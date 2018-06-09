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Болельщики навалились на московские музеи

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В музеях Москвы отмечают наплыв болельщиков в связи с проходящим в России чемпионатом мира по футболу. Об этом представители учреждений сообщили ТАСС.

В частности, о росте общей посещаемости отчитались в пресс-службе Музеев Московского Кремля. «Важно отметить, что в общем составе посетителей более чем в два раза увеличилось именно количество иностранных гостей, посещающих музеи индивидуально, вне туристической группы. В основном это как раз те, кто приехал в Москву на чемпионат мира и включил посещение музея в свою культурную программу», — рассказали в пресс-службе.

Наплыв посетителей ощутили также в Историческом музее и в Музее Победы на Поклонной горе. В учреждениях называют посещаемость в дни чемпионата мира по футболу колоссальной..

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. В Москве состоялся матч-открытие, а также некоторые игры группового этапа. Помимо этого, в столице пройдут матчи плей-офф и финальная встреча в «Лужниках».

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