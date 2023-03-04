«Курьерами подрабатывали многие мои друзья». Зачем москвичка «заселила» столицу миниатюрными доставщиками еды
На днях в нескольких местах Москвы появились необычные арт-объекты — миниатюрные фигурки курьеров. Своего рода символ благодарности за их непростую работу. Автором фигурок стала художница Анна Гордеева. Девушка уже давно занимается созданием миниатюр, в которых сохраняет свои воспоминания и впечатления. Как она оказалась участницей проекта, посвященного курьерам, часто ли сама пользуется доставками, почему начала заниматься миниатюрами и как она сама чувствует себя в Москве — об это Анна рассказала «Мосленте». Ниже — ее монолог.
Про маленьких курьеров
Этот проект был очень созвучен моему творчеству вообще. Мой профиль — миниатюры, и, когда появилась идея сделать несколько фигурок курьеров в благодарность за их работу, я с радостью взялась за это.
Вся эта история для меня, в первую очередь, про очень нелегкий труд множества людей, которые делают нашу жизнь удобнее, быстрее, беззаботнее и в целом проще.
Я сама часто пользуюсь услугами курьеров. Последний раз что-то заказывала только вчера. И вот вроде бы знаешь, что тебе принесут, а каждый раз испытываешь какой-то детский восторг, когда открываешь пакет с заказом.
Фото: Анна Гордеева
Про доставки
Я работаю из дома, так что сервисами доставок пользуюсь регулярно. Иногда, честно признаться, я даже злоупотребляю этим. Чтобы выходить из дома почаще, приходится делать над собой усилие.
В студенческие годы курьерами подрабатывали многие мои друзья. Я знаю, насколько это непростая работа. К курьерам я отношусь с большим уважением.
Про миниатюры о бабушкиной квартире
Я создаю самые разные миниатюры. Мое творчество пропитано ностальгией, в своих работах я раскрываю воспоминания. Несмотря на то что контекст вокруг сильно меняется, я не готова отказаться от того, что памятно для меня.
А началось все с ремонта в квартире моей бабушки. В этом доме я провела свое детство, там мне была знакома каждая мелочь. Но, естественно, многое из того, что составляло атмосферу этого места, какие-то артефакты и памятные детали ремонта не пережили.
Тогда я решила запечатлеть их своими собственными руками и стала делать копии — миниатюры. Бабушка, помню, была очень растрогана, когда узнала об этом.
Фото: Анна Гордеева
Про хаотичный процесс
Создание миниатюр — это, на самом деле, хаотичный процесс. Идеи для них могут прийти откуда угодно. Иногда я вспоминаю что-то трогательное, в другой раз фотографирую что-то на улицах, а иногда прошу или нахожу интересные референсы.
Но самое главное в работе — эмоция. Если ее нет или она вымучена, ничего по-настоящему классного точно не получится.
Миниатюры я поначалу делала дома из материалов, которые казались мне подходящими. Чуть позже я начала работать в макетной мастерской. Эта работа дала сильный толчок и для развития моего творчества. Концепция не изменилась, а знания и опыта стало гораздо больше.
Про легкость прощания
Я очень тепло отношусь к своим работам, но у меня коммерческий проект. Миниатюры продаются и покупаются. Иногда мне, конечно, хочется посмотреть на свои старые работы, давно нашедшие новых владельцев. Но я не держусь за них.
Я прощаюсь даже с самыми любимыми миниатюрами легко. Меня радует сама мысль, что моя работа стоит у кого-то на полке и дарит позитивные эмоции.
Фото: АГН «Москва»
Про московский must visit
Москва — город, находящийся в постоянном движении на высоких скоростях. И он никогда не спит. Мне, конечно, сложно представить свой дом где-то в другом месте. А с другой стороны, я стараюсь не привязываться к одной точке и допускаю, что могу жить где-то еще.
Я люблю столичный ритм, но, когда собственной энергии уже совсем не остается, я все же сбегаю в более спокойные места. Всем нам иногда нужно перезагрузиться.
Если говорить про мои «места силы», то в Москве мой личный must visit — прогуляться в Филевском парке, поесть в бистро «Скрепка» на Покровке и посмотреть на граффити Рустама Qbic вживую.