«Кремль бьют во всю спину, а вот Москвы в рюшечках я не видел». Кто и зачем делает по-настоящему городские татуировки

Иногда используются и более общие символы. Я видел большие татуировки на всю спину с изображением Кремля и набережных. Понятно, что это скорее исключение, потому что очень дорого и очень болезненно.

О районных татуировках

То, что в России и в других городах существует локальная, районная татуировка, — тоже факт. Есть прекрасная фотография, которую я люблю показывать в качестве иллюстрации на своих лекциях, посвященных городской идентичности. За основу татуировки взята заставка «Ералаша», разноцветные буквы, на одной из которых висит забавный молодой человек. Но написано не Ералаш, а Уралмаш — название одного из самых знаменитых Екатеринбургских районов.

Татуировки с символами на уровне районов пока в столице не очень популярны. Возможно, потому что, по данным городской антропологии, в Москве не очень сильна локальная идентичность, привязка к определенному району. Она есть, но не входит в топ-5 или топ-3 идентичностей.

О тренде на открытость

В современной московской татуировке все очень индивидуально. Практически нет посвященных ей серьезных исследований. Приходится говорить, основываясь на экспертных оценках, с довольно большими допущениями. Мы делаем выводы исходя из разговора с мастерами, из того, что мы видим «в поле» и в социальных сетях.

Помимо таких традиционных мест, как предплечье и спина, сейчас есть тренд на работу с «рукавами». Предпочитают забивать именно предплечья, оставляя остальное тело без татуировки.