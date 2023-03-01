«Говорите! Я умею читать по губам». История курьера, который ничего не слышит

«Мы вам перезвоним»

Раньше я частенько искал подходящие вакансии в интернете, а потом просил маму позвонить по указанному телефону и записать меня на собеседование. Сначала нам говорили: «Конечно, приезжайте! Нам требуется работник». Но после того как мама объясняла всю ситуацию со слухом, в 99 процентах случаев говорили: «Мы вам перезвоним». Никто не перезванивал...

Помню, однажды мы нашли очень хорошую вакансию и собеседование проходило недалеко от дома. Сразу поехали туда. Как только менеджеры увидели, что мама общается со мной дактилем, сразу отказали, не стали слушать. Мы пытались объяснить, что я могу читать по губам и все прекрасно понимаю, но всем было плевать. Помню, как сильно плакала мама, а я ее успокаивал. Она всегда переживала больше, чем я. Было очень обидно.