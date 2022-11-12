«К большим клубам и рекам шампанского мы еще вернемся». Как меняется и к чему стремится ресторанный бизнес в Москве

Популярность от больших помещений перешла на сторону маленьких ламповых мест. Людям стала нравиться более уютная, теплая, душевная атмосфера. Трансформация идет постоянно, и это также отражается на музыке в заведениях.

«Еще вернемся к золотым унитазам»

Десять лет назад была так называемая «золотая Москва» — гламурные нулевые, золотые унитазы, ложи по 20 000 долларов и реки из шампанского.