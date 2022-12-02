«В Москве мне начали приписывать национальную хитрость». Татарская певица — о традициях, родном языке и стереотипах

Мы говорили и пели на татарском языке, в нашем доме постоянно звучала татарская музыка. Мама учила меня молитвам перед сном и часто готовила блюда национальной кухни. Я уверена, что есть люди, которые гораздо больше преуспели в почитании народных традиций и яркой демонстрации этого, но мы к этому и не стремились. Мы просто очень любили свою культуру, свои корни и любим до сих пор искренней большой любовью.

«Я все детство пела татарские песни»

В Ульяновске много татар, поэтому наша любовь к поддержанию традиций никого не удивляла и не вызывала вопросов. До Татарстана рукой подать. Быть татаркой, живущей в Ульяновске, — максимально комфортное положение дел.