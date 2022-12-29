«Дети не хотят полезные подарки!» Психолог о праздновании Нового года с детьми и печальной правде о Деде Морозе

Если возник такой конфликт интересов, то с подростком можно договориться только на взаимовыгодных условиях. Он получит то, что он хочет, но, возможно, в каком-то ограниченном формате. К примеру, ребенок встречает Новый год и бой курантов дома с семьей, а потом отправляется к друзьям. Поделитесь с ребенком своими переживаниями и договоритесь о правилах. Вы можете попросить звонить вам раз в пару часов, а также вернуться домой к определенному времени. Выберете то, что будет комфортно для обеих сторон.

«Что мы можем контролировать?»

Родители переживают, что если они отпустят ребенка к друзьям, то непременно случится что-то плохое. Алкоголь, наркотики, плохая компания... Им страшно отпустить контроль. Здесь совет может быть только один: учитесь доверять. Задумайтесь, что вообще в жизни мы можем контролировать? Мы можем отвечать только сами за себя. Родители в этом контексте могут отвечать только за свои реакции и за то, что они уже к этому моменту вложили в своего ребенка. Какие уже идеи, нормы, правила и ценности есть в его голове? Если они в этих ценностях уверены, то тогда вообще не нужно никого контролировать.