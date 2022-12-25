«Бывает, что в этот день половина людей в храме — гости». Католический священник — о Рождестве, традициях и вере в чудо

Про время победы света над тьмой

Рождество для всех христиан, независимо от того, католики они, православные или протестанты, — второй по значимости праздник после Пасхи. В этот день мы празднуем пришествие в мир Спасителя — Иисуса Христа. Также в Рождество мы вспоминаем не только само это событие, но и все, что его окружало, всех, кто стал его свидетелями.

Одновременно с этим христианское Рождество накладывается на более древние традиции. Задолго до пришествия Христа именно в это время устраивали праздники. Во многих местах считалось, что здесь проходит граница времени — старый год заканчивался, и начинался новый. В наших широтах это период окончательного завершения осени и начала настоящей зимы. Он всегда воспринимался как некий переход, переворот. Во-первых, потому что 25 декабря становится зримым увеличение светового дня. В праздник становится ощутимо светлее.