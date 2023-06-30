«Уже жених потенциальный есть». Чемпионка по фитнес-бикини рассказала, как изменилась ее жизнь после принятия ислама и переезда в Дагестан

Сейчас для меня в приоритете замужество. Моя мечта — выйти замуж за мусульманина. Я и раньше мечтала о браке, но сейчас четко поняла, что готова. Кстати, если раньше мне в соцсетях парни писали какие-то пошлости, то сейчас, когда моя страничка выглядит по-другому — а я сильно изменилась внешне, — мужчины стали писать с более серьезными намерениями. Просто повеселиться уже не предлагают. А если и предлагают, то я сразу говорю, что история про «тусить и кайфовать» мне больше не подходит.

«Нельзя ругаться матом, но у меня иногда проскакивает»

Когда я решила, что хочу принять ислам, то осознавала, что нужно будет отказаться от алкоголя. Если честно, это было несложно. Пьянки меня никогда особо не привлекали. Максимум, что я себе позволяла, — маленький коктейльчик на вечеринке. Теперь этого нет, и мне все равно. Вот кальян — это настоящая проблема! Кальян я люблю, курю его довольно часто. Буду стараться постепенно отучаться от этой привычки, но пока еще грешу. Думаю, от таких вещей надо отказываться как-то плавно.

Еще в исламе нельзя ругаться матом. Стараюсь следить за речью, но все мы люди... Бывает, в разговоре с подружками что-то такое проскакивает. Есть люди, которые разговаривают исключительно на мате. Это не про меня. Стараюсь фильтровать то, что говорю.