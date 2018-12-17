«Рабыня Изаура» добралась до Москвы

Исполнительница главной роли в сериале «Рабыня Изаура», бразильская актриса Луселия Сантус впервые приехала в Москву. Поездка в Россию была ее давней мечтой, рассказала она ТАСС.

«Сериал был популярен во всем мире, но больше всего я слышала о своей популярности в России», — отметила Сантус.

По словам актрисы, ее поразило новогоднее украшение московских улиц. «В Бразилии сейчас 50 градусов, Дед Мороз туда просто не доедет. Очень красивый город, все сверкает, снег, огоньки, я в полном восторге», — сказала она.

Сантус отметила, что пока не планировала снимать документальный фильм о России или участвовать в каких-то проектах в этой стране, однако, по ее мнению, после визита в Москву такие предложения могут появиться.

Луселия Сантус начала сниматься в «Рабыне Изауре» в 1976 году. В ее фильмографии есть и другие сериалы, в частности, «Глупый Купидон», «Живая вода», «Война полов» и «Сеньорита». Кроме того, актриса также попробовала себя в роли режиссера и сняла документальную ленту о Китае.

В Москву Сантус приехала как посол БРИКС, чтобы поддержать инициативу российского канала TV BRICS о создании единой международной редакции стран содружества.