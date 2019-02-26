Москвичи вспомнили хитовую рекламу из 1990-х

Пользователь Twitter под ником «муниципальный физкультурник» опубликовал фотографию таблички с расписанием на автобусной остановке «Вентиляторный завод» в Перово.

«Сейчас в вашей голове самозапустится рекламный ролик», — предупредил он.

Некоторые пользователи сразу же поняли, о чем речь, и прислали в комментарии рекламу Московского вентиляторного завода, снятую, предположительно, в 1990 году. Это третий в истории СССР коммерческий рекламный ролик. Он получил широкую известность и стал основой для различных частушек, в том числе матерных, и обыгрывался в КВН.