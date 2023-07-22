«Вот я — весь боль и ушиб…» Какой была Москва Владимира Маяковского и каким она его запомнила
На этой неделе исполнилось 130 лет со дня рождения одного из самых ярких поэтов ХХ века. Владимир Маяковский был огромным человеком огромного же таланта. Спешил жить, стремился объять необъятное, и ему удавалось: он был драматургом, актером, режиссером, сценаристом, художником. Но, конечно, более всего — поэтом, запечатлевшим свою эпоху. И на ее фоне — штрихи московской жизни, маяки Маяковского. Он вглядывался в суть города, наблюдал, как меняется Москва, сбрасывает старые одежды и облачается в новые. «Мослента» решила вспомнить места в столице, которые помнят его, а некоторые — носят его имя.
Верил в лучшее, отбрасывая худшее
Маяковский вопрошал: «Кому / в Москве / неизвестна Никольская? / Асфальтная улица — / ровная, / скользкая». Обращался к рабочему Москвы, у которого «в котлах асфальтовое варево» и тем, кто читал «Рабочую Москву». Удивлялся, что «в Москве редкое место — без вывески того или иного треста». Интересовался, «увеличивается ли питание Москвы, или положение без просвета?» Негодовал, что «грязня сердца / и масля бумагу, / подминая / Москву / под копыта, / волокут / опять / колымагу / дореволюционного быта».
Он заменял целую газету: пристально всматривался в жизнь, откликался на события. Рубил воздух тяжелыми рублеными строками: обличал лентяев, бюрократов, отдавал должное работящим, деятельным. Маяковский был романтиком — верил в лучшее, отбрасывая худшее.
Поэт признавался, что «Москва белокаменная, / Москва камнекрасная / всегда / была мне / мила и прекрасна». Однако оговаривался: «Но нам ли / столицей одной утолиться?! / Пиджак Москвы / для Союза узок». И вспоминал другие растущие города СССР: Харьков, Баку, Казань, которые «вылупливаются во все Советские Штаты».
До московского метро Маяковский не дожил, но видел рычащие экскаваторы, гудящие самосвалы, разрытые улицы. И рисовал шутливые картины, похожие на частушки: «Под Москвой / товарищ крот / на аршин / разинул рот. / Электричество гудет, / под землей трамвай идет. / Во Москве-реке / карась / смотрит в дырочку сквозь грязь. / Под рекой / быстрей налима / поезда проходят мимо…»
У Маяковского есть стихотворение «Грустная повесть из жизни Филиппова, просим пекарей не рыдать и не всхлипывать». В нем поэт вспоминает человека из знаменитой династии, которая до революции потчевала москвичей ватрушками калачами, караваями и прочими вкусностями.
После Октябрьской революции Николай Филиппов уехал за границу. Там поиздержался, по словам Маяковского, «живет лилово», «стощал», ходит с протертыми штанами. И потому вынужден был признаться в любви к Советской власти и просить ежемесячное пособие.
Рабочий люд Филиппову ответил — не только письмом, но и объемистой посылкой. Филипповы, получив ее, вскричали от восторга. Распечатали и «вдруг блеснул во всей красе им — шоколадный кукиш!»
Но как было на самом деле, Бог весть.
Под кличкой «Высокий»
Когда Маяковскому было 13 лет, он вместе с матерью и сестрами переехал из Грузии в Москву. Они жили на Долгоруковской улице, в доме 33. Учился Володя в гимназии, которая размещалась в здании на пересечении Поварской и Большой Молчановки. Оттуда был исключен из-за неуплаты за обучение.
В Москве есть места, куда Маяковский попадал поневоле. В юности будущий поэт вступил в партию большевиков и с головой окунулся в их горячую, бурную жизнь. В полиции, которая его быстро заприметила, он получил кличку «Высокий».
Его впечатления о юности - в стихах:
Юношеству занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.
Первый раз его арестовали в 1908 году в подпольной типографии в Ново-Чухнинском переулке — ныне это Зоологическая улица. Отчаянный был парень, пошел на крайность: съел блокнот с адресами товарищей, чтобы их не выдать. Маяковский был заключен в Сущевский арестный дом. Здание на Селезневской улице сохранилось. Сейчас там Центральный музей МВД.
Его выпустили и снова арестовали. В третий раз то же самое: свобода и вскоре неволя. За то, что помог женщинам-политкаторжанкам бежать из Новинской — на одноименном московском бульваре стояла такая тюрьма.
Видел Маяковский небо в клеточку по всей Москве: сидел в Басманной, Мещанской, Мясницкой полицейских частях. Потом его привезли в Бутырскую тюрьму и посадили в одиночную камеру №103.
В Бутырке он просидел без месяца год. Там много читал — благо, в остроге библиотека была отменная. Именно там начал сочинять стихи: «Исписал целую тетрадку. Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!»
«Да вы же гениальный поэт!»
Поэтический талант Маяковского «открыл» эпатажный стихотворец Давид Бурлюк. Дело было в феврале 1912 года. «Днем у меня вышло стихотворение, — вспоминал Маяковский. — Вернее — куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю — это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рявкнул: ”Да это же вы сами написали! Да вы же гениальный поэт!” Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом».
Маяковский был отчаянно беден. Ходил по лужам без калош, был вечно простужен, глухо кашлял. Бурлюк подарил ему отцовское пальто и этим, может, спас жизнь. В тот сентябрьский вечер 1912 года Маяковский из дома приятеля в Офицерском переулке — ныне Третий Павловский — шел к себе на Пресню, ощущая непривычное тепло.
…В феврале 1918 года в Москве, голодной и неприкаянной, состоялись выборы «Короля поэтов». Зал Политехнического музея был переполнен. Почему-то председательствовал известный дрессировщик Владимир Дуров. Маяковский читал «Революцию», перекрыв свои громовым голосом разговоры и шум. Слова долетали до верхних рядов и ударялись в потолок.
Среди других поэтов выделялся Игорь Северянин, приятель Маяковского. Он, одетый в черный плащ, пропел свои старые стихи и под гром оваций покинул зал. Константину Бальмонту, чья слава уже угасла, аплодисментов досталось меньше.
Начался подсчет записок. У Северянина их оказалось больше, чем у Маяковского. Тот обиделся, но виду не подал. Вскоре Северянин написал торжествующие стихи: «Отныне плащ мой фиолетов, / Берета бархат в серебре: / Я избран королем поэтов / На зависть нудной мошкаре...»
«По ним в году раз двести я хожу из “Известий” в “Известия”»
И другие здания в Москве помнят Маяковского. Это, в частности, Училище живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой, куда он поступил в 1911 году. Через три года его исключили за публичные выступления. Но талант художника остался…
Маяковский активно работал в рекламе, был автором звучных слоганов. Пожалуй, самый известный «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Запечатлелся в истории еще один: «Остановись, уличное течение! Помните: в Моссельпроме лучшее печенье».
Моссельпром — так называлась известная торгово-промышленная компания. Здание, в котором она располагалось, было построено в начале ХХ века близ Арбата, на углу Калашного и Нижнего Кисловского переулков. В конце 1990-х дому вернули изначальный вид, восстановили надписи и фанерные панно.
Стоит упомянуть и самый знаменитый московский магазин на Красной площади, который поэт тоже рекламировал: «Приезжий с дач, из городов / и сел, / Нечего в поисках трепать подошвы,- / Сразу в ГУМе найдешь все / Аккуратно, быстро и дешево».
Маяковский активно сотрудничал с «Известиями» — в этой газете вышло множество его публикаций. Разумеется, он часто бывал в редакции на Пушкинской площади — в то время она называлась Страстной. У поэта есть такие строки: «Люблю Кузнецкий / (простите грешного!), / потом Петровку, / потом Столешников, / по ним / в году / раз сто или двести я / хожу из «Известий» / и в «Известия».
В 1926 году Маяковский получил квартиру в Гендриковом переулке — с 1935 года он носит имя поэта. В специальном письме исполкома Моссовета говорилось: «Принимая во внимание, что поэтом Маяковским в доме № 15 по Гендрикову переулку произведено переустройство квартиры и ремонт последней за его счет, управление делами президиума Московского Совета считает вполне справедливым оградить интересы посетителя от мероприятий, связанных с возможностью переселения или уплотнения поэта Маяковского».
В этом доме Маяковский жил до апреля 1930 года, до того самого рокового выстрела…
Как живой с живыми говоря
На Триумфальной площади столицы высится памятник великому поэту. Его авторы — скульптор Александр Кибальников и архитектор Дмитрий Чечулин. Открытие монумента состоялось 65 лет назад — 28 июля 1958 года. На торжественной церемонии присутствовала сестра поэта — Людмила Маяковская.
Поэт с постамента озирает Москву. Он возвышается над людской суетой, лентой машин, пробегающих мимо. Кажется, сейчас шагнет вниз и загремит, разрывая уличный шум, как живой с живыми говоря: «Грядущие люди! / Кто вы? / Вот - я, / весь / боль и ушиб. / Вам, Вам завещаю я сад фруктовый / моей великой души».