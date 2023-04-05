«Прихожу на рэп-тусовки излучать иудаизм». Как живут, с чем сталкиваются и где встречаются московские евреи

Про бессмысленность корпоративов с амазонками

Мой путь к иудаизму был осознанным и планомерным. Еще со школы я постоянно участвовал в организации различных вечеринок, КВН и прочих мероприятий. По тому же профилю окончил университет. Но под всем этим была прочная основа — ценности моей семьи, воспитание и моя собственная любознательность.

В какой-то момент я осознал, что окружающая обстановка меня не устраивает. Я занимался тогда мероприятиями для самых разных людей. Представьте себе стандартный корпоратив. Ты пытаешься сделать из него что-то по-настоящему интересное и концептуальное — например, отправляешь всех на необитаемый остров и в этих декорациях предлагаешь увлекательную игру. Заказчик выслушивает: «Да, круто! Классно! А стриптиз будет? А бабы будут?». Ты на секунду замираешь, а потом начинаешь выдавать что-то вроде: «Давайте, если следовать концепции, они будут амазонками, у которых будет некая важная роль…» Заказчик тебя уже особо не слушает: «О! Вот, круто! Бабы будут! Давай, поехали!». А ты сидишь и думаешь: «Блин, так прикольно все было. Вот зачем?»