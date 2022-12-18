«Если я живу в параллельном мире, здесь должен быть и этот мужчина». Зачем москвичка разыскивает парня из своего сна
Несколько дней назад на улицах Москвы появились объявления: некая девушка разыскивала молодого человека, с которым познакомилась... во сне. Выяснилось, что их развесила Аня Севагина, так же известная как певица ANSE. Москвичка составила фоторобот разыскиваемого парня, детально описала их встречу и его самого. «Высокий, карие глаза, темно-коричневые волосы, красивая улыбка, спортивное телосложение и самая милая родинка на свете», — указано в объявлении. Прочие подробности девушка рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.
«Все было, как наяву»
Порой мне снятся настолько реалистичные сны, что, когда я просыпаюсь, я еще какое-то время не могу осознать: во сне я нахожусь или уже в реальности? Как раз этот сон был одним из таких. Это произошло в начале октября.
Мне часто в голову приходят какие-то образы, картинки, слова, но... Настолько реалистичных и ярких видений еще не было. Меня это настолько впечатлило, что я написала целую песню. Она называется «Лунатики». В ней я подробно описала свой сон, все, что я видела и чувствовала.
Фото: Из личного архива
Все происходило в гостиничном номере поздно ночью. Очень громко звучали стрелки часов.
Я до сих пор отчетливо помню, хотя это случилось достаточно давно, что мужчина, которого я видела во сне, мне знаком. Я чувствовала, что знаю его. Интересно то, что во сне я даже чувствовала какие-то запахи. Все было, как наяву.
У меня было четкое ощущение, что это была та же самая настоящая я, только где-то в другом далеком мире. Вот такая мистика.
«Многие покрутили пальцем у виска»
Когда мне приснился этот сон, я сразу же рассказала об этом своим близким друзьям и родственникам. Многие, конечно, покрутили пальцем у виска и сказали: «Ты со своей верой в магию когда-нибудь окончательно сойдешь с ума».
Фото: Из личного архива
Но были и те, кому все это показалось занятным. Людей манит неизвестность, все стремятся разгадать неразгаданное. Потаенные смыслы, в целом, для людей – очень притягательная тема.
«Долго не могла забыть этот сон»
Зачем я разыскиваю этого парня? Во-первых, я очень долго не могла забыть этот сон. Часто ведь сновидения быстро стираются из нашей памяти.
Мы просыпаемся и буквально через десять минут картинка расплывается, уходит из нашей головы. На следующий день мы и не вспомним, что было прошлой ночью. Этот сон был очень долго со мной, и я решила, что это что-то значит.
Во-вторых, я поняла, что раз уж я существую в параллельной сну вселенной, то логично предположить, что в моем мире есть и этот мужчина. Мне стало дико интересно это проверить.
«Я вглядывалась в лица прохожих»
Первые недели полторы я обращала много внимания на людей вокруг, смотрела на прохожих, вглядывалась в их лица, пытаясь рассмотреть там образ, который видела во сне. К сожалению, безрезультатно.
Фото: Из личного архива
Это и привело меня к идее расклеить по городу объявления. Я нарисовала его портрет и указала в объявлении все, что смогла вспомнить в надежде, что этот парень узнает себя и найдется. Это просто идея, которая внезапно пришла мне в голову. Такая детская вера в чудо.
«Мы делали что-то прикольное и очень много смеялись»
Клеить объявления мне помогали мои знакомые. В одиночку, наверное, было бы страшновато это делать.
Расклеивали мы их хаотично. Никто карту не открывал, ничего не планировал и точек на ней не ставил. Мы просто гуляли по городу и параллельно оставляли свои объявления, где придется. Нам просто было очень весело. Мы шли по Москве, делали что-то странное, но прикольное, и очень много смеялись.
Вся Москва обклеена листовками. Люди давно к этому привыкли, поэтому никакой неординарной реакции на свои действия я не заметила. Пара человек обратили на нас внимание. Наверное, потому что наши листовки выглядели, как объявления о розыске... Впрочем, так оно и есть. Людям было интересно посмотреть, кто там изображен, что за лицо. Часто же в розыск объявляют подозреваемых в преступлении, а от них лучше держаться подальше.
«Во сне я почувствовала энергетику человека»
Сейчас я вижу большое количество откликов. Мне постоянно пишут в социальных сетях. Очень много людей скидывают свои фотографии, проводят аналогии, соединяют портрет разыскиваемого парня со своими снимками. Из тех, кто уже со мной связался, были очень похожие, но все же не те. И тут дело даже не во внешности. Я во сне почувствовала от человека определенную энергетику. Пока что никто не совпал с моими ощущениями.
Фото: Из личного архива
Это очень интересно! Я не оставляю надежды найти именного того, кто мне приснился. Все-таки Новый год приближается, надежда на чудо есть.
«Моя "чуйка" подскажет, как себя вести»
Интересно, что будет, если этот молодой человек найдется. Не хочу загадывать и заранее продумывать план действий. Буду смотреть по ситуации, моя "чуйка" подскажет, как себя вести.
Я просто знаю, что это будет волшебно. В любом случае, это любопытный эксперимент для меня.
Как раз недавно защитили Нобелевскую премию по квантовой запутанности. Так что мой сон – интересный кейс в этом отношении.
«Во снах очень много магии»
Мне очень привлекает тема снов и сновидений. Я много писала на эту тему научных работ в университете, изучала много информации. Во снах очень много магии.
А еще есть такая вещь, как осознанные сновидения, когда ты понимаешь, что находишься во сне, и можешь управлять им...
Фото: Из личного архива
Человеческий организм до сих пор не изучен на 100 процентов. Раньше у нас было гораздо больше интересных способностей и навыков, которые мы со временем утратили. У нас, к слову, в носу есть область, которая раньше чуяла страх, когда люди занимались охотой. Сейчас это называют интуицией. У некоторых людей эта область не до конца атрофировалась, и они более чувствительны к миру. Сейчас мы живем, как клубника в теплице, и не хотим развиваться.