«Нас тогда пришел бить весь город. Было очень весело» Против чего протестовали и как жили московские панки в 80-х

Про забугорные слухи, скучающих подростков и город дураков

Дурачков и юродивых в городе Москве всегда хватало. Он производил таких людей на протяжении всей своей истории. Так что те, кто отчаянно и неадекватно реагировал на происходящее вокруг, взаимодействуя с городским пространством, тут были всегда. Герман Виноградов, известный московский волшебник и человек-праздник, называл такой тип «художниками жизни».

Они были на протяжении разных периодов, и не так важно, как назывались, — стиляги, хиппи или панки. Вопрос времени. Вот было наше время, и оно нас обязывало к чудачествам, нам современным. Менялись тренды, которые декларировали, что несут в себе что-то новое, хотя вот это утверждение было несколько сомнительным. Но все играли в эту игру.

В конце 70-х до нас стали доходить слухи, что где-то «за бугром» есть страшные и ужасные люди — панки. Конечно же, они были демонизированы. Спасибо советской прессе! И тут же возникали в реальности скучающие подростки, которых как раз и перло быть самыми ужасными и опасными. Нормальная тема для людей в пубертатном возрасте. Так у нас «ужасные панки» и появились.