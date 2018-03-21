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Израильтяне зажгли свечи и натерпелись от московского суда

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Мещанский суд Москвы оштрафовал шестерых граждан Израиля за осуществление миссионерской деятельности с нарушениями. Об этом сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

Сумма штрафа не уточняется. Центр отмечает, что израильтянам удалось избежать выдворения из России.

По данным «Совы», дело касается инцидента, произошедшего в декабре 2017 года в период Хануки (в 2017-м — с 12 по 20 декабря). Тогда полицейские обнаружили в Москве офис, в котором граждане Израиля зажигали ритуальные свечи. Силовики сочли это незаконным миссионерством.

На протяжении всех восьми дней Хануки принято зажигать свечи в специальном светильнике — ханукии — в память о чуде, произошедшем в дни праздника. Порядок зажигания следующий: в первый день зажигается одна свеча, во второй — две, и так далее до восьми. Еще одна свеча, называемая шамаш, предназначена для зажигания остальных свечей и зажигается во все дни праздника перед основными свечами.

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