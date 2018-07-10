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Путин, Медведев и Собянин собрались в «Зарядье»

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Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в церемонии открытия концертного зала «Зарядье», расположенного в одноименном парке у Кремля. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Очень рад приветствовать всех в московском концертном зале. Сегодня он открывается выступлением звезд мирового искусства и выступлением симфонического оркестра Мариинского театра. Это настоящий подарок жителям и гостям нашей столицы в День города», — сказал глава государства.

В рамках концерта-открытия выступят Мариинский театр под дирижерством Валерия Гергиева, оперная певица Анна Нетребко, пианист Денис Мацуев и другие.

В новом концертном комплексе два зала: большой на 1,56 тысячи мест и малый на 400. Фасад здания вмонтирован в холм, который стал частью открытого амфитеатра на 1,6 тысячи зрителей, а «открытая» часть с Китайгородского проезда — стеклянная, во всю высоту.

8 и 9 сентября в Москве отмечается День города.

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