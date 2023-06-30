«Уже жених потенциальный есть». Чемпионка по фитнес-бикини рассказала, как изменилась ее жизнь после принятия ислама и переезда в Дагестан
Месяц назад москвичка Арина Вольфсон перебралась в Дагестан, приняла ислам и забыла о былой жизни, полной тусовок и свиданий. Теперь она мечтает выйти замуж за мусульманина, не пьет алкоголь и собирает документы, чтобы перевестись в дагестанский вуз. Что еще изменилось за этот месяц? Не пожалела ли девушка о принятом решении? Где она живет и чем занимается в свободное время? Чтобы выяснить все это, «Мослента» снова позвонила Арине. Ниже — ее монолог.
«Буду поступать в медицинский в Махачкале»
Мне по некоторым причинам пришлось срочно покинуть Дагестан. Не хочу говорить почему, это личное. Скажу только, что мой отъезд — это временно, и я обязательно вернусь, как только смогу. Я очень хочу жить именно в Дагестане.
Сейчас я нахожусь со своими родителями. Они помогают мне решить вопрос с учебой. Когда я переехала в Дагестан, московский вуз пришлось бросить. Но я по-прежнему хочу получить высшее образование, поэтому буду поступать снова в учебное заведение на территории Дагестана, а именно в Махачкале. Хочу и дальше учиться в медицинском.
«Мужчины пишут с серьезными намерениями»
За этот месяц в моей жизни поменялось буквально все, начиная с одежды и заканчивая внутренними ощущениями, мыслями и целями. Даже мечты и желания изменились. Клубы, тусовки, алкоголь — это уже совсем не то, чего мне хочется. Обильное общение с мужским полом из моей жизни тоже ушло. Да его в принципе сейчас нет, этого общения.
Сейчас для меня в приоритете замужество. Моя мечта — выйти замуж за мусульманина. Я и раньше мечтала о браке, но сейчас четко поняла, что готова. Кстати, если раньше мне в соцсетях парни писали какие-то пошлости, то сейчас, когда моя страничка выглядит по-другому — а я сильно изменилась внешне, — мужчины стали писать с более серьезными намерениями. Просто повеселиться уже не предлагают. А если и предлагают, то я сразу говорю, что история про «тусить и кайфовать» мне больше не подходит.
«Нельзя ругаться матом, но у меня иногда проскакивает»
Когда я решила, что хочу принять ислам, то осознавала, что нужно будет отказаться от алкоголя. Если честно, это было несложно. Пьянки меня никогда особо не привлекали. Максимум, что я себе позволяла, — маленький коктейльчик на вечеринке. Теперь этого нет, и мне все равно. Вот кальян — это настоящая проблема! Кальян я люблю, курю его довольно часто. Буду стараться постепенно отучаться от этой привычки, но пока еще грешу. Думаю, от таких вещей надо отказываться как-то плавно.
Еще в исламе нельзя ругаться матом. Стараюсь следить за речью, но все мы люди... Бывает, в разговоре с подружками что-то такое проскакивает. Есть люди, которые разговаривают исключительно на мате. Это не про меня. Стараюсь фильтровать то, что говорю.
«Уже есть потенциальный жених»
С мужчинами уже нельзя общаться так, как раньше. Даже оставаться где-то вдвоем нельзя. Меня это правило не напрягает, по крайней мере сейчас. Я уже говорила, что очень хочу замуж. Вроде как даже жених потенциальный уже есть. Не знаю, как все в итоге получится, но я надеюсь на счастливый конец. Даст Аллах, будем вместе!
Мы с этим парнем познакомились в интернете. Сейчас он ведет диалог больше с моей мамой, чем со мной.
«Подружка-феминистка отнеслась к моему решению скептически»
Круг общения особо не изменился, подружки те же самые. Да, они остались в Липецке, но мы поддерживаем связь, постоянно созваниваемся и списываемся.
Девчонки спокойно отреагировали на моей переезд и все остальные нововведения, поддержали мое решение.
Они понимают, что для меня так будет лучше. Одна моя подруга, правда, отнеслась скептически. Она феминистка, борется за женские права и переживает, что в Дагестане у меня будут с этим какие-то проблемы. Ну а что тут поделаешь? Подруга — значит подруга, какая бы ни была.
В Дагестане у меня в кругу знакомых в основном парни. Есть одна девушка, с которой я общаюсь, могу назвать ее приятельницей. Но близкими друзьями в Дагестане я еще не обзавелась. Все впереди.
«Работать не планирую. Буду заниматься семьей»
Вопрос с жильем в Дагестане все еще открыт. Если получится, когда вернусь, буду жить уже с мужем. Но если не срастется, то рассматриваю вариант со съемной квартирой. Конечно, можно пожить какое-то время в общежитии, но этого мне совсем не хочется. Я ценю личное пространство.
Живя в Липецке, я работала официанткой. В Дагестане тоже хотела пойти в общепит, но мне сказали, что сотрудник требуется только на долгий срок. Я хотела подработать временно, так что не срослось.
Меня как бы уволили, но я особо не расстраиваюсь. Все равно пришлось уехать. А когда вернусь, я работать уже не планирую. Если все будет хорошо, то я буду целиком и полностью погружена в учебу, а потом планирую заниматься семьей.
«Ни разу не сомневалась в своем выборе»
До принятия ислама все мои дни состояли из бесконечных походов по ресторанам, поездок, тусовок. Один сплошной кайф, развлечения и ничего больше. После того как я приняла ислам, досуг изменился. Рестораны остались, но теперь я хожу туда одна.
Абсолютно честно могу сказать, что не было ни минуты, когда я засомневалась бы в правильности своего решения. Да, многое поменялось, но я чувствую, что все к лучшему.
«Пока нет возможности вернуться»
Я бы с радостью вернулась в Дагестан хоть завтра, но пока нет такой возможности. Надеюсь, к августу разберусь со всеми делами в Москве. Я же училась на целевом и бросила обучение. Теперь придется выплачивать долг департаменту образования.
Соответственно, мне надо в Москве летом поработать, накопить нужную сумму, и только тогда я буду вольна уехать куда хочу. Чем быстрее все отработаю, тем быстрее вернусь в Дагестан.