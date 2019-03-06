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Новый худрук МХАТ имени Горького ввел «сухой закон»

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Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что не допустит в театре присутствия нетрезвых актеров. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

На встрече со зрителями и журналистами Бояков, ставший худруком театра в декабре прошлого года, рассказал, что уволил артиста Антона Хомятова из-за того, что тот появился в здании МХАТ в состоянии алкогольного опьянения. «Я ехал в лифте с одним артистом, и почувствовал запах спиртного. После разговора с ним я понял, что нам лучше расстаться», — объяснил он.

Помимо этого, сообщается, что Бояков запретил курить на территории театра, из-за чего все курильщики стали выходить на улицу. Труппа отнеслась к таким мерам с пониманием, пишет «Вечерняя Москва».

На должности худрука МХАТ имени Горького Бояков сменил актрису и режиссера Татьяну Доронину, которая руководила учреждением с 1987 года. Ее назначили на специально введенный пост президента театра. Министр культуры Владимир Мединский пообещал, что при Боякове «театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию» и будет развиваться.

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