрадной и джазовой музыке. Он считался неофициальным министром джаза, проталкивая инициативы целой группы московских музыкантов на уровне министерства культуры.
Благодаря этой деятельности начался процесс, который привел к открытию в 1974 году джазовой специализации в 26 музыкальных училищах по всей Российской Федерации. Потом, уже к концу 1970-х, появились эстрадно-джазовые отделы в музыкальных училищах. А в 1980-е годы в Москве и Ростове-на-Дону открылись кафедры джаза в высших учебных заведениях. В Москве это был Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, теперь — Российская академия музыки имени Гнесиных.
Лучшее джазовое образование в стране
Российская академия музыки имени Гнесиных, улица Поварская, 38, строение 1
В 1990-е годы история джаза в Москве началась заново. Большинство из существующих в наши дни фестивалей были запущены именно тогда.
В 1990-х и начале 2000-х открылось и большинство действующих сейчас джаз-клубов, некоторые из них продолжают работать на тех же самых местах. Например, в 1999 году на Таганке открылся LeClub, который сейчас называется «Джаз-клуб Игоря Бутмана». Клубу Алексея Козлова уже более десяти лет, есть в городе и ряд других джазовых заведений со стажем.
Биг-бэнд Игоря Бутмана в Ле Клубе
Фото: Павел Корбут / АНО «Центр исследования джаза»
И конечно же, музыканты со всей России едут в Москву учиться. В столице есть «Академия джаза», директором которой является Игорь Бутман. А лучшее высшее музыкальное образование по джазовой специальности дает Российская академия музыки имени Гнесиных.
Подробнее узнать об истории отечественного джаза можно на выставке «Джаз!100!Россия!» в Российском национальном музее Музыки на улице Фадеева, 4. Эта уникальная выставка, подготовленная с партнерами, коллекционерами, историками и исследователями джаза, представляет жанр джаза как неотъемлемую часть мировой и российской музыкальной культуры.