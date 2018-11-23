В Домодедово задержали кошку без документов

Россельхознадзор приостановил оформление кошки в столичном аэропорту Домодедово, отправленной из Владивостока в Киев. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает агентство «Москва».

Питомица летела с электронным ветеринарным сертификатом, но выяснилось, что свидетельство оформлено на бланке без степеней защиты.

«Погрузка животного на борт воздушного судна запрещена», — подчеркнули в ведомстве.

О дальнейшей судьбе кошки пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что рабочие залили бетоном дыру в фундаменте столичного здания и перекрыли котам выход на улицу. Инцидент произошел на улице 1905 года в здании типографии «Московского комсомольца». Волонтеры выяснили, что кошка с котятами в безопасности, могут свободно передвигаться по большому подвалу и имеют доступ к еде, однако выход на улицу им действительно был заблокирован. Зоозащитники постараются найти котам хозяев.