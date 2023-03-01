«Говорите! Я умею читать по губам». История курьера, который ничего не слышит
Большинство компаний, куда пытался устроиться Дмитрий Потапов, отказывали ему сразу. Причина — глухота. С такой особенностью найти работу в столице непросто: работодатели сложностей не любят. Но Дмитрий твердо решил не сдаваться, так что сначала устроился на работу продавцом-консультантом, а потом, когда магазин закрылся, — курьером. Правда, он надеется, что это временно. Как работает курьер с нарушением слуха, с каким отношением сталкивается, о чем мечтает и при чем тут конкурсы красоты — об этом и многом другом Дмитрий рассказал в беседе с «Мослентой». Ниже — его монолог.
«Мы вам перезвоним»
Раньше я частенько искал подходящие вакансии в интернете, а потом просил маму позвонить по указанному телефону и записать меня на собеседование. Сначала нам говорили: «Конечно, приезжайте! Нам требуется работник». Но после того как мама объясняла всю ситуацию со слухом, в 99 процентах случаев говорили: «Мы вам перезвоним». Никто не перезванивал...
Помню, однажды мы нашли очень хорошую вакансию и собеседование проходило недалеко от дома. Сразу поехали туда. Как только менеджеры увидели, что мама общается со мной дактилем, сразу отказали, не стали слушать. Мы пытались объяснить, что я могу читать по губам и все прекрасно понимаю, но всем было плевать. Помню, как сильно плакала мама, а я ее успокаивал. Она всегда переживала больше, чем я. Было очень обидно.
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Да, отказы я получаю часто. Люди просто боятся сложностей. Но я не расстраиваюсь. Стараюсь думать, что это Бог меня отводит от плохих работодателей. Значит, это просто не мое и я найду лучшее место. К тому же мама во всем и везде меня поддерживает. Всегда можно найти выход даже из самой непростой ситуации.
«Нашел работу с помощью тортика»
Я работаю курьером с лета 2022 года. В июне решил, что попробую позаниматься этим в качестве временной подработки. Изначально я разносил разные документы, цветы, легкие коробки.
Однажды, доставляя заказ, я почему-то решил посмотреть, что лежит внутри. Открыв коробку, я увидел красивый торт с визиткой девушки. Я заинтересовался, зашел в соцсети, которые были указаны на визитке, чтобы посмотреть, какие еще торты она делает. Тем же вечером эта девушка мне написала и предложила работу. Мне предложение понравилось, так как я и сам учился на кондитера. С тех пор я работаю с ней.
Мои родные ничего против моей работы не имели. Когда меня уволили с предыдущей, я сразу начал искать новое место, так как не привык сидеть дома. Я хочу помогать своим близким, а не быть для них обузой.
«Когда я работал в магазине, девушки подходили со мной знакомиться»
До этого я работал в магазине UNIQLO, который, к сожалению, закрыли из-за санкций. Стоял за кассой, в зале, в зоне примерки. Я помогал покупателям найти нужный товар и подобрать размер. Еще мне нужно было аккуратно сложить вещи или развесить на вешалки.
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Люди относились с пониманием к моей особенности. Был случай, когда ко мне подошел покупатель и начал что-то быстро говорить. Я ему показал жестами, что не слышу. Тогда он достал свой телефон и написал, что конкретно ищет. Я его проводил и показал, где находится товар. Все решалось очень легко. Никаких неприятных или конфликтных ситуаций на работе со мной не случалось.
Порой в магазине ко мне подходили девушки и хотели познакомиться. Я, конечно, был удивлен. Честно сказать, для меня это редкость. С некоторыми из них мы даже обменивались номерами
А вообще я по специальности кондитер. Какое-то время даже проработал в заведении Di Villaggio, но совсем не долго. Уволили из-за большой текучки.
К слову, у меня есть и высшее образование. Я закончил Российский государственный социальный университет (РГСУ), учился на соцработника. В будущем я хотел бы работать по специальности и помогать таким же, как я.
«Клиентов заранее предупреждаю, что не слышу»
Изначально, устроившись на работу курьером, я переживал, что у меня не получится. Первое время было страшно, я волновался, так как нужно постоянно контактировать с людьми. Я уверен, как ты относишься к людям, так и они будут относиться к тебе. Обычно клиенты со мной здороваются, улыбаются, благодарят за доставку, часто даже дают чаевые. Некоторые сначала немного удивляются, что приехал глухой курьер, но сразу понимают суть ситуации. Я заранее пишу им в мессенджере, что я не слышащий, чтобы для них это уже не было шоком. Вообще стараюсь разговаривать с клиентами, и часто они меня понимают. Но если нет, то на помощь приходит телефон.
Фото: Предоставлено героем материала
Один раз я задержался с доставкой, но не специально. В тот день почему-то было перекрыто метро и мне пришлось добираться до места назначения на автобусе. Сначала женщина, которой я доставлял заказ, была очень недовольна, хотела что-то мне сказать. Я показал, что не слышу ее. После этого она сразу успокоилась и улыбнулась. Я не хотел брать с нее деньги за доставку, так как сильно опоздал, но она все равно заплатила мне. Было очень приятно.
Если говорить о сложностях, то иногда бывают заминки с домофоном. Я набираю номер нужной квартиры и стараюсь громко сказать, что пришел курьер. Иногда в ответ люди начинают задавать какие-то дополнительные вопросы, которых я услышать не могу. Тогда я достаю телефон и пишу сообщение, в котором объясняю ситуацию.
«Я могу читать по губам, если говорят медленно и четко»
В общении с коллегами у меня нет никаких проблем. Многим из них даже стало интересно выучить русский жестовый язык. Я до сих пор общаюсь с некоторыми из них по смс.
Знаете, я как-то сразу влился в компанию, ребята хорошо меня приняли. Я могу спокойно читать по губам, когда говорят медленно и четко. Конечно, случались недопонимания, когда я не мог разобрать, что от меня хотят. Тогда на помощь приходили заметки в телефоне.
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В нашем коллективе помимо меня было еще несколько слабослышащих и глухих сотрудников. Все были очень дружелюбные, поддерживали друг друга и относились с уважением.
«Люди часто дают чаевые»
Если говорить о деньгах, то работа курьером меня полностью устраивает. Мне нравится то, что твой заработок зависит от тебя и твоей продуктивности. Чем больше заказов, тем больше оплата. Иногда в день бывает очень много заказов, а еще люди часто оставляют чаевые. Поэтому я не жалуюсь, мне даже не приходится искать подработки.
«Пришел в модельное агентство, и это никого не смутило»
Не поверите, но раньше я даже участвовал в конкурсах красоты. Меня всегда привлекал этот формат. С детства мне нравилось смотреть по телевизору различные шоу и показы, где модели ходят по подиуму. И в один момент я решил, что тоже хочу учиться в модельной школе. По внешности и росту я подходил, так что шансы были неплохие.
Я пришел на кастинг в агентство Вячеслава Зайцева. Желающих было много. Посмотрели всех. Мне сказали, что я принят. Никого даже не смутило, что я не слышащий. В процессе обучения нам рассказывали, как правильно позировать, объясняли особенности дефиле. Было очень интересно. В конце обучения я получил диплом от Зайцева
Позже я учился еще в одной модельной школе и решил попробовать свои силы в конкурсе красоты для глухих и слабослышащих «Mister and Miss Deaf World», который проходил в Чехии. Тогда я ничего не выиграл, но все равно счастлив, что попробовал.
Фото: Предоставлено героем материала
Потом я поехал на конкурс «Mister and Miss Deaf Stars», который проходил уже в Париже. Выиграть снова не получилось, хотя одна девушка из жюри по секрету сказала мне, что у меня был шанс занять второе место. Мне его не дали, так как я представлял Россию.
«Мы понимаем вас»
У меня много друзей, в том числе и тех, у кого есть проблемы со слухом. Несмотря ни на что, они занимаются любимым делом, радуются жизни и стараются приносить пользу окружающим. Например, у меня есть глухой товарищ, который работает в «Театре Мимики и Жеста». Среди моих друзей есть парикмахеры, медицинские работники, воспитатели и школьные учителя.
Я бы хотел, чтобы к глухим людям относились с уважением. Некоторые теряются, когда понимают, что ты их не слышишь, не знают, как себя вести. Не надо бояться. Говорите с нами, как с обычными людьми. Поверьте, мы очень хорошо читаем по губам и понимаем вас. А чтобы вы поняли нас в ответ, мы можем использовать жесты.
«В кинотеатрах нужно больше сеансов с субтитрами»
Москва — отличный город, но кое-что я бы изменил, чтобы глухим и слабослышащим людям было комфортнее здесь жить. Например, я бы дал возможность приезжим людям с нарушениями слуха получить карту москвича для проезда в общественном транспорте. Также стоило бы увеличить количество рабочих мест, а в кинотеатрах добавить больше сеансов с русскими субтитрами.
Служба для глухих и слабослышащих в храме во имя Тихвинской иконы Божией Матери.
Фото: Людмила Зинченко / Коммерсантъ
На данный момент в Москве уже есть Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих». Главная ее задача — защита прав и интересов людей с нарушениями слуха, их социальная реабилитация и обеспечение равных с другими гражданами возможностей. Я рад, что есть люди, которые не равнодушны к таким, как я.
А вообще в Москве живут классные люди. Редко кто негативно реагирует на какаую-то особенность, например, на то же отсутствие слуха. Обычно стараются помочь, поддержать, подбодрить.