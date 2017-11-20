Хворостовского похоронят недалеко от Шаляпина

Прах народного артиста России Дмитрия Хворостовского будет захоронен 28 ноября на Новодевичьем кладбище. Об этом РИА Новости сообщили организаторы похорон Павел Астахов и Дмитрий Бертман.

«Могила Хворостовского расположена буквально в 100 метрах от могилы Шаляпина», — отметили организаторы.

Прощание и гражданская панихида намечены на 27 ноября. На следующий день в Москве состоятся кремация и похороны.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни. Он 2,5 года боролся с раком мозга и мирно умер в окружении родных.