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В Третьяковке рассказали о работе выставки Куинджи после кражи

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Выставка Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, откуда была похищена картина «Ай-Петри. Крым», откроется 28 января в 15:00. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Третьяковки.

Агентство уточняет, что режим работы выставки в понедельник был под вопросом из-за похищения работы Куинджи.

Картину украли 27 января. Неизвестный в присутствии посетителей галереи подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Окружающие не сразу поняли, что произошло. По данным МВД, подозреваемый задержан по горячим следам, а картину нашли и изъяли.

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