«Прихожу на рэп-тусовки излучать иудаизм». Как живут, с чем сталкиваются и где встречаются московские евреи
Иудеи всего мира 5 апреля начинают отмечать один из своих главных праздников — Песах. Он посвящен важнейшему событию в еврейской истории: исходу из Египта, а в более широком смысле — освобождению от рабства, началу пути к свободе. Сегодня евреи живут по всему миру, однако... «Лучше, чем в Москве, настоящему еврею только в Израиле», — так говорит в беседе с «Мослентой» организатор мероприятий, рэп- и регги-исполнитель, специалист по работе с молодежью, отец пятерых детей и ортодоксальный еврей Михоэль Ставропольский. Ниже — его монолог.
Про бессмысленность корпоративов с амазонками
Мой путь к иудаизму был осознанным и планомерным. Еще со школы я постоянно участвовал в организации различных вечеринок, КВН и прочих мероприятий. По тому же профилю окончил университет. Но под всем этим была прочная основа — ценности моей семьи, воспитание и моя собственная любознательность.
В какой-то момент я осознал, что окружающая обстановка меня не устраивает. Я занимался тогда мероприятиями для самых разных людей. Представьте себе стандартный корпоратив. Ты пытаешься сделать из него что-то по-настоящему интересное и концептуальное — например, отправляешь всех на необитаемый остров и в этих декорациях предлагаешь увлекательную игру. Заказчик выслушивает: «Да, круто! Классно! А стриптиз будет? А бабы будут?». Ты на секунду замираешь, а потом начинаешь выдавать что-то вроде: «Давайте, если следовать концепции, они будут амазонками, у которых будет некая важная роль…» Заказчик тебя уже особо не слушает: «О! Вот, круто! Бабы будут! Давай, поехали!». А ты сидишь и думаешь: «Блин, так прикольно все было. Вот зачем?»
Не знаю, как сейчас обстоят дела с массовыми нееврейскими мероприятиями, но подозреваю, что все это никуда не делось. Подобные вещи, как правило, присутствуют негласно, но все все понимают. Люди хотят хлеба и зрелищ, а развлечения часто выбирают низменные, если не сказать похабные.
Я никогда не служил в полиции нравов, но внутри себя всегда в такие моменты ощущал их бессмысленность. Они не несли в себе ничего, кроме какого-то опустошения. Это было не прикольно.
Про книги из библиотеки и недостаток времени
Так или иначе, в духовном поиске я находился лет с 11 или 12. Помню, в школьной библиотеке брал книжку «Спутник атеиста». Это было еще в 90-х. Тогда на тему религии было не так много литературы.
Из нее я и узнал обо всем религиозном разнообразии в нашем мире, а также осознал значение слов «индуизм», «конфуцианство», «даосизм», «буддизм» и прочих им подобных. Для 12-летнего ребенка они были далекими и непонятными.
Синагога при этом в моей жизни присутствовала по касательной. Вместе с родителями мы на Песах приходили в гости к раввину. Но для ребенка все это было довольно скучным действием. Я приходил потому, что это было данью традиции, но подобные вещи не имели на меня какого-то серьезного воздействия.
Я посещал детские лагеря и какие-то еврейские тусовки. Это тоже было в формате приобщения к традициям и культуре. Это было легко воспринимать, мне было интересно, но, опять же, религиозной подоплеки во всем этом не было. А потом началось обучение в вузе, пошла работа, и времени ни на что не было в принципе.
Про йогу и эзотерику
Так вышло, что я увлекся йогой и эзотерикой. Мой мастер в институте, преподававший режиссуру, по совместительству был еще и гуру. Классный был мужик. Все, кто хотел, несколько раз в неделю по вечерам ходили к нему на занятия. Это было очень увлекательно, к тому же я уже имел некоторое знакомство с подобными вещами.
Одно время я занимался сахаджа-йогой. Однажды я пришел, и мы сели напротив портрета создательницы этой школы Шри Матаджи. Нужно было прокачивать какие-то энергии, созерцая ее портрет. В тот момент я понял, что пахнет жареным. Возник простой вопрос: зачем мне посредник? Это мне не понравилось, и я оттуда ушел.
А вот подход моего преподавателя зашел мне гораздо больше. Мы изучали теорию мироустройства и энергий, занимались хатха-йогой, делали какие-то упражнения, так что это была история и о философии, и о физиологии одновременно.
Про первоисточник
При этом я мог пройти мимо синагоги, забежать и возложить на себя тфилин, то есть молитвенные предметы для мужчин. Когда у меня было время, я всегда заглядывал туда. Для меня это было просто традицией, почитанием моих собственных корней.
Потом много чего случилось. Самое главное — я встретил свою будущую супругу. Она пригласила меня на молодежные занятия по Торе. Меня туда довольно давно приглашал раввин, но я ему постоянно отказывал. Тогда мне было не до того, я был занят учебой. А тут я уже успел окончить институт, защитил магистерскую, и как-то времени свободного стало побольше. И, конечно, сыграло роль приглашение от девушки, которая мне понравилась.
Я заглянул на этот урок, и в моей голове отдельные кусочки наконец начали сходиться в единую картинку. Многое из того, что мы обсуждали, я уже слышал на своих занятиях эзотерикой. Много времени и труда, чтобы понять, где первоисточник, не потребовалось. В тот момент возник очевидный вопрос: зачем мне какие-то индуистские приколы, если вот оно — мое родное, традиционное?
После того занятия я начала внимательно изучать вопрос, и вектор моих интересов быстро перестроился с эзотерики на иудаизм. Это произошло, когда мне было 22 года.
Про благодарных людей
Когда мы с моей будущей супругой поняли, что хотим создать семью, пришло и осознание, что ее нам нужно создавать по определенным правилам и законам. Постепенно в нашей жизни стали появляться кашрут, шаббат и все остальные элементы религиозной жизни иудея. Вместе, шаг за шагом мы выходили на этот путь. Не было каких-то резких поворотов судьбы, ситуаций, сотрясающих самые наши основы, и подобных переломных моментов.
От знакомых христиан иногда можно услышать историю, как вера спасала их, например, от алкогольной или наркотической зависимости. Ни у меня, ни у кого-то в моем окружении ничего подобного не было. Иудаизм — религия счастливых, благодарных людей.
Кстати, название ее пошло не от того человека, которого недобрым словом поминают христиане. Иуда (ударение на последний слог — прим. «Мосленты») был одним из сыновей Иакова, и его имя можно перевести как «благодарность».
Про предписания и тренировки
Пришлось учиться. Но это нормально. Приобщение к вере, к ее установлениям меняет твой жизненный уклад на все 100 процентов. Ты меняешь и пищевые привычки, и ритм жизни, и ее распорядок. Есть определенные предписания и о том, как вставать, и как умываться, и так далее.
Это можно сравнить с тренировками в спортзале. Вряд ли первое время ты, заходя в зал, будешь бежать к стокилограммовой штанге и тягать ее без разминки. Это же глупо. Надо начинать с зарядки, с маленьких весов, потихоньку разминаться, готовиться к этому грузу.
Здесь то же самое. Прийти и ухнуть с головой во все заповеди и нюансы — это слишком опрометчиво. Можно надорваться. Двигаться нужно постепенно. А потом у тебя даже не будет вопроса, что, как и зачем. И если раньше в шаббат ты мог забыться и включить, а потом выключить свет в туалете (а нельзя в это время пользоваться электричеством), то через какое-то время все перестраивается и ты, наоборот, на автомате этого не делаешь.
Про впечатления от Москвы
В Москву мы приехали, уже будучи семейной парой. До того мы много лет жили в Харькове. Там я окончил институт и долгое время работал. Мы все там оставили и переехали сюда по приглашению главного раввина России Берла Лазара.
Я неплохо знал Москву, представлял, где находятся основные достопримечательности, театры и музеи, свободно ориентировался в метро. У меня уже было сложившееся впечатление о городе, потому что я неоднократно бывал здесь раньше. И мои визиты не были однодневными. Каждый год по паре недель я стабильно проводил в Москве.
Ощущение суеты присутствовало всегда и остается по сей день. Ты понимаешь, что за счет расстояний, пробок и так далее тут совсем другой темп. А еще другой воздух. Он правда отличается, и это сразу заметно, когда ты куда-то выезжаешь.
Ты сам себе выстраиваешь жизнь. Но при этом ты миришься с какими-то вещами. Например, стоит тебе застрять в пробке, все — выбора нет, час, а то и два придется терпеть. Но, правды ради, не все так плохо. Некоторое время назад я был в Стамбуле, так вот пробки там пожестче, чем в Москве.
Нужно просто сделать так, чтобы тебе было чем заняться. Ты можешь отвечать на рабочие сообщения в телефоне, с кем-то переговариваться или слушать аудиокнигу. А можешь беситься из-за этой пробки, но это совершенно бессмысленно. От твоего гнева она не рассосется.
Впечатления о Москве у меня практически не изменились со времени приезда. Здесь всегда суета и чопорность, это довольно холодный город, если говорить об уровне эмоциональной близости между людьми. Даже если сравнивать еврейские общины здесь и в Харькове, московская проигрывает по человеческой теплоте.
Про удобство столичной жизни
Москва при этом — очень удобный город. И иудеи, и вообще люди чувствуют здесь себя очень комфортно. Если сравнивать, например, в Нью-Йорком и другими крупными мегаполисами, наша столица — один из лучших городов мира и по инфраструктуре, и по открывающимся возможностям, и вообще по всем параметрам.
Конечно, с точки зрения удобства именно для евреев комфортнее в Израиле или в том же Нью-Йорке, где кошерную продукцию можно купить буквально где угодно, а в каждом квартале есть синагога. Там еврейская жизнь очень сильно развита.
Москва — живой организм, который постоянно развивается. Создаются общины, появляются кошерные кафе, магазины и так далее.
Что касается антисемитизма, он, к сожалению, встречается везде в мире. Но это явление зависит не столько от города, сколько от людей. Например, в европейских городах, где в последние годы появилось много беженцев из недружественных Израилю стран, это ощущается значительно сильнее, чем у нас.
В Москве я с этим почти не сталкивался. Так, разовые случаи. Любой человек, выглядящий не так, как все, у определенных слоев населения может вызывать резкое неприятие или даже чувство беспричинной ненависти. Но никакого массового антисемитизма здесь нет.
Про самые еврейские районы Москвы
Марьина Роща — самый большой еврейский район в Москве. Здесь иудейская жизнь буквально сконцентрирована. В районе есть и синагога, и детский сад, и школа, и рестораны, и кафе, полностью подходящие для иудеев.
Еще один центр еврейской жизни находится на Большой Бронной, где есть знаменитая синагога Любавических хасидов. Вокруг нее также есть некое сосредоточение всего еврейского и для евреев подходящего. Также центрами притяжения исторически стали Покровка и Китай-город.
Но в целом своя община есть в каждом районе. К примеру, на юго-западе Москвы буквально в 20 минутах ходьбы друг от друга находятся сразу четыре общины. Не знаю, как так вышло. Просто у людей вырос спрос. В других районах может быть иначе.
Но те, кто выбирает для себя иудейский образ жизни, стараются поселиться либо в Марьиной Роще, либо как можно ближе к Бронной, Покровке или Китай-городу. Это объясняется простыми причинами. Например, дети должны ходить в школу, а иудейских школ на всю Москву не так уж много. Да и в целом именно в этих местах можно с легкостью найти все необходимое для религиозной жизни.
Про еврейские школы
Еврейские школы в столице далеко не обязательно частные. Такие тоже есть, но они работают по общей программе, и там дети точно так же, как и везде, изучают все основные предметы и готовятся к ОГЭ и ЕГЭ. В частных школах просто меньше классы, обучение выходит дороже, но и педагогический состав зачастую более квалифицированный.
Еврейская школа — это обычная общеобразовательная школа, где еще полдня дети учат еврейские предметы, изучают Тору, Талмуд и так далее. Платим мы за все это не самые баснословные деньги. Я не знаю, как устроены обычные школы, если честно. Здесь мы сдаем деньги на учебники, завтраки, охрану, на что-то еще. Подозреваю, что такая же ситуация везде, не только в еврейской школе.
Про стоимость иудейской жизни
На самом деле стоимость жизни для семьи с пятью детьми в Москве примерно одна и та же, вне зависимости от того, соблюдающие ли это евреи или представители любого другого народа и вероисповедания.
Основная статья расходов — продукты. Евреи покупают, естественно, только кошерную еду. Самая большая разница по ценнику — у мяса. Кошерное будет процентов на 20 дороже, чем обычное.
Остальные продукты первой необходимости можно купить в любом магазине, где все это приобретают люди любой конфессии и национальности. И за те же деньги.
На те же 20 процентов будут дороже молочные продукты, включая сыры. Но при этом все будет очень качественным. Мы занимались с ребятами, которые только начинают путь к полноценному иудейскому образу жизни, и когда они начали покупать кошерные продукты, как раз отмечали качество. Эти молодые люди еще помнили вкус сосисочки из массмаркета.
Уверен, что в премиальном сегменте качество у продуктов будет таким же, но от марок «Красная цена», «Каждый день» и им подобных кошерная еда разительно отличается.
Про помощь и поддержку
Есть фонды, которые помогают многодетным семьям членов общин вне зависимости от степени их религиозности, а также другим категориям. Как правило, перед какими-то крупными праздниками — например, Ханукой или Песахом — они передают подопечным продуктовые наборы.
Также у нас есть очень много программ для стариков и малоимущих. Ежедневно в Москве пожилым людям, которые уже не встают с постели, развозят горячие обеды. В нашем списке около полутора тысяч таких адресов. Это полноценный набор еды на день.
Есть детский пансион — грубо говоря, интернат, где дети из семей, попавших в тяжелые финансовые затруднения, бесплатно учатся, живут, едят, развлекаются. Также в таких местах находятся дети из неблагополучных семей и сироты.
Я сам занимаюсь с молодежью, со студентами. Один из наших проектов касается путешествий. Например, в конце апреля у нас будет круиз из Сочи в Турцию. Были мы и в Марокко, и в Дубае, и вообще путешествовали по всему миру. И для наших ребят это абсолютно бесплатно. Это подарок молодежи от наших меценатов. Подобные путешествия доступны студентам, которые регулярно посещают синагогу, приходят на наши занятия, — активистам.
Про еврейский Тиндер, свах и очень редкую профессию
У нас есть свой сервис знакомств для иудеев. Это некая смесь Тиндера с традиционным еврейским сватовством. Свахи, кстати, тоже работают. Это вообще неотъемлемая часть культуры еврейского народа.
Женщины всячески помогают людям в вопросах создания семьи. Это основа еврейского будущего, потому что где ты встретишь свою иудейскую половинку? Вряд ли это произойдет на остановке, на какой-то вечеринке или на свадьбе у подруги. Ты либо постоянно ходишь на все еврейские мероприятия с целью познакомиться, либо прибегаешь к услугам свахи. И она уже может рассказать, что есть такой-то человек, с которым можно познакомиться, пообщаться и, возможно, построить отношения и создать семью.
А вот моэль (специалист, проводящий обрезание — прим. «Мосленты») не гуглится. Его можно разыскать только через общину. Как правило, раввины знают, где его найти и как к нему обратиться.
Это редкая профессия. Сейчас буквально один человек обслуживает всю Россию, если говорить о взрослых, и еще пара специалистов делают операции младенцам.
Про еврейскую работу
Про компании, принимающие на работу только евреев, я не слышал. Даже в нашей общине есть сотрудники, которые евреями не являются. Человека же нанимают за его профессиональные качества, а не за национальность и вероисповедание.
Другое дело, что есть бизнесмены, которые, нанимая соблюдающего человека, понимают, что ему требуются некие особые условия. Например, в пятницу у него должен быть сокращенный рабочий день. Так они выражают свою поддержку религиозным людям.
Но если на столе у работодателя будет выбор между резюме еврея, но с плохими профессиональными показателями, и резюме нееврея, но с хорошими, должность достанется второму. Бизнесменам нужен человек, способный выполнять свои задачи.
Про рэп, хайп и свадьбу Моргенштерна
Иудаизм — абсолютно современная религия, живущая в сегодняшних реалиях. Просто, воспринимая все новое в этом мире, будь это новый телефон или робот, нужно посмотреть на это с точки зрения наших канонов. Не меняет ли их это новшество? Не противоречит ли им? Нужно просто понять, как это использовать.
Иудей всегда довольно гибок. Он смотрит на мир через призму своей религии, но это не значит, что он от этого мира отгораживается. Например, я записываю еврейский рэп и регги. Никакого запрета на музыку у нас нет, на современные тенденции — тоже.
Я хожу на концерты рэп-исполнителей. Большинство из них — мои друзья и знакомые. Прихожу их поддержать. И я уверен: пока я сам излучаю из себя иудаизм, никакая атмосфера, даже самая некошерная, меня не достанет. Наверное, раввин бы так не сделал, но я не раввин. Я туда прихожу одетый специальным образом, чтобы было видно, что я еврей. Ко мне нередко подходят молодые люди, здороваются, оказываются евреями. Я на них стараюсь по-хорошему влиять: например, приглашаю на наш еврейский концерт или на шаббат.
Часто меня спрашивают: «А это ты был на свадьбе у Моргенштерна?». Ну да. Это я. Мы общаемся, дружим. Я там собирал некий хайп, который потом можно конвертировать в духовность. При этом сам я шел туда не поплясать и напиться, мне нужно было засветиться и поговорить людьми. Я это сделал. При этом в глазах молодежи, для которых синагога — вид средневекового мракобесия, получил некоторые очки. Это может сократить дистанцию при нашем будущем диалоге и помочь приоткрыть им дверку в мир еврейства и иудаизма. Там же все далеко не так страшно, как кажется.