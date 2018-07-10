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Москвичи дождались наступления 5779 года

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В праздновании Рош ша-Хана (еврейского нового года) примут участие около трех тысяч иудеев. Торжества в честь наступления 5779 года пройдут в синагогах и общинных центрах в московском регионе. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря главного раввина России Михаила Лидогостера.

«Имеются в виду площадки, включая молельный зал Московского еврейского общинного центра и другие синагоги, расположенные в Москве и области. Наиболее ярко суть праздника отображает тот факт, что этот день считается днем сотворения человека, его первым появлением на исторической сцене», — уточнил он.

В Москве празднование начнется с приветственного обращения к общине от имени главного раввина России Берла Лазара и зачитывания поздравления от президента России Владимира Путина.

«Важнейшим элементом праздника является обязанность слушать трубление в шофар — духовой инструмент, сделанный из рога барана или горного козла. Трубление в шофар является заповедью из Торы. Она призвана побудить человека к раскаянию и вспомнить о своем создателе», — добавил представитель раввина. Он рассказал, что символами праздника выступают сладкие халы и яблоки, которые принято макать в мед перед началом праздничной трапезы.

Празднование продлится до вечера вторника, 11 сентября.

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