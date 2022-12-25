«Бывает, что в этот день половина людей в храме — гости». Католический священник — о Рождестве, традициях и вере в чудо
Римско-католическая церковь сегодня, 25 декабря, празднует один из двух главных христианских праздников — Рождество Христово. По официальным данным, в столице сегодня проживает 50-60 тысяч католиков. О традициях празднования Рождества в России и других странах, глубоком смысле праздника для верующих, отношениях с православной церковью, чудесах, которые продолжают случаться, и многом другом «Мосленте» рассказал генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Ниже — его монолог.
Про время победы света над тьмой
Рождество для всех христиан, независимо от того, католики они, православные или протестанты, — второй по значимости праздник после Пасхи. В этот день мы празднуем пришествие в мир Спасителя — Иисуса Христа. Также в Рождество мы вспоминаем не только само это событие, но и все, что его окружало, всех, кто стал его свидетелями.
Одновременно с этим христианское Рождество накладывается на более древние традиции. Задолго до пришествия Христа именно в это время устраивали праздники. Во многих местах считалось, что здесь проходит граница времени — старый год заканчивался, и начинался новый. В наших широтах это период окончательного завершения осени и начала настоящей зимы. Он всегда воспринимался как некий переход, переворот. Во-первых, потому что 25 декабря становится зримым увеличение светового дня. В праздник становится ощутимо светлее.
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Это символически воспринималось как победа света над тьмой и жизни над смертью. С этим временем связаны очень древние религиозные обряды и обычаи.
Есть точка зрения, что мы не знаем точно дня рождения Иисуса Христа. Этих данных нет в Евангелиях, то есть в Новом Завете, в отличие от информации о времени крестной смерти Спасителя и его Воскрешения, то есть Пасхи. В соответствии с этой теорией считается, что дата празднования Рождества была назначена именно на это время, чтобы показать: окончательная победа сил света над силами тьмы и жизни над смертью произошла именно благодаря пришествию в мир Иисуса Христа.
Про светский смысл Рождества
При этом мы знаем, что для многих наших современников Рождество — уже в большей степени светский праздник. Есть люди, которые совершенно не задумываются о его глубинном смысле. Для них Рождество — часть зимних праздников, возможность побыть дома в окружении близких, повеселиться с друзьями.
Для многих это в первую очередь семейный праздник. Когда Спаситель пришел на землю, он пожелал воплотиться в семье Богородицы Девы Марии и Святого Иосифа, земного отца Христа, которую мы называем Святым Семейством. Так что праздник неразрывно связан с почитанием и любовью, которые мы испытываем к своим близким, к нашим семьям.
Про Новый год как главный религиозный праздник в России
И, конечно же, Рождество — это время надежды на все самое лучшее. Оно неизменно связано с обновлением и верой в то, что впереди только хорошее.
Подготовка к Рождественской мессе в Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Фото: Антон Белицкий / РИА Новости
При этом в России, на мой взгляд, главный религиозный праздник — все-таки Новый год. И он им стал именно потому, что в этот день люди преисполняются или очень хотят преисполниться искренней веры, что все плохое остается позади, а в новом году нас ждет только самое лучшее. По крайней мере, всем хотелось бы именно этого.
И для многих и многих людей этот истинно рождественский дух праздника был перенесен в советское время в календарную новогоднюю ночь.
Про отечественную религиозность и доверие к церкви
Мы часто распространяем ситуацию, что видим вокруг себя — в нашей стране, городе, в нашем кругу общения, — на мир вообще. Но это неправильно. Россия — действительно очень светская страна. Наследие 70 лет государственного атеизма даром не проходит.
Несомненно, у нас произошло религиозное возрождение, но религия так и не стала определяющей для мировоззрения многих людей. И среди нас много как неверующих, так и верующих, но нецерковных. К тому же, если люди называют себя верующими, иногда не совсем понятно, во что именно они верят.
А в мире вообще, где проживает сейчас уже восемь миллиардов человек, религиозность как была, так и остается фундаментальным измерением человеческой жизни. И здесь мы говорим и о христианской, и не только о христианской вере.
Кирилл Горбунов
Кадр: Серафим / YouTube
В нашей стране, в том числе и в Москве, многие люди на глубинном уровне продолжают чувствовать присутствие высшей силы в своей жизни и испытывать потребность в определенных обрядах и ритуалах, тем не менее они все меньше ассоциируют это с церковью. К сожалению, так происходит и в силу того, что доверие к церкви и организованной религии как таковой находится в определенном кризисе в нашем обществе.
Это характерно и для России, и для европейского мира. Но так происходит не везде.
Про двойные праздники и разницу календарей
Мы в нашей церкви иногда шутим, что празднуем Рождество в ночь с 24 декабря на 7 января. В России для многих православных христиан праздник начинается в католический сочельник, а католики продолжают отмечать его до даты по православному календарю. В нашей стране мы также празднуем и две Пасхи.
Празднование Рождества у католиков и православных христиан проходит с фиксированным интервалом, в вот Пасха иногда совпадает, а иногда нет.
Мы уже привыкли к этой разнице календарей. Все христиане празднуют Рождество в один день — 25 декабря. Просто православная церковь встречает это праздник по Юлианскому календарю, который на 13 дней отстает от Григорианского. По так называемому новому стилю этот день как раз выпадает на 7 января.
Рождественская елка возле Храма Христа Спасителя
Фото: Sergei Karpukhin / Reuters
Если кто-то хочет начать праздновать Рождество раньше или посмотреть, как отмечают его католики, это прекрасно. У нас нет никаких возражений. Только бы это не мешало духовной подготовке к Рождеству.
Про Рождество в мире шопинга
Что касается тех, для кого это не церковный праздник или день, вообще лишенный религиозного смысла, то они могут проводить его так, как считают нужным. В конечном итоге кто мы такие, чтобы указывать кому-то что, когда и как ему праздновать?
Например, если смотреть на украшение города, особенно на витрины магазинов, то у нас Рождество начинается, как только заканчивается Хеллоуин. Стоит убрать тыквы, как на следующий день все украшают гирляндами, елками, красивыми шарами и рождественскими фигурами. В мире шопинга праздник наступает раньше всего — начинаются акции, распродажи и так далее.
Рождество — богатое культурное событие. В нем есть и религиозное, и светское измерения. И люди вольны выбирать то, что им нравится. Но мы, как люди верующие, конечно, и я сам, как священник, очень надеемся, что многим удастся открыть для себя и глубокий, духовный смысл Рождества.
Про рождественские традиции в разных уголках мира
Само слово «католическая» в имени нашей церкви означает «всеобщая» или «вселенская». И католическая церковь действительно охватывает все страны и народы. Она присутствует везде.
Прихожане на рождественском богослужении в Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице в Москве
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Понятно, что в разных уголках мира традиции также будут разными. Они не могут быть абсолютно едиными для всех. Например, наряжать елку можем мы и верующие других стран северного полушария. А вот в Африке католики елок не наряжают: они там не растут.
То же самое можно сказать и про рождественский стол. То, что готовят на Рождество в Южной Америке или Корее, заметно отличается от традиционных блюд в домах католиков в Восточной Европе, например в Польше, Словакии или России.
Впрочем, все это — вещи второстепенные, они связаны скорее с народными и семейными традициями. А действительно важно иное. Каждый католик, конечно, обязан быть в этот день на богослужении. Для верующего человека Рождество — обязательный праздник.
Про рождественские службы
Сами литургии в это время очень богатые. В ночь накануне и в день Рождества служат сразу четыре разных святых мессы: мессу Навечерия Рождества, Ангельскую и Пастушескую мессы, мессу Предвечного Слова. Во время этих богослужений происходят разные чтения из Нового Завета, которые показывают во всей полноте, какое великое событие мы празднуем. Обычно на всех четырех мессах бывают только священники и те, кто прислуживает в церкви. Но при этом у всех людей есть возможность увидеть эту удивительную красоту и особенность этого времени, поприсутствовав хотя бы на одном богослужении.
Епископ читает молитву во время праздничного богослужения в канун Рождества
Фото: Владимир Подоксенов / РИА Новости
Надо сказать, что, с церковной, литургической точки зрения, Рождество точно так же, как и Пасха, празднуется восемь дней как один день. Это так называемая октава. Целых восемь дней мы находимся в этом пространстве праздника Рождества. И потом еще рождественское время продолжается в церкви вплоть до дня Крещения Господня.
Про Сочельник
Также, конечно, есть традиция, когда в канун Рождества происходит то, что называется Сочельником. Это восточнославянское слово, происходящее от слова «сочиво» — названия пищи, которую часто можно встретить в наших краях. Это блюдо из зерен пшеницы, риса с маком или других круп, особая рождественская еда.
Сочельник — трапеза, на которую семья собирается перед тем, как пойти в церковь. Происходила она исторически довольно поздно вечером.
Это сейчас в канун Рождества уже есть вечерние богослужения. Раньше их не было. Все шли на мессу в полночь. И перед этим люди собирались на ужин, который был отчасти молитвой в семейном кругу. Специально для него готовилось определенное количество блюд — 7 или 12 в зависимости от места. Пища была постной, потому что Рождество еще не наступило. Также эта трапеза была всегда безалкогольной.
В начале ужина глава семейства зачитывает молитву, просит благословления для стола, а потом люди едят, радуясь о приближающемся Рождестве. Часто на стол в Сочельник подаются рыбные блюда.
А после верующие идут в церковь. Так было всегда, так есть и сейчас. Многие прихожане предпочитают прийти именно на ночную службу, которая иногда начинается в 11 часов вечера.
Священнослужители на праздничном пасхальном богослужении в Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
И вот когда они возвращаются после нее домой, ночью происходит рождественская трапеза. Там уже едят мясо и могу выпить вина, потому что праздник уже наступил и все ему радуются.
Про рождественские облатки
Это основной сценарий празднования рождества, а уже у разных народов и в разных традициях это происходит немного по-разному.
Например, в Восточной Европе католики не представляют себе рождественского ужина без деления облаток. Это такой пресный хлеб. Люди преломляют его, берут по кусочку друг у друга и желают друг другу всего самого лучшего в Рождество и на предстоящий год.
Эта традиция у нас, можно сказать, стала важнейшей в предрождественский вечер. Но иногда в силу разных обстоятельств люди могут поздравить близких, друзей и знакомых таким образом за несколько дней до или прямо в день Рождества. По-разному бывает.
Про семьи российских католиков
Многие верующие в нашей стране — единственные католики в своих семьях. Например, такая история сложилась в моей жизни. Также немало католиков живут в смешанных браках, где второй супруг, например, православный христианин. И все празднуют, как умеют.
Традиции, которые существуют в каждой семье, могут определяться происхождением человека. Есть русские католики, которые дорожат тем, что у них — польские, литовские, немецкие и другие корни. В этом случае у праздника может быть своя специфика, например на столе будут какие-то блюда, традиционные для Польши, Литвы или Германии.
Фото: Alexander Zemlianichenko Jr / AP Photo
Но такого, чтобы были именно специфические московские традиции празднования Рождества, я не встречал.
Про Рождество в филиппинской общине
Мне нравится праздновать Рождество по-всякому. Как священника меня приглашают в разные общины. Например, я праздновал Рождество с филиппинской общиной в Москве.
Филиппины — католическая сверхдержава в Юго-Восточной Азии. Там проживает 200 миллионов человек, и большинство из них — католики.
Филиппинцы сейчас живут во всех странах мира, в том числе и в России. И на Рождество у них принято есть очень много мяса. Это замечательно. Мне очень понравилось.
Про самое главное чудо
Самое главное чудо, происходящее в Рождество, — радость, которая дается в этот день. Конечно же, как священник я участвую в подготовке к этому празднику. Всегда незадолго до самого Рождества множество людей приходят исповедоваться. Службы проходят довольно поздно.
Дни перед праздником — суматошное, но радостное время. И к самому Рождеству ты приходишь иногда уставшим как морально, так и физически. Но все это меркнет перед настоящей детской, в самом лучшем смысле этого слова, глубокой радостью, которое приносит этот день и все, что с ним связано.
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В Рождество ты точно знаешь: мир хороший, Бог любит людей, все вокруг Он создал ради добра и радости, а зло может и должно быть побеждено любовью и верой. Это главное настроение этого праздника, и оно побеждает любые неурядицы в жизни, по крайней мере в моей. И я этого желаю всем, кто будет читать этот текст. Хочется, чтобы все вы тоже испытали эту удивительную рождественскую радость.
Про веру в чудеса
Люди сегодня, несомненно, продолжают верить в чудо. Когда я с ними говорю, во-первых, слышу довольно много историй о чудесах — люди молятся святым, а затем происходит некое облегчение страданий, например улучшение их состояния, если не выздоровление, то облегчение болезней. И эти истории мне рассказывают достаточно часто.
Иногда слушаешь и понимаешь: мы не можем точно сказать, есть ли в конкретном рассказе чудо или нет. В некоторых случаях, возможно, человеку помогает самовнушение. Но бывают такие свидетельства, которые заставляют по-настоящему удивиться и благодарить Бога за благодать, которую получают люди.
И, конечно, есть множество историй про, скажем так, моральные чудеса. Это рассказы о том, как возвращаются люди, о которых долго молились, избавляются от вредных привычек, побеждают зависимость от наркотиков, восстанавливаются семьи, хотя на это уже не было никаких надежд, и так далее. Это тоже чудеса, которые трудно объяснить простым человеческим образом. Я очень счастлив, что могу слышать такие истории от людей.
Про гостей в католических храмах
На богослужения в католический храм может прийти любой человек, вне зависимости от того, к какой конфессии он сам принадлежит. Главное — не мешать. А для этого есть очень простые правила.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Если вы — человек неверующий, то ведите себя так, будто вы в театре, то есть не разговаривайте, не ходите перед «сценой», не мешайте происходящему. Просто ведите себя тихо, скромно и сдержанно.
А если вы — верующий другой религии, например представитель другой христианской конфессии, ведите себя более-менее так, как в своем храме. Наблюдайте за тем, что делают другие, и, если это вашей вере не противоречит, делайте то же самое: вставайте, садитесь, преклоняйте колено, если это не идет в разрез с вашими убеждениями и вызывает радость.
Как священник я на рождественских службах вижу, что иногда добрая половина людей, присутствующих на мессе, — гости католической церкви. Это объясняется и тем, что часто католики приходят именно на ночную службу, чтобы с утра уже быть свободными и праздновать дома. А вот в сам день Рождества часто идут люди, которые хотели бы просто прикоснуться у этому, посмотреть, что происходит.
Конечно, в разных местах бывает по-разному, но в кафедральном соборе в Москве гостей бывает очень много. И мы очень рады, что людям небезразлично католическое Рождество. И я сам с огромной радостью, когда у меня бывает такая возможность, прихожу на праздник в православный храм и радуюсь вместе с христианами нашей церкви-сестры.
Про самый космополитичный город
Мне очень сложно судить, насколько Москва удобна и для католиков, и для других столичных жителей, потому что фактически не с чем сравнивать. Я москвич. Я родился и всю жизнь прожил здесь, если не считать нескольких лет в Санкт-Петербурге, где я учился в семинарии, и Германии, где я жил в детстве.
Фото: Mikhail Metzel / AP Photo
Я воспринимаю Москву как должное. На мой взгляд, в этом городе присутствуют очень важные вещи, в том числе уважение и терпимость к людям самых разных традиций, конфессий. Это исторически присутствует в нашем городе. Он очень многое соединяет. Здесь множество культурных традиций.
Конечно, католическая культурная составляющая здесь не так проявлена, как в Петербурге. Если мы посмотрим на его исторические здания, то вспомним, что многие архитекторы, создававшие их, были католиками. Может быть, я несколько преувеличиваю, но католическое искусство оказало на него огромное влияние.
В Москве это, конечно, не так. Но, на мой взгляд, мы живем в самом космополитичном, в лучшем смысле этого слова, городе, где место найдется для всех. Здесь с уважением относятся ко всем, кто действует в интересах всеобщего блага. И за это можно испытывать только глубокую благодарность нашему городу.