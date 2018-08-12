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В Москве похоронили Эдуарда Успенского

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На Троекуровском кладбище похоронили детского писателя Эдуарда Успенского, скончавшегося 14 августа. Об этом сообщает НТВ.

Могила Успенского располагается рядом с местом захоронения другого писателя Владимира Войновича, который умер 27 июля. Перед похоронами в Центральном доме литераторов состоялась прощальная церемония.

Сообщается, что проститься с писателем пришли, в частности, телеведущий Леонид Якубович, директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, писательница Алла Гербер, артистка Клара Новикова, театральный режиссер и поэт Марк Розовский, глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов, писатель Андрей Усачев.

Успенскому было 80 лет. Сообщалось, что 9 августа он потерял сознание у себя дома. Тогда ему потребовалась неотложная помощь.

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