«Русские мужчины ничего не ищут, а перебирают варианты». История москвички, решившей встречаться только с иностранцами
Во вторник, 14 февраля, во всем мире отмечают День святого Валентина, или День всех влюбленных. Некоторые девушки считают, что искать избранника на родине — не лучшая идея. Вот и москвичка Кристина решила: никаких больше отношений с русскими мужчинами. Чем отношения с англичанами или немцами отличаются от романов с соотечественниками, сколько свободы нужно женщине в отношениях с мужчиной и почему россияне не любят ухаживать за своими избранницами — об этом и многом другом Кристина рассказала «Мосленте». Ниже — ее монолог.
«С русскими мужчинами я могу только дружить»
В отношениях для меня важны доверие, уважение, стабильность, общие интересы и цели. Если говорить об отталкивающих факторах, то я, пожалуй, назову избыточную эмоциональность, необоснованную агрессию, постоянное выяснение отношений и излишнюю драму. Увы, но русские мужчины моим параметрам не отвечают.
Так уж сложилось, что за последние десять лет отношения с русскими мужчинами перешли исключительно в ранг дружеско-приятельских или рабочих.
Фото: unsplash
«Количеству предпочитаю качество»
Знакомства c иностранцами обычно происходили во время путешествий или моего проживания в других странах. Моя жизнь тесно связана с долгосрочными поездками. Можно сказать, что это главный фактор, который повлиял на отсутствие долгосрочных, многолетних отношений где-либо.
Я люблю знакомиться с мужчинами вживую, но иногда использую и приложение для знакомств. Я достаточно избирательна и количеству предпочитаю качество. Романов у меня было немного, но все они, в моем понимании, достойные.
Так вышло, что мои отношения складывались с мужчинами из Англии или Германии. Но это исключительно моя статистика.
«Расходы пополам только с друзьями»
Щепетильный вопрос — это оплата дороги. Вот вы уже встречаетесь с человеком из другой страны, собираетесь поехать в гости к любимому и задумываетесь: «А кто должен платить за билеты?» Скажу так, все индивидуально и зависит только от глубины ваших отношений.
Все мои партнеры всегда покрывали расходы по пребыванию в стране, совместным путешествиям и общему досугу. Однако билеты до страны я часто покупала самостоятельно.
Я вполне самодостаточна, «не холодная и не голодная», но, ухаживая, мужчина проявляет свою заинтересованность. Расходы пополам я понимаю и принимаю, только отдыхая с друзьями.
«Каждый живет своей жизнью»
Я никогда не переезжаю окончательно в страну, где живет мой партнер, а скорее придерживаюсь концепции отношений на расстоянии. У меня проектная работа, и мои партнеры тоже были достаточно заняты своей карьерой. Всегда полагаюсь на себя, так как не хочу впасть в зависимость, поэтому полностью переезжать не готова. Я живу на две страны, вахтовым методом: работаю в России, отношения строю за ее пределами. Меня все устраивает.
Фото: unsplash
С мужчиной мы всегда обсуждаем, какие месяцы проводим вместе и где. Вне этого времени каждый живет своей жизнью и своими целями. Это один из пунктов, которые русским мужчинам, по моему частному наблюдению, даются достаточно сложно. Безусловно, везде и во всем есть исключения. Но среди моих ровесников такие отношения сложно назвать стабильными. Для иностранцев такая модель отношений оказалась идеальной.
«Русские ленятся ухаживать за женщинами»
В некоторых вопросах нам с моими мужчинами бывало сложно найти общий язык. Безусловно, разница менталитетов есть.
Кстати, у русских моего поколения (я говорю о людях старше сорока) было много перемен в жизни. Складывается ощущение, что мы ни в огне не горим, ни в воде не тонем, но при этом у всех есть базовая тревожность. Европейцы элементарно более спокойные, четче понимают свои цели и видят способы их достижения
В моем поколении очень много «уставших» мужчин. С учетом того, что в России существует культ борьбы за мужчин, русские просто-напросто ленятся ухаживать, развиваться, смотреть дальше складывавшихся годами интересов. Есть общий фон тоски и равнодушия. Меня это все демотивирует, так что, находясь в России, я спокойно обхожусь без отношений. Лучше так, чем то, что есть.
С русскими мужчинами я не чувствую себя лучшей женщиной в мире, а все мои отношения с иностранцами сопровождались именно таким ощущением. Иностранцы стараются, с ними легко и весело. С русскими это все сошло на нет.
Фото: unsplash
Отдельная история — это языковой барьер. Я говорю на английском, но не слишком свободно, в связи с чем было множество каламбуров. Но, учитывая высокий уровень воспитания и отзывчивости, я заметила, как участливо мои партнеры помогали мне лучше и свободнее говорить на английском языке.
«В Европе от тебя не требуют соответствовать стандартам»
Иностранцы научили меня уважению к себе. Возраст, вес, внешность — все индивидуально. Внутри иностранного сообщества не принято вгонять себя в какие-либо стандарты. Никто не требует от тебя определенной формы губ, длины ресниц, размерной сетки.
Там действительно ценят твою индивидуальность, даже восхищаются ею. Это потрясающее ощущение! В то время как большая часть граждан России находится в жутком неврозе, сходя с ума по трендам косметологии, в Европе ты ценна именно благодаря своему индивидуальному выбору.
«Женщина на кухне — для иностранца праздник»
Моя любовь к обуви одинаково поражает мужчин во всех странах, включая Россию. Но в целом культурный код у моих партнеров схож с моим, просто этих партнеров в Европе много, и есть из кого выбрать. В России мало с кем хочется заходить в долгую историю.
Мои иностранные партнеры были такими же любознательными, как и я, поэтому проблем с тем, что мы едим блюда только одной национальной кухни, никогда не было. Проще говоря, зацикленности в питании не наблюдалось. Но когда я готовила для мужчины, это всегда принималось не как данность, а с огромной благодарностью. Это, конечно, очень приятно! Женщина на кухне — для иностранца настоящий праздник.
Фото: unsplash
«Русские мужчины избалованы женским вниманием»
Слышала мнение, что русские мужчины ищут себе женщину-домработницу, а иностранцы — женщину-партнера. В моей картине мира русские мужчины вообще ничего не ищут. Они избалованы вниманием и конкуренцией среди женщин, лениво перебирают варианты на брачном рынке.
Мой личный опыт отношений с иностранцами — это всегда партнерство с высоким уровнем этики, эстетики и уважения.
«Отношения есть, пока они объединяют людей»
Мне непонятно, почему для некоторых русских женщин выйти замуж за иностранца становится идеей фикс. Я замуж никогда не стремилась.
Пока отношения объединяют людей, они есть. Если через несколько лет общие интересы заканчиваются, значит, время этих отношений вышло. Так для меня лично было и в России, и за ее пределами
Я вполне допускаю возможность вступить в отношения и с русским мужчиной. Это для меня не какая-то принципиальная позиция. Вопрос же не в стране-производителе, а в базовых настройках.