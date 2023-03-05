«Таких жутких прощаний мир еще не видел». 70 лет назад умер Иосиф Сталин

«В девять часов пятьдесят минут вечера...»

В марте 1953-го зима отталкивала пришедшую весну, сердилась: обдувала ветром, засыпала снегом. Москвичи ежились, нахлобучивали шапки, платки, прятали лица в шарфы. Они торопились по своим делам, шли мимо дворников, скребущих лопатами, шуршащих шинами автомобилей, автобусов, троллейбусов, звенящих трамваев. Кто-то рождался, кто-то уходил. Одним из тех, кто угасал, был человек, которого знал весь мир. Вокруг него суетились испуганные врачи, но надежд на его спасение почти не оставалось…

Несколько дней о болезни Сталина не сообщалось. И лишь 4 марта, когда все шло к роковому исходу, появился первый медицинский бюллетень, в котором говорилось о гипертонической болезни и атеросклерозе вождя. Но хуже всего было то, что его разбил паралич, и Сталин находится без сознания. Позже в сообщениях появились слова об ухудшении кровообращения и «явлениях периодического дыхания Чейн-Стокса».