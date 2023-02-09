В Третьяковской галерее сменился директор. Чем запомнится пребывание на этом посту Зельфиры Трегуловой?
Зельфира Трегулова занимала пост генерального директора Третьяковской Галереи на протяжении восьми лет. 9 февраля 2023 года стало известно: ее трудовой контракт истек и более не продлен... В сети регулярно возникали горячие дискуссии об экспозициях и проектах подведомственного Зельфире Исмаиловне заведения. Однако мало кто ожидал смены директора главной галереи страны. «Мослента» вспомнила самые громкие события последних лет, которые происходили в Третьяковской Галерее под руководством знаменитого директора.
Новый директор
Зельфира Трегулова стала генеральным директором Государственной Третьяковской галереи 10 февраля 2015 года. В феврале 2018 года министр культуры РФ Владимир Мединский принял решение продлить с ней трудовой договор еще на пять лет. Но на днях истек и он. А в четверг, 9 февраля нынешнего, 2023 года Зельфира Трегулова оставила свой пост.
Новым директором Третьяковки была назначена гендиректор Политехнического музея Елена Проничева.
В свое время Проничева окончила МГИМО по специальности «Сравнительная политология». С 2013-го по 2020 год была исполнительным директором Еврейского музея и центра Толерантности. Ранее работала в комитете по бюджету и налогам Госдумы, а также в департаменте внешнеэкономической деятельности «Газпрома» и Газпромбанка. В 2020 году возглавила Политехнический музей.
Елена Проничева
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Как изменится жизнь Третьяковской галереи при новом директоре, пока сказать сложно. Зато точно ясно, что предыдущий запомнится москвичам надолго. Многие называют Зельфиру Трегулову самым крутым музейным менеджером современной России. И это справедливо, ведь количество посетителей Третьяковки росло год от года: в 2015-м, когда галерею возглавила Трегулова, в музей пришли 1,63 миллиона человек, а к началу пандемии количество посетителей выросло до 2,84 миллиона в год. Однако есть и те, кто считает иначе. Причиной этого стали несколько громких скандалов, связанных с именем ушедшего гендира.
«Мослента» решила вспомнить самые громкие взлеты и провалы Третьяковки последних лет.
Пустота и беспросветность
В конце января 2023 года Министерство культуры неожиданно запросило у Третьяковской галереи отчет по экспозиции. Причиной стало следующее: посетитель галереи Сергей Шадрин написал жалобу, в которой говорится, что некоторые экспозиции Третьяковки не соответствуют духовно-нравственным ценностям. Кроме того, мужчина посчитал, что в галерее представлены произведения, имеющие признаки деструктивной идеологии.
По словам Шадрина, после посещения Третьяковки он испытал глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности. Как результат, Министерство культуры РФ направило в Третьяковскую галерею письмо, в котором потребовало предоставить информацию о соответствии экспозиции музея «духовно-нравственным ценностям», сообщают РИА Новости. Зельфира Трегулова должна была предоставить ответ до 6 февраля.
Художественного обозревателя «Коммерсанта» Киру Долинину насторожил тот факт, что жалоба была предана огласке и совпала со сроком окончания действия контракта Трегуловой. Однако сама Зельфира Исмаиловна до сих пор воздерживается от комментариев на эту тему.
Идеологии и неполадки
Скандал вызвало и внезапное закрытие Зельфирой Трегуловой выставки «Смена декораций» Гриши Брускина в марте 2022 года.
Проект «Смена декораций» художника Григория Брускина в российском павильоне на биеннале
Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ
Выставка художника открылась 23 марта и должна была продлиться вплоть до 24 июля. Однако в пресс-службе Третьяковской галереи ответили, что экспозиция закрывается для посещения раньше назначенного срока по причине технических неполадок, сообщили в RTVI. А издание «Артгид», ссылаясь на источник, написало о том, что предписание закрыть выставку поступило от Министерства культуры РФ, которое отреагировало на запросы «возмущенных граждан». Напомним, что инсталляция была посвящена исследованию действующих, умерших и разлагающихся идеологий.
«Все, что мы видим последние годы, говорит о том, что в новой действительности Трегулова занимать эту должность не может, потому что она человек другого времени, других представлений о том, что должно быть показано в музее», — считает обозреватель «Коммерсанта» Кира Долинина.
Алкоголь и Репин
В мае 2018 года в галерее произошел еще один неприятный инцидент. Один из посетителей Третьяковки отдыхал в кафе при галерее, а после этого, будучи в нетрезвом виде, отправился в Лаврушинский переулок. Там мужчина разбил защитное стекло столбиком ограждения и нанес значительные повреждения картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».
Презентация после реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Государственной Третьяковской галерее
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
По данным «Комсомольской правды», холст был прорван в трех местах. После этого события руководством Третьяковки было принято решение остановить продажу спиртного в кафе при галерее.
Дождь и крыша
Вне идеологического поля оказался накрывший столицу в августе 2020 года сильнейший ливень. Но и он внес свою лепту в и без того непростую жизнь главной галереи страны: в Третьяковке произошла протечка крыши, сообщила тогда «Комсомольская правда».
Пострадала выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».
Примечательно то, что зал авангарда, где протекла крыша, был открыт на тот момент чуть больше недели после ремонта кровли. При том что Зельфира Трегулова публично утверждала, что крыша в залах авангарда отремонтирована, инцидент вызвал закономерное недоумение у россиян.
Чморы и разговоры
Летом 2018 года Третьяковская галерея шокировала общественность еще и новыми правилами. Согласно им, обсуждение экспонатов между посетителями приравнивалось к несанкционированной экскурсии. Отныне каждый гость галереи, который что-то рассказывал остальным посетителям, должен был получить специальный бейдж и оплатить 5310 рублей в кассу.
Последней каплей стало то, что из галереи выставили историков МГУ, которые пришли на выставку Верещагина и не предоставили аккредитацию. Похожая ситуация произошла и с преподавателем ВШЭ Тимом Ильясововым. Охранник услышал, как Ильясов рассказывает товарищам про одежду на портретах, и посчитал это недопустимым.
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки «Василий Верещагин»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Возмущенные комментарии москвичей и гостей столицы, которые, к слову, и придумали термин «Большой чмор», вынудили руководство Третьяковки изменить правила. В итоге руководство галереи отменило плату за экскурсии и переписало указ, сообщает«Комсомольская правда».
Куинджи и сигнализация
Однако самым громким и резонансным событием последних лет, связанным с Третьяковской галереей, стала кража картины Архипа Куинджи.
Напомним: в январе 2019 года неизвестный похитил полотно Куинджи «Ай-Петри. Крым». Преступника задержали на следующий же день, но выяснилось, что картина была не застрахована. Более того, она даже не была подключена к сигнализации. 1 февраля картину вернули на выставку в Третьяковскую галерею, сообщаетТАСС.
«Вопросы есть. Прежде всего они касаются того, как удалось вынести картину из галереи... я уже не говорю о том, что музейные экспонаты должны оснащаться дополнительными средствами безопасности, которые у галереи имеются», — поделилась словами директора департамента музеев Владислава Кононова «Комсомольская правда».
Зельфира Трегулова прокомментировала ситуацию следующим образом: «Раньше мы рассматривали визитера, как человека, который пришел смотреть на искусство... однако желание погрузить человека в искусство чревато рисками».
Слева направо: директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов, директор Государственного Русского музея Владимир Гусев, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, помощник Министра внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Ирина Волк, начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Кузьмин на церемонии передачи похищенной картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в Главном управлении МВД России по городу Москве
Фото: ГУ МВД России по г. Москве / РИА Новости
По итогам происшествия обязательным стало требование установки датчиков на все работы временной экспозиции.
Реформы и выставки
Однако перечисление всех этих инцидентов было бы несправедливым без признания очевидных заслуг и удач Зельфиры Трегуловой на посту директора галереи. Именно она провела здесь множество реформ, положительно повлиявших на развитие Третьяковки.
Очевидно и неоспоримо: под руководством Зельфиры Исмаиловны в галерее проходили выставки-блокбастеры, которые впечатлили многих посетителей.
Помимо этого, Трегулова уделила внимание реформированию некоторых экспозиций. Под ее руководством был построен музей Павла и Сергея Третьяковых. Зельфира Трегулова говорила о том, что «это должен быть музей, который бы отражал и тему коллекционирования в России и был бы тем местом, где мы могли бы собирать современных отечественных меценатов и коллекционеров, где мы могли бы устраивать интересные для них и для нас встречи и мероприятия».
«Любой музейный сотрудник, работавший с ГТГ подтвердит, что при Зельфире стало возможно вести музейные обмены и совместные проекты. Не говоря уже о Wi-Fi, кафе, экскурсионном бюро, образовании», — поясняет создатель Telegram-канала Музейный сноб.
Айвазовский и рейтинги
Именно при Трегуловой, в 2017 году, Третьяковская галерея оказалась на восьмом месте мирового рейтинга музейной посещаемости, публикуемого The Art Newspaper каждую весну. Событие сразу стало сенсацией, ведь экспозиция, посвященная русскому художнику попала в десятку самых посещаемых мировых выставок впервые.
Министр культуры РФ Владимир Мединский и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова (в центре) на выставке «Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения» в Третьяковской галерее на Крымском Валу. На втором плане слева — картина «Ледяные горы» (1870 год); справа — картина «Ниагарский водопад» (1893 год)
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Ретроспективу Айвазовского увидели 598 832 посетителя, то есть в день Третьяковская галерея принимала более шести тысяч желающих увидеть своими глазами полотна знаменитого художника. По этим показателям выставка обогнала экспозицию Пабло Пикассо в нью-йоркском Музее современного искусства, принимавшую более 5,8 тысячи посетителей в день.
Мунк и масштаб
Весной 2019 года в Третьяковской галерее открылась первая по-настоящему масштабная выставка знаменитого норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка в России. Проект был реализован при участии Музея Мунка в Осло и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
Выставка была приурочена к 150-летию со дня рождения художника. Предыдущая крупная выставка его картин в России проходила в Эрмитаже в 1982 году.
В этот раз экспозиция вызвала неподдельный интерес публики. Ее посетили более 200 тысяч человек.
Врубель и эмоции
Однако, по словам самой Зельфиры Исмаиловны, ни один выставочный проект не получил такого эмоционального отклика, как выставка Михаила Врубеля, открывшаяся в Новой Третьяковке на Крымском мосту осенью 2021 года.
Картины знаменитого художника пришли увидеть более 312 тысяч человек. Выставка стала крупнейшей ретроспективой Врубеля. Третьяковская галерея представила более 300 полотен художника из российских и зарубежных музеев, в том числе знаменитого «Демона» и «Царевну-Лебедь».
Посетительница возле картины Михаила Врубеля «Демон (сидящий)» (1890 год) на выставке «Михаил Врубель», приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Танцы, болельщики и фонды
И еще один немаловажный момент: в последние годы Третьяковская галерея регулярно напоминала о себе и нетривиальными акциями. Например, в 2016 году в павильоне на Крымском валу была запущена программа «Танцы в музее», а во время чемпионата мира по футболу 2018 года сюда можно было войти бесплатно по паспорту болельщика.
Галерея активно ведет аккаунты в соцсетях, рассказывая истории создания знаменитых полотен, которые могут увидеть ее посетители.
Кроме того, Третьяковская галерея стала первым государственным музеем в Москве, где был открыт фонд целевого капитала (эндаумент). В 2019 году в него поступил первый взнос — 100 миллионов рублей от Фонда Потанина. Средства на пополнение коллекции Третьяковки и на поддержку ее малых музеев.