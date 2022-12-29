«Дети не хотят полезные подарки!» Психолог о праздновании Нового года с детьми и печальной правде о Деде Морозе
Накануне Нового года почти все родители сталкиваются с вопросом: «А Дед Мороз действительно существует?» Сказать правду или подарить ребенку возможность подольше сохранить веру в чудеса — решение не из простых. «Мослента» поговорила с психологом Ириной Леоновой о том, как правильно поступать в такой ситуации. А еще Ирина рассказала о способах договориться с подростком, если он изъявил желание отмечать Новый год с друзьями, и о том, можно ли пить алкоголь при ребенке. Ниже — ее монолог.
«Поддерживать веру в чудо»
Как психолог и мама я считаю, что важно поддерживать веру в чудо у ребенка настолько долго, насколько это возможно. Нет никакой нормы, согласно которой в определенном возрасте нужно вызывать его на разговор и разрушать его веру в волшебство.
Если вам поступил конкретный вопрос от ребенка: «Существует ли Дед Мороз?» — то перед тем как дать ответ, стоит учесть возрастные особенности вашего чада. Не стоит проводить серьезный разговор с пятилетним малышом по поводу существования Деда Мороза и Снегурочки. Очень хорошо, когда у ребенка есть ощущение волшебства, праздника, ожидание чуда.
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Однако дети могут узнать печальную новость не от родителей, а, к примеру, от старших товарищей. Здесь уже родитель действует на свое усмотрение. Нужно выяснить, поверил ли ребенок в сказанное или нет, и от этого ответа отталкиваться. Если слова друзей не повлияли на его веру, то согласитесь с мнением малыша. А если ребенок поверил и расстроился, то поговорите с ним о его чувствах. Не стоит избегать негативных эмоций, просто будьте рядом в этот момент и окажите поддержку.
Если вы считаете, что ребенок не готов воспринять эту новость, то можно предложить ему съездить в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг и убедиться в его существовании. Но активно переубеждать малыша тоже не стоит, ведь так может возникнуть недоверие к вам или к самому Деду Морозу.
«Договориться на взаимовыгодных условиях»
Все родители рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда ребенок переходит в статус подростка и начинает понемногу отделяться от семьи. В Новый год он уже не хочет ехать к бабушке с дедушкой, а хочет пойти на вечеринку с друзьями. Что делать в этой ситуации? Насильно мил не будешь. Конечно, вы можете заставить, удержать, начать угрожать лишением денег, но ни к чему хорошему это не приведет.
Подросток — это, в первую очередь, личность. В этом возрасте перед ним стоит задача отделиться от семьи и присоединиться к сверстникам. Ему важно дать возможность выбора, некую свободу
Если для вас Новый год — это семейный праздник, то постарайтесь донести до своего ребенка эту ценность. Почему для вас это важно? Какая ценность в том, что вся семья собирается вместе? И, кстати, если вся семья собирается вместе только один раз в год под бой курантов, то это повод задуматься и привнести в вашу семейную жизнь больше поводов для совместного времяпрепровождения.
Фото: Калачьян Григорий / Фотохроника ТА
Если возник такой конфликт интересов, то с подростком можно договориться только на взаимовыгодных условиях. Он получит то, что он хочет, но, возможно, в каком-то ограниченном формате. К примеру, ребенок встречает Новый год и бой курантов дома с семьей, а потом отправляется к друзьям. Поделитесь с ребенком своими переживаниями и договоритесь о правилах. Вы можете попросить звонить вам раз в пару часов, а также вернуться домой к определенному времени. Выберете то, что будет комфортно для обеих сторон.
«Что мы можем контролировать?»
Родители переживают, что если они отпустят ребенка к друзьям, то непременно случится что-то плохое. Алкоголь, наркотики, плохая компания... Им страшно отпустить контроль. Здесь совет может быть только один: учитесь доверять. Задумайтесь, что вообще в жизни мы можем контролировать? Мы можем отвечать только сами за себя. Родители в этом контексте могут отвечать только за свои реакции и за то, что они уже к этому моменту вложили в своего ребенка. Какие уже идеи, нормы, правила и ценности есть в его голове? Если они в этих ценностях уверены, то тогда вообще не нужно никого контролировать.
В любом случае вам вряд ли удастся уберечь ребенка от совершения ошибок. Они необходимы, чтобы осознать, что нам не подходит. Разговаривайте с подростками на равных, пытайтесь донести свою позицию и выслушивайте противоположное мнение.
«Обсуждайте тему смерти»
Дети обожают писать письма Деду Морозу, и это прекрасно. Но иногда случается так, что их желания не совпадают с возможностями родителей. А иногда и вовсе им хочется получить что-то нереальное. К примеру, ребенок просит, чтобы добрый волшебник вернул к жизни его любимого питомца. В ходе работы с разными ситуациями я поняла, что детям дошкольного возраста вовсе не обязательно знать о всей трагичности смерти.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
С детьми лучше обсуждать эту тему, не погружаясь в нее глубоко. Не нужно говорить о том, что смерть непредсказуема, неминуема, и излишне философствовать. У ребенка в этом возрасте есть огромный страх потерять близких людей. Малыш начинает перекладывать потерю питомца, то есть того, кого он любил, на потерю родителя. Если он вдруг понимает, что все умирают, а значит, и мама с папой умрут, это для него большое потрясение. Я бы посоветовала обозначить факт наличия смерти как явления, но сделать акцент на том, что это случится не скоро и бояться нечего.
«Просит безделушку? Подарите безделушку»
Часто мамы и папы встают перед выбором: дарить ребенку то, что он хочет, или то, что они считают нужным и полезным. Правда такова, что никогда полезные подарки не были хороши для детей. Я ни разу не видела современного ребенка, который был бы счастлив очень полезному подарку.
Если ребенок просит, на ваш взгляд, безделушку, так подарите ему эту безделушку! Почему нет? Главное, чтобы эта вещь сделала его счастливым
Другое дело, если у родителей нет возможности подарить то, что малыш заказал у Деда Мороза. Если бы я в письме своей дочери увидела условный BMW, я бы сказала так: «Нам звонили помощники Деда Мороза и сказали, что ты захотела такой подарок. Но пойми, у Деда Мороза много детей, которым он тоже должен подарить подарки, а бюджет у него ограничен. К сожалению, он не сможет принести то, что ты попросила. Его помощники предлагают тебе переписать письмо и предложить другой подарок. Что еще тебя порадует? Дед Мороз обязательно изыщет возможности, чтобы сделать тебя счастливой в Новый год».
«Не врите, что пьете лимонад»
Стоит ли пить алкоголь при ребенке в новогоднюю ночь? Начнем с того, что будет крайне странно выглядеть, если родители, которые собираются выпивать шампанское на Новый год, будут выпивать его из-под полы и рассчитывать на то, что ребенок ничего не заметит. Врать, что это не шампанское, а, к примеру, лимонад, но ребенку его пить почему-то не разрешается, тоже не вариант. Это обман, и он легко считывается даже семилеткой.
Я бы посоветовала сказать ребенку правду, объяснить, что есть напитки алкогольные, а есть безалкогольные. «Что такое алкоголь? Понюхай. Как тебе запах? Нравится?» Вряд ли ребенок будет в восторге от запаха спиртного. Скорее всего вы в ответ услышите: «Фу!» Малыш поймет, что его не обманывают, ничего не скрывают, ему готовы предоставить адекватные объяснения, ему уделяют внимание и стараются донести информацию.
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Что касается подростков, то они могут проявить больший интерес к спиртному и попросить попробовать. Я за то, чтобы дать попробовать. Дома. Под присмотром родителей. Переходный возраст — это время сепарации от семьи. Подростки хотят попробовать все вокруг, все запрещенное им очень интересно и привлекательно. Чем строже ваш запрет, тем большее желание попробовать это вызовет у ребенка. Объясняйте, разговаривайте, старайтесь донести суть. Это порой бывает очень сложно, но без этого никак.
«У ребенка должно быть право голоса»
У ребенка должно быть право голоса по любому вопросу. И празднование Нового года — не исключение. Если вы хотите собрать дома шумную компанию или пригласить друзей с детьми, то нужно обязательно узнать мнение ребенка на этот счет. Это не значит, что его голос станет решающим. Но малыш поймет, что он важен, что его хотят услышать, что с ним считаются. Даже если родители в итоге примут решение, которое ребенка не сильно устраивает, он будет знать, что его выслушали и приняли к сведению его идею.
В том, чтобы отмечать Новый год шумной компанией, нет ничего плохого. Но если в доме есть маленький ребенок, то нужно дать ему возможность уйти, когда он почувствует усталость, и уснуть в тихом помещении
Если ваши гости приходят со своими детьми, то стоит проговорить с ребенком этот момент заранее. Объясните, что он никому ничего не должен, он не обязан коммуницировать с людьми, которые ему не нравятся, он не обязан делиться своими личными вещами, игрушками и так далее. Объясните, что у него нет цели никому понравиться на этом празднике. И помните, чем больше вы давите на детей, тем больше сопротивления вы получите.
«Полезно подводить итоги года с ребенком»
Очень полезная практика — подведение итогов года с ребенком. Это поможет получить заряд вдохновения и мотивации. Благодаря этой практике мы можем легко отследить свой рост, оценить свои результаты, так как в моменте бывает тяжело заметить свой успех. Нам постоянно кажется, что чего-то недостаточно. Поэтому очень помогает иногда оглядываться назад.
Фото: Eli Pluma / Unsplash
Родителям свойственно перекладывать этот паттерн поведения на своих детей, которые тоже растут с синдромом упущенных возможностей. Если вы со своим малышом перед Новым годом сядете и подробно разберете ошибки прошлого года, то это поможет вдохновить ребенка на успехи в следующем году. Важно дать ему понять: «Ты классный! Посмотри, сколько всего ты уже сделал! Как у тебя уже все получается! Да, были моменты, которые тебе не нравились, но посмотри, сколько всего было хорошего. Значит, нам есть, что отпраздновать, и есть, чему порадоваться».