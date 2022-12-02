«В Москве мне начали приписывать национальную хитрость». Татарская певица — о традициях, родном языке и стереотипах
Гузель Хасанова — популярная поп-исполнительница и победительница проекта «Новая Фабрика Звезд». До участия в музыкальном шоу и волны популярности девушка жила в Ульяновске и воспитывалась в татарской семье. По словам Гузель, в ее доме чтили народные традиции, что наложило отпечаток на всю ее жизнь и творчество. Как она относится к татарским традициям сейчас, насколько ярко нужно демонстрировать свою национальную принадлежность и в чем прелесть татарского языка — об этом и многом другом Гузель рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.
«Моя семья к демонстрации своей любви к традициям не стремилась»
Я родилась в городе Ульяновске, в татарской семье. Мои родственники очень уважают народные традиции. Они привили это уважение и мне.
Кадр: клип «Дождь»/ «Гузель Хасанова» / YouTube
Мы говорили и пели на татарском языке, в нашем доме постоянно звучала татарская музыка. Мама учила меня молитвам перед сном и часто готовила блюда национальной кухни. Я уверена, что есть люди, которые гораздо больше преуспели в почитании народных традиций и яркой демонстрации этого, но мы к этому и не стремились. Мы просто очень любили свою культуру, свои корни и любим до сих пор искренней большой любовью.
«Я все детство пела татарские песни»
В Ульяновске много татар, поэтому наша любовь к поддержанию традиций никого не удивляла и не вызывала вопросов. До Татарстана рукой подать. Быть татаркой, живущей в Ульяновске, — максимально комфортное положение дел.
Я все детство пела татарские песни на сцене. Когда в наш местный ДК приезжали выступать популярные артисты, я просила руководство разрешить мне исполнить небольшую татарскую песню «на разогреве», и мне всегда давали такую возможность.
Фото: Edward Cisneros / Unsplash
У нас в целом большая и очень дружная семья. У моей мамы есть брат и сестра, а у отца два брата и две сестры. Мы очень часто ездили к ним в гости, отмечали вместе праздники, поддерживали крепкую связь. А отдельным праздником для меня всегда были поездки на Сабантуй в деревню, где родилась моя мама. С этим местом у меня связаны самые теплые воспоминания.
«Без клишированных фраз в мой адрес не обошлось»
В 2014 году я участвовала в первом всероссийском фестивале «Татар Кызы» в Москве и стала «Мисс Музыкальностью».
Фестиваль был скорее светским, чем музыкальным. Я с радостью шагнула в этот новый для меня опыт, он был мне интересен. Конечно, не обошлось без клишированных фраз в адрес меня и участниц. Но ведь это просто люди и их выбор. Национальная культура здесь ни при чем.
«В моем окружении такие люди не задерживаются»
Что касается проявлений бытовой ксенофобии, в Ульяновске мне не приходилось с этим сталкиваться.
Фото: Предоставлено пресс-службой Гузель Хасановой
В Москве же случались неприятные ситуации. Например, некоторые девушки приписывали мне «татарскую хитрость». Мужчины, узнав о моей национальности, возмущались выбором моей профессии, критиковали мой внешний вид и начинали разговор с изучения моих кулинарных способностей. В моем окружении такие люди не задерживаются.
«Татарский для меня — это язык любви»
Я могу долго рассуждать про образность русского и татарского языков, про их различия, про их особенности. Русский и татарский, конечно, очень разные. Я не лингвист, но охотно поделюсь своими ощущениями.
Для меня татарский — очень музыкальный язык. Родители, когда мы жили вместе, слушали много татарской музыки, можно сказать, что я выросла на ней. Это, безусловно, нашло свой отклик и в моем творчестве.
Татарский язык — навсегда язык любви для меня. Это язык разговоров с моей семьей. Очень для меня личный и трепетный, важный и сокровенный. Это язык моего детства.
Фото: Предоставлено пресс-службой Гузель Хасановой
Русский, в свою очередь, стал для меня языком моего взросления. Этот язык для менее не менее важный и дорогой на сегодняшний день.
«Говоря на татарском, я чувствую себя ребенком»
В моем родном языке есть некоторые понятия, которые невозможно полноценно выразить на русском.
Например, татарское слово «моң». У него множество значений: любовь, светлая грусть, радость, виртуозность, душевность, улыбка, ностальгия, лиричность и другие. Казалось бы, среди этих слов есть антонимы. Но я искренне понимаю, что несет в себе это понятие, чувствую на сто процентов. Чаще всего его применяют к музыке. Прямого перевода этому слову нет.
Иногда я впадаю в ступор, когда мне задают вопрос: «Как бы вы описали свое творчество одним словом?» Так и хочется сказать: «Моңлы!»
Кадр: клип «Дождь»/ «Гузель Хасанова» / YouTube
К слову, есть теория, согласно которой именно наша речь определяет сознание. Некоторые люди утверждают, что становятся буквально «другими личностями», когда говорят на другом языке. Когда я говорю на татарском, я чувствую себя ребенком. Мне будто семь, десять, иногда двенадцать лет. Я в том возрасте была очень застенчива, поэтому меня редко можно увидеть, говорящей на татарском с очень уверенным и дерзким видом.
«Песню в память о дяде исполнять перед большой аудиторией я не смогла»
В моем репертуаре есть, точнее была, одна песня, которую написал мой покойный дядя, двоюродный брат моей мамы. Его звали Наиль Заббаров. Сам Ильхам Шакиров, услышав его музыку, пророчил ему большое творческое будущее. У него был невероятно глубокий, очень мощный, гипнотический голос, никто не мог остаться равнодушным. К сожалению, он ушел из жизни молодым.
Песня называется «Каенлы Юл». Мы с братом в детстве очень любили ее, и в память о дяде нам захотелось ее записать. Я связалась с авторами, они радостно откликнулись на нашу идею, и мы быстро реализовали задуманное.
Фото: Lucas Alexander / Unsplash
После победы на «Новой Фабрике Звезд» мы удалили трек со всех площадок. Почему? Потому что я поняла, что не готова делиться этим перед большой аудиторией. Это очень личный момент.
«Я выбираю то, что мне по душе»
Я прекрасно себя чувствую в столице. Москва огромная, выбор мест, людей и увлечений здесь почти бесконечен. На любой вкус и цвет. Я выбираю то, что мне по душе, и то, что не противоречит моим ценностям.
При знакомстве с людьми я не опираюсь и не делаю акцент на национальности. Общаюсь я с кем-то или же избегаю общения исходя из совершенно других критериев.
«Для национальной культуры всегда есть место»
Я часто бываю в московских ресторанах с татарской кухней. Однажды с удовольствием, помню, посетила закрытую премьеру татарского фильма. А еще по приглашению ходила на встречи с московской татарской общиной.
Девушки в национальных костюмах во время празднования Хыдырлеза (праздника весны и плодородия) в Бахчисарае
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Для национальной культуры всегда есть место в моем сердце. Я не нуждаюсь в яркой демонстрации этого. Пожалуй, это и характеризует меня как татарку. Я ярко показываю свои чувства на сцене, тогда как в жизни многое оставляю исключительно себе и проживаю наедине с собой.