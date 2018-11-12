Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичи определились с любимыми библиотеками

Культура
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Заместитель мэра столицы Сергея Собянина Наталья Сергунина назвала самые посещаемые библиотеки в Москве. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщается на официальном сайте главы города.

Самой популярной библиотекой у москвичей оказалась библиотека-читальня имени И.С. Тургенева в Боброве переулке. Ее посетили более 180 тысяч жителей столицы. На втором месте расположилась библиотека № 19 имени Ф.М. Достоевского на Чистопрудном бульваре, которая с января приняла 156 тысяч читателей. Замыкает тройку лидеров читальня имени Н.А. Некрасова на Бауманской улице, в которой побывали 146 тысяч горожан.

Всего за 2018 год московские библиотеки посетили более 10 миллионов человек. Их привлекла не только возможность взять книги, но и посетить образовательные мероприятия или поучаствовать в коворкинге.

«Городские библиотеки — это популярные районные культурные центры. Помимо своего главного богатства — книг, они привлекают москвичей открытыми встречами с известными писателями, интересными лекциями и различными познавательными программами», — заметила Сергунина.

В июле стало известно, что посещаемость московских библиотек выросла за полгода на 30 процентов. По словам Собянина, в них заходит каждый шестой горожанин.

Читайте также
Самое читаемое
«Людей унижают и игнорируют каждый день»
Он превратил сливную решетку напротив Кремля в манифест против пыток
15 ноября
«Я не паникер, но...»
Как подмосковные бобры напугали всех
12 ноября
«Советскому человеку нужно было сделать пространство пустым»
Чего добивались сталинские архитекторы и причем тут восточный базар
14 ноября
«Мужчины хотят показать свою власть над женщиной»
Фотохудожница раздела москвичей и многое о них узнала
17 ноября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter