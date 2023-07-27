«Крош жил бы в Лужниках, Бараш — на Арбате, а Копатыч — на ВДНХ». История самого популярного мультсериала в России и его фанатов

Про темы, которые не заканчиваются

Так вышло, что Смешариков в нашей стране знают все. Имена персонажей известны даже тем, кто никогда не был фанатом мультсериала или вообще живет без телевизора. Хотя бы пару серий за эти 20 лет видел каждый. За все это время Смешарики успели стать частью нашего культурного кода.

Дело в том, что темы, которые поднимаются в этом сериале, — вневременные. Они не теряют своей актуальности. Так что можно и сейчас запустить одну из серий, созданных еще в 2003-2004 годах, и она будет восприниматься свежо и современно. А еще — понятно для людей любого возраста.

Сами Смешарики, персонажи — это наши традиционные образы, архетипы. Здесь есть герой и мудрец, изобретатель и земледелец, поэт и, конечно же, красавица. Этот мир неиссякаем. Образы не теряют актуальности, темы не заканчиваются. И вот у нас на сегодняшний день существует более 600 эпизодов «Смешариков» в самых разных форматах.