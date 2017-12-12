Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Собянин пообещал поддержку столичной киноиндустрии

Культура
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал поддержку столичной киноиндустрии со стороны городских властей. С таким заявлением он выступил в ходе встречи со студентами школы кино и телевидения «Индустрия». Об этом сообщает агентство «Москва».

«Мы организовали специальную комиссию по поддержке съемок кино в Москве. В Москве снимается каждый год 50 фильмов. Они с любовью сняты в Москве, на московских улицах, площадях, в зданиях. И мы тоже заинтересованы, чтобы как можно больше снимали фильмов в Москве. Не где-то там за границей, а в Москве, потому что для нас это важно», — сказал градоначальник.

Также Собянин понадеялся на то, что созданная комиссия поможет справиться с проблемами, возникающими при съемках кино. «Это перекрытие улиц, предоставление площадей, станций метро — огромное количество проблем, с которыми сталкиваются режиссеры при съемках кино, организационные вопросы, тесно связанные с городскими службами. Вот все, что необходимо — мы будем помогать», — заверил мэр.

Самое читаемое
Светить фасадом
Московские дома глазами инстаграмеров
Cегодня
«Одетый в ватник тунеядец Бродский стал образцом стиля»
Как советская богема меняла городскую моду
18 декабря
«Это памятник беспределу 1990-х»
ЧТЕНИЕ: Все, что вы хотели знать о московской архитектуре, возникшей при Лужкове
15 декабря
«Контроль над жизнью и производственной деятельностью»
ЧТЕНИЕ: Советская власть обещала построить город-сад, но передумала и отправила народ в бараки
13 декабря
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter