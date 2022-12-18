«Если я живу в параллельном мире, здесь должен быть и этот мужчина». Зачем москвичка разыскивает парня из своего сна

«Все было, как наяву»

Порой мне снятся настолько реалистичные сны, что, когда я просыпаюсь, я еще какое-то время не могу осознать: во сне я нахожусь или уже в реальности? Как раз этот сон был одним из таких. Это произошло в начале октября.

Мне часто в голову приходят какие-то образы, картинки, слова, но... Настолько реалистичных и ярких видений еще не было. Меня это настолько впечатлило, что я написала целую песню. Она называется «Лунатики». В ней я подробно описала свой сон, все, что я видела и чувствовала.