«Крош жил бы в Лужниках, Бараш — на Арбате, а Копатыч — на ВДНХ». История самого популярного мультсериала в России и его фанатов
Крош, Бараш, Нюша, Лосяш, Копатыч, Совунья, Карыч, Пин и Ежик — про Смешариков вы точно слышали. Этот мультсериал начал выходить еще в начале 2000-х. Сейчас некоторые его первые зрители уже сами стали родителями. В этом году «Смешарикам» исполняется 20 лет. Почему их уже называют частью нашего культурного кода, что помешало им стать самыми популярными в мире, откуда взялись взрослые фанаты мультиков и где бы жили Смешарики, если бы переехали в Москву, — об этом и многом другом «Мосленте» рассказала генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева.
Про темы, которые не заканчиваются
Так вышло, что Смешариков в нашей стране знают все. Имена персонажей известны даже тем, кто никогда не был фанатом мультсериала или вообще живет без телевизора. Хотя бы пару серий за эти 20 лет видел каждый. За все это время Смешарики успели стать частью нашего культурного кода.
Дело в том, что темы, которые поднимаются в этом сериале, — вневременные. Они не теряют своей актуальности. Так что можно и сейчас запустить одну из серий, созданных еще в 2003-2004 годах, и она будет восприниматься свежо и современно. А еще — понятно для людей любого возраста.
Сами Смешарики, персонажи — это наши традиционные образы, архетипы. Здесь есть герой и мудрец, изобретатель и земледелец, поэт и, конечно же, красавица. Этот мир неиссякаем. Образы не теряют актуальности, темы не заканчиваются. И вот у нас на сегодняшний день существует более 600 эпизодов «Смешариков» в самых разных форматах.
Про зависимость, смерть и смысл жизни
Перед перезапуском новых сезонов сериала мы обнаружили в сети огромное количество фанатских сообществ. Для нас это было удивительно и радостно. Особенно приятно было, что поклонники сами делают смысловые разборы серий. И иногда им удается обнаружить смыслы, которых создатели осознанно не вкладывали в мультфильм. Это прекрасно. Так каждый эпизод раскрывается по-новому, с неожиданной стороны.
Темы, которые мы поднимаем, понятны и детям, и родителям. Так, у нас был эпизод, посвященный зависимостям. По сюжету, Лосяш не мог оторваться от жамалистового дерева, а у Копатыча была зависимость от меда. И хотя кто-то может сказать, что это не детская история, и детям еще рано задумываться о чем-то подобном, но та же тяга к вкусной, но вредной еде прекрасно известна каждому ребенку и каждому родителю.
Одну тему мы не поднимали долго — тему смерти. А потом появился эпизод «Волшебный кувшинчик». Мы посвятили его нашему художественному руководителю Анатолию Валентиновичу Прохорову. Его уже нет с нами.
После выхода этой серии мы получили мощную обратную связь от родителей. Они благодарили нас, потому что, к сожалению, дети тоже нередко сталкиваются со смертью. Уходят любимые бабушки и дедушки, домашние животные. С детьми нужно говорить об этом, но это сложно.
И ничуть не проще рассуждать вместе с ними о смысле жизни. Этому у нас также посвящена отдельная серия. Среди нашей аудитории она — одна из самых любимых.
Смешарики умеют просто и понятно говорить о чем угодно. Сложно представить тему, которая им бы не поддалась.
Про универсальный язык
В анимации есть все для создания универсального языка, понятного людям любого возраста. А у нас изначально не было понятия об отдельном детском или отдельном взрослом языке. Анатолий Прохоров не вводил таких категорий. Он всегда говорил нам: сюсюкаться с детьми не надо. Они прекрасно все поймут и без этого.
С помощью анимации мы можем создать практически любой мир, уникальный, совершенно ни на что не похожий. Образность и метафоричность здесь неисчерпаемы. Границ нет. Именно это позволяет выпускать серии, где и дети находят что-то свое, им хорошо понятное, и взрослые считывают смыслы, над которыми могут задуматься
Помогает нам и то, что многие участники нашей команды пришли из театральной среды. Сочетание драматургического, театрального опыта и возможностей современной анимации позволяет нам делать то, что мы делаем все эти годы.
Про повзрослевших поклонников
Новые серии «Смешариков» начали выходить в мае 2020 года, в самый разгар пандемии. Время было непростое, но мы справились с задачей.
Перед этим, конечно, была проведена большая исследовательская работа. Мы выясняли, какие серии были самыми популярными, оценивая количество просмотров на разных площадках, а какие — самыми обсуждаемыми. Именно тогда мы и узнали о фанатских сообществах.
Их создавали люди, которые сами выросли на «Смешариках». Сейчас в таких группах состоят около трех миллионов человек. Мы тогда с головой погрузились в море обсуждений, рецензий и комментариев. Мы постоянно читали что-то вроде: «Мне 16 лет. Сегодня за окном дождь. Я сижу и пересматривают любимую серию», «Сегодня прямо чувствую себя Нюшей — не знаю, какую прическу выбрать». Большей частью подписчиками этих пабликов были старшеклассниками и студентами. Они же писали, что хотели бы увидеть новые сезоны мультсериала.
Тогда мы поняли, что следующие серии должны быть ориентированы и на них тоже. Они будут их оценивать. И это серьезный вызов.
Про верных коллег и возвращение к началу
Новые сезоны вышли в классическом 2D. Мы сами этого хотели. Для нас это был самый теплый, ламповый формат. С него все начиналось.
У нас сложилась уникальная ситуация — большая часть команды, которая участвовала в создании «Смешариков», так и осталась с нами. И именно эти люди хотели вернуться к изначальному формату. Они просто соскучились.
К тому же у нас оставались сценарии для 50 серий, которые написал главный сценарист «Смешариков» Алексей Лебедев. Новые эпизоды снимались в том числе и по ним
Когда серии, наконец, вышли, мы, затаив дыхание, ждали реакции. Все сами скидывали в рабочий чат ссылки на рецензии, отзывы, публикации в СМИ. Мы мониторили все каналы несколько недель. В итоге поняли: получилось, и получилось успешно. Отзывы были по большей части позитивными.
Просмотры тоже оказались высокими, как и рейтинги. Мы гордимся, что на Кинопоиске у нас оценка — 9.0. Но самое приятное: Смешарики снова попали в топ-10 любимых персонажей по оценкам детей, наших главных зрителей.
Про внимание и критику
К критике все относятся по-разному. Кто-то из нашей команды уделяет ей много времени — читает все отзывы, анализирует. Кто-то практически за ними не следит. Все люди разные.
Но создатели «Смешариков» очень критично относятся к самим себе. У нас бывали моменты, когда мы до последнего тянули с выходом серии. Уже надо выпускать, сроки объявлены, а мы все еще что-то правим, сомневаемся и в итоге ждем провала. А потом выясняется, что эта серия стала одной из самых любимых у зрителей.
К ним мы всегда прислушиваемся. Иногда они находят милые ляпы, замечают, если у героев меняется голос. Поклонники у нас очень внимательные. Иногда замечают даже больше, чем мы сами. И если мы видим, что какой-то эпизод вызывает критику или тревогу, всегда обращаем на это внимание.
Про подарок к 20-летию
Конечно, цифра нереальная. Ее сложно оценить и воспринять. К этой дате мы подготовили для поклонников подарок — большую выставку «Смешарики. Искусство быть круглым». Она проходит на Хлебозаводе в Москве.
И мы уже знаем, какая ее часть привлекла наибольшее внимание — наше закулисье. Это зона, где можно увидеть весь путь создания мультсериала, познакомиться с командой, которая начинала его создавать, и просто посмотреть, как делаются «Смешарики». Эта зона получила очень высокие оценки поклонников.
Про реакцию зарубежных зрителей
Сегодня мультсериал «Смешарики» переведен на множество языков и транслируется в 90 странах мира. Среди них — и США, и Германия, и Китай. Кстати, в КНР аудитория сериала превысила 300 миллионов человек.
При этом за рубежом «Смешарики» — не самый успешный проект ни для нашей компании, ни для российской анимации в целом. Например, из мультсериалов, созданных нами, больший отклик получили «Малышарики» и «Фиксики».
Причина, что сделало его таким популярным в России, проста — возможность вести диалог как с детской, так и со взрослой аудиторией. Зарубежные партнеры часто направляли нам отзывы, где отмечали, что визуально детский проект поднимает слишком серьезные темы. Все усложняло то, что при переводе некоторые нюансы теряются. Это неизбежно.
В итоге «Смешарики» стали своего рода обучающим кейсом. На примере этого сериала и мы, и коллеги поняли: хочешь завоевать иностранную аудиторию, нужно четко понимать, с людьми какого возраста ты работаешь. Выходить за эти возрастные границы не стоит. За рубежом это воспринимается совсем не так, как у нас. Там это разграничение очень важно.
Про взрослых фанатов анимации
Сегодня очень много поклонников анимации не только среди детей и подростков, но и среди людей значительно старше. Есть те, кому уже за 60 или даже за 70, а они постоянно смотрят мультсериалы.
Во-первых, за последние годы сфера анимации очень мощно развивалась. В индустрию пришли новые авторы, компании и технологии. Если вспомнить начало 2000-х, например, в России не было своих масштабных мультсериалов. «Смешарики» были первым проектом, который заявил выпуск сразу 200 серий. И сделал это.
А до того у нас была советская классика, где самым крупным был сериал «Ну, погоди!» — 22 серии по десять минут. Были полнометражные мультфильмы про богатырей от студии «Мельница» и еще несколько заметных проектов. Но теперь существует Ассоциация анимационного кино России, которую основал Илья Попов, создатель нашей компании «Рики» и в том числе «Смешариков». И сейчас у нас уже около 200 российских анимационных брендов.
Конечно, в появлении взрослой аудитории свою роль сыграла и зарубежная мультипликация. Особенно это касается азиатской культуры аниме. Этот жанр стал популярным во всем мире и завоевал аудиторию всех возрастов. Если мы посмотрим топы просмотров того же Нетфликса и других площадок, то обязательно будет что-то анимационное и что-то из аниме
К тому же появились новые технологии. Теперь используются не только привычные форматы 2D или 3D. В анимацию пришел игровой движок Unreal Engine, началось применение искусственного интеллекта.
Все это позволяет не только запускать новые форматы, но и вырабатывать новый язык общения со зрителем. И анимационная культура сейчас не имеет границ. К тому же ее популярности способствовали яркие большие проекты — «Рик и Морти», «Южный парк», «Симпсоны» и другие. Их смотрели все. Кстати, «Смешариков» тоже нужно отнести к ним.
Про жизнь за пределами экрана
Поклонники не только обсуждают серии и ищут в них смыслы. Сами Смешарики благодаря зрителям получают новую жизнь, выходят за рамки экрана.
Так, сами поклонники хуманизируют персонажей (придают мультяшным героям человеческие черты — прим. «Мосленты»), рисуют их в стиле аниме, создают мемы. Это дополнительный виток жизни Смешариков.
А в 2019 году на фестивале Comic Con в Москве художница Саша Фролова сделала очень яркий косплей на Смешариков. Он завирусился в сети.
Анимация давно вышла даже за рамки одного из жанров киноискусства. Сейчас вокруг каждого проекта создаются целые вселенные. И происходит это в большей степени благодаря фанатам.
Про свои любимые мультфильмы
Конечно, я сама смотрю мультфильмы. Мои любимые миры — миры Хаяо Миядзаки. Я с нетерпением жду возможности посмотреть его новый мультфильм «Мальчик и цапля».
Еще я люблю многие диснеевские проекты и франшизы. Например, мне очень понравился мультфильм «Душа», созданный Диснеем вместе со студией Pixar. Кстати, он получил Оскар, как лучший анимационный фильм 2020 года.
Я люблю очень многие мультфильмы из советской классики, особенно — «Бременских музыкантов». Мне очень нравится, когда в проекте присутствует яркая музыкальная составляющая. Это присутствует, безусловно, и в «Смешариках».
Про успехи, проблемы и перспективы
Российская анимация сейчас очень популярна. Международное признание получили «Маша и Медведь», наши «Малышарики», «Фиксики», те же «Смешарики». Во многих странах в топы проката попал и наш полнометражный мультфильм «Финник». Кстати, для многих зрителей в России стало открытием, что он отечественного производства.
Что касается сценариев, то это всегда творческий голод и поиск. Так сложилось, что у многих наших сценаристов нет специального образования. Есть много идей и историй, но, когда дело доходит до их доработки, упаковки и превращения в качественный продукт, могут возникать проблемы. Мы надеемся, что со временем они тоже исчезнут.
Большой успех — сочетание многих факторов. Это профессионализм не только творческой команды, но и продюсеров, администраторов и маркетологов, а еще — большая удача и умение оказаться в нужном месте в нужный момент.
Нужно просто запастись терпением. Впереди будет еще много международных проектов и прорывов. Ситуация постоянно меняется.
Про Смешариков в Москве
Если представить, что наши герои были бы москвичами, они жили бы в разных районах. Так, Крош, наш зачинщик и инициатор всего на свете, самый активный Смешарик, всегда ассоциируется с движением и спортом. Для него идеально подошел бы район Лужников.
Красавица Нюша, несколько склонная к самолюбованию, нашла бы себя на Патриках. Думаю, она бы активно вела соцсети и постоянно попадала бы в фотохронику Telegram-каналов.
Ежик с его склонностью к коллекционированию и любовью к суккулентам поселился бы рядом с Ботаническим садом. А для театрала и конферансье Карыча подошла бы станция метро «Театральная».
На Воробьевых горах максимально комфортно чувствовал бы себя Лосяш, наш главный ученый и исследователь. А изобретатель Пин по достоинству оценил бы район Аэропорта — МАИ и дома в стиле конструктивизма.
Наш знахарь и кулинар Совунья облюбовала бы район Даниловского рынка. Бараша точно можно было бы встретить на Арбате. Он бы прогуливался там или читал стихи у памятника Окуджаве.
А идеальный район для Копатыча — ВДНХ. Там он с радостью бы демонстрировал всем самую большую картошку, какую ему удалось вырастить.