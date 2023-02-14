«Русские мужчины ничего не ищут, а перебирают варианты». История москвички, решившей встречаться только с иностранцами

«Количеству предпочитаю качество»

Знакомства c иностранцами обычно происходили во время путешествий или моего проживания в других странах. Моя жизнь тесно связана с долгосрочными поездками. Можно сказать, что это главный фактор, который повлиял на отсутствие долгосрочных, многолетних отношений где-либо.

Я люблю знакомиться с мужчинами вживую, но иногда использую и приложение для знакомств. Я достаточно избирательна и количеству предпочитаю качество. Романов у меня было немного, но все они, в моем понимании, достойные.

Так вышло, что мои отношения складывались с мужчинами из Англии или Германии. Но это исключительно моя статистика.

«Расходы пополам только с друзьями»

Щепетильный вопрос — это оплата дороги. Вот вы уже встречаетесь с человеком из другой страны, собираетесь поехать в гости к любимому и задумываетесь: «А кто должен платить за билеты?» Скажу так, все индивидуально и зависит только от глубины ваших отношений.