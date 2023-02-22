«Среди клиенток оказывались артистки, певицы и жены министров». Как москвичи попадали в вытрезвители и что им за это грозило

Приют для опьяневших

В XIX веке в России вытрезвителей еще не было. Однако о захмелевших гражданах заботились. Даже строгие служители порядка были к ним участливы. В «Инструкцiи городовымъ московской полицiи», изданной в 1883 году, говорилось: «Пьяных, которые идут, шатаясь и падая, отправлять на их квартиры, если таковые известны… Городовому дозволяется брать бесплатно извозчика, чтобы отвезти пьяного или внезапно заболевшего домой…»

Первые вытрезвители появились в России в начале ХХ века в Киеве, Саратове, Ярославле. В 1902 году в Туле по инициативе врача Федора Архангельского открылся «приют для опьяневших», который содержался за счет городской казны.

В СССР вытрезвители появились в начале 30-х годов. Дебютным стало заведение в Ленинграде — ныне Санкт-Петербурге — на улице Марата, 79. Отчего-то вспомнилась песня Александра Розенбаума: «На улице Марата / Я счастлив был когда-то, / Прошло с тех пор ужасно много лет, / Но помнят все ребята / На улице Марата, / Что я имел большой авторитет…»