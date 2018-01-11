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Одинокие москвичи нашли спасение в «Фиксиках»

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Самыми популярными лентами новогодних каникул у москвичей стали фильм «Взрывная блондинка» и мультфильм «Фиксики: Большой секрет». Об этом говорится в исследовании онлайн-кинотеатра Okko, передает агентство «Москва».

Онлайн-кинотеатр проанализировал просмотры россиян с 30 декабря по 8 января. По стране лидерами просмотров стали также «Взрывная блондинка» и «Фиксики: Большой секрет». Помимо этого, в топ самых популярных кинокартин вошли «Елки 5».

По словам генерального директора Okko Ивана Гродецкого, в праздничный период был зафиксирован тренд всего прошлого года — рост популярности российского контента в VOD. Треть всех просмотров пришлась на кинофильмы отечественных производителей.

31 декабря восемь из 20 самых популярных фильмов, которые смотрели россияне, пришлись на традиционные праздничные киноленты. Также 31 декабря и 1 января по просмотрам лидировал семейный и детский контент.

Согласно результатам исследования, больше всего на каникулах пользователи смотрели драмы — 17 процентов просмотров — и мультфильмы — 16,3 процента. Кроме этого, россиян привлекали комедии, жанр приключений и триллеры.

15 января сообщалось, что около тысячи москвичей пожаловались психологам на одиночество в новогодние праздники. На телефон неотложной психологической помощи «051» поступило 850 обращений, на детский телефон доверия — 150 звонков.

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