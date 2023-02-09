В Третьяковской галерее сменился директор. Чем запомнится пребывание на этом посту Зельфиры Трегуловой?

Новый директор

Зельфира Трегулова стала генеральным директором Государственной Третьяковской галереи 10 февраля 2015 года. В феврале 2018 года министр культуры РФ Владимир Мединский принял решение продлить с ней трудовой договор еще на пять лет. Но на днях истек и он. А в четверг, 9 февраля нынешнего, 2023 года Зельфира Трегулова оставила свой пост.

Новым директором Третьяковки была назначена гендиректор Политехнического музея Елена Проничева.

В свое время Проничева окончила МГИМО по специальности «Сравнительная политология». С 2013-го по 2020 год была исполнительным директором Еврейского музея и центра Толерантности. Ранее работала в комитете по бюджету и налогам Госдумы, а также в департаменте внешнеэкономической деятельности «Газпрома» и Газпромбанка. В 2020 году возглавила Политехнический музей.