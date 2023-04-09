«Сколько горожан богу душу отдали, до сих пор неведомо». Как Москва пережила самое мощное наводнение ХХ века

«Вода все прибывала и прибывала...»

Весна в тот год выдалась необычно жаркая. Снег начал стремительно таять, вода в реках стала подниматься. Затопило деревни Мневники и Терехово Хорошевской волости Московского уезда. Это известие дошло до Белокаменной, стали клубиться новые слухи — один тревожнее другого.

11 апреля (по старому стилю) 1908 года газета «Раннее утро» писала: «Вчера уровень воды в Москве-реке и Водоотводном канале угрожающе подымался с самого утра. Среди дня вода выступила из берегов в некоторых наиболее низких местах уже в центре города. Поспешно стали сооружаться плотины из навоза и земли. Окна в нижних этажах забивались досками и засмаливались. Дул резкий ветер, шел дождь, вода все прибывала и прибывала...»

Но то была лишь прелюдия к безудержному буйству стихии. На другой день «Русское слово» разместило драматический репортаж, в котором корреспондент газеты поведал, что «у Каменного моста уже не было возможности проехать ни на Неглинный проезд, ни вдоль кремлевской стены, ни по Москворецкой набережной, так как все это было залито водой… При переезде через Устьинский мост жуть брала. Старый ненадежный мост дрожал от сильного напора воды…»