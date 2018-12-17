Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

«Рабыня Изаура» добралась до Москвы

Культура
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Исполнительница главной роли в сериале «Рабыня Изаура», бразильская актриса Луселия Сантус впервые приехала в Москву. Поездка в Россию была ее давней мечтой, рассказала она ТАСС.

«Сериал был популярен во всем мире, но больше всего я слышала о своей популярности в России», — отметила Сантус.

По словам актрисы, ее поразило новогоднее украшение московских улиц. «В Бразилии сейчас 50 градусов, Дед Мороз туда просто не доедет. Очень красивый город, все сверкает, снег, огоньки, я в полном восторге», — сказала она.

Сантус отметила, что пока не планировала снимать документальный фильм о России или участвовать в каких-то проектах в этой стране, однако, по ее мнению, после визита в Москву такие предложения могут появиться.

Луселия Сантус начала сниматься в «Рабыне Изауре» в 1976 году. В ее фильмографии есть и другие сериалы, в частности, «Глупый Купидон», «Живая вода», «Война полов» и «Сеньорита». Кроме того, актриса также попробовала себя в роли режиссера и сняла документальную ленту о Китае.

В Москву Сантус приехала как посол БРИКС, чтобы поддержать инициативу российского канала TV BRICS о создании единой международной редакции стран содружества.

Читайте также
Самое читаемое
«Я не очень хорошая баба, зато хороший дружище»
Столичная ню-модель о художнике Покрас Лампасе, наготе, покойниках и принцессах
21 декабря
«Конечно, многие интересуются Путиным»
С чем сталкиваются иностранные туристы в Москве
18 декабря
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter