Похороны Броневого утаили

Похороны народного артиста СССР Леонида Броневого, скончавшегося 9 декабря, пройдут в закрытом режиме. Об этом РИАМО сообщил представитель пресс-службы «Ритуала».

Собеседник агентства пояснил, что прессу на Новодевичье кладбище не пустят. Прощание с актером пройдет 11 декабря в театре «Ленком».

Леонид Броневой скончался утром 9 декабря, ему было 88 лет. В последние годы жизни он тяжело болел.

Броневой известен по ролям в таких фильмах, как «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны» и «Тот самый Мюнхгаузен».