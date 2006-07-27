Политика конфиденциальности

Редакция от 01 марта 2023

Политика конфиденциальности определяет политику Оператора в отношении обработки Данных Пользователей при использовании ими Ресурса, а также содержит сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных Пользователей.