«Вот я — весь боль и ушиб…» Какой была Москва Владимира Маяковского и каким она его запомнила

У Маяковского есть стихотворение «Грустная повесть из жизни Филиппова, просим пекарей не рыдать и не всхлипывать». В нем поэт вспоминает человека из знаменитой династии, которая до революции потчевала москвичей ватрушками калачами, караваями и прочими вкусностями.

После Октябрьской революции Николай Филиппов уехал за границу. Там поиздержался, по словам Маяковского, «живет лилово», «стощал», ходит с протертыми штанами. И потому вынужден был признаться в любви к Советской власти и просить ежемесячное пособие.

Рабочий люд Филиппову ответил — не только письмом, но и объемистой посылкой. Филипповы, получив ее, вскричали от восторга. Распечатали и «вдруг блеснул во всей красе им — шоколадный кукиш!»

Но как было на самом деле, Бог весть.