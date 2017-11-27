Квартиру Булгакова отреставрируют

Московскую квартиру писателя Михаила Булгакова отреставрируют. Об этом сообщил на своей странице в Twitter в воскресенье, 3 декабря, мэр столицы Сергей Собянин.

«В будущем году начнем реставрацию квартиры Михаила Булгакова на Большой Пироговской. Именно в ней он написал „Мастера и Маргариту“ и „Театральный роман“», — отметил градоначальник.

По его словам, помещение станет частью мемориального музея писателя.

Как отмечает Агентство городских новостей «Москва», ранее Собянин подписал распоряжение об установке монумента Булгакову. Он должен появиться до 31 декабря 2018 года в сквере около музея писателя между домами 35 и 37 на Большой Пироговской.