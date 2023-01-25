«Жил я с матерью и батей на Арбате — здесь бы так!» Московские адреса Владимира Высоцкого

«Дом на Первой Мещанской, в конце»

Будущий кумир миллионов появился на свет 25 января 1938 года в роддоме №8 Дзержинского района. Адрес: 3-я Мещанская, 61/2. Старинное здание сохранилось, но профиль его изменился. Теперь здесь больница МОНИКИ. И давно нет в Москве Третьей Мещанской, на том месте — улица Щепкина.

Жил Высоцкий неподалеку — «дом на Первой Мещанской, в конце». Это было тоже старинное здание, когда-то здесь находилась гостиница «Наталис». В советское время в ней соорудили коммуналки: «система коридорная, на тридцать восемь комнаток всего одна уборная». В 1955 году жильцов отселили, дом снесли. На том месте (Проспект Мира, 76) — большое здание.