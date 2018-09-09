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Машину из клипа Киркорова выставили на продажу

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В столице выставили на продажу автомобиль Lada Priora I Premier, использовавшийся в съемках клипа на песню «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании «Авто.ру» сообщает агентство «Москва».

Установленная цена — 190 тысяч рублей.

Продавец уточнил, что технически машина исправна, но признал, что «косячки по кузову, естественно, есть».

Премьера клипа «Цвет настроения синий» состоялась в марте этого года, позднее ролик появился в сети, набрал более 43 миллионов просмотров и вызвал широкий отклик в социальных сетях. В середине ролика в течение нескольких секунд появляется Lada Priora серого цвета.

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