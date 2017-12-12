Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал поддержку столичной киноиндустрии со стороны городских властей. С таким заявлением он выступил в ходе встречи со студентами школы кино и телевидения «Индустрия». Об этом сообщает агентство «Москва».

«Мы организовали специальную комиссию по поддержке съемок кино в Москве. В Москве снимается каждый год 50 фильмов. Они с любовью сняты в Москве, на московских улицах, площадях, в зданиях. И мы тоже заинтересованы, чтобы как можно больше снимали фильмов в Москве. Не где-то там за границей, а в Москве, потому что для нас это важно», — сказал градоначальник.

Также Собянин понадеялся на то, что созданная комиссия поможет справиться с проблемами, возникающими при съемках кино. «Это перекрытие улиц, предоставление площадей, станций метро — огромное количество проблем, с которыми сталкиваются режиссеры при съемках кино, организационные вопросы, тесно связанные с городскими службами. Вот все, что необходимо — мы будем помогать», — заверил мэр.