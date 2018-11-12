Москвичи определились с любимыми библиотеками

Заместитель мэра столицы Сергея Собянина Наталья Сергунина назвала самые посещаемые библиотеки в Москве. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщается на официальном сайте главы города.

Самой популярной библиотекой у москвичей оказалась библиотека-читальня имени И.С. Тургенева в Боброве переулке. Ее посетили более 180 тысяч жителей столицы. На втором месте расположилась библиотека № 19 имени Ф.М. Достоевского на Чистопрудном бульваре, которая с января приняла 156 тысяч читателей. Замыкает тройку лидеров читальня имени Н.А. Некрасова на Бауманской улице, в которой побывали 146 тысяч горожан.

Всего за 2018 год московские библиотеки посетили более 10 миллионов человек. Их привлекла не только возможность взять книги, но и посетить образовательные мероприятия или поучаствовать в коворкинге.

«Городские библиотеки — это популярные районные культурные центры. Помимо своего главного богатства — книг, они привлекают москвичей открытыми встречами с известными писателями, интересными лекциями и различными познавательными программами», — заметила Сергунина.

В июле стало известно, что посещаемость московских библиотек выросла за полгода на 30 процентов. По словам Собянина, в них заходит каждый шестой горожанин.