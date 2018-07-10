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Москвичи в день города окультурятся бесплатно

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Более 80 музеев Москвы будут работать бесплатно во время празднования дня города. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Полный их список опубликован на сайте. Музеи откроются по обычному графику.

«Для посещения любого из городских музеев нужно сначала получить бесплатный билет в кассе. Никаких документов для этого не потребуется. Предварительная регистрация тоже не нужна, но на некоторые выставки необходимо записаться заранее», — рассказал генеральный директор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников.

В некоторых музеях откроются специальные экспозиции, посвященные 871-летию города. В частности, Музей Москвы представит уличную выставку «Московские меценаты и благотворители». Во дворе музея на Зубовском бульваре можно будет узнать имена крупнейших благотворителей конца XIX — начала XX века. А музей Маяковского вустроит виртуальный тур по центру города и важным для поэта местам.

День города в Москве будет отмечаться 8 и 9 сентября. Ожидается, что празднование посетят около 10 миллионов человек.

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