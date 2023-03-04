«Курьерами подрабатывали многие мои друзья». Зачем москвичка «заселила» столицу миниатюрными доставщиками еды

Про маленьких курьеров

Этот проект был очень созвучен моему творчеству вообще. Мой профиль — миниатюры, и, когда появилась идея сделать несколько фигурок курьеров в благодарность за их работу, я с радостью взялась за это.

Вся эта история для меня, в первую очередь, про очень нелегкий труд множества людей, которые делают нашу жизнь удобнее, быстрее, беззаботнее и в целом проще.

Я сама часто пользуюсь услугами курьеров. Последний раз что-то заказывала только вчера. И вот вроде бы знаешь, что тебе принесут, а каждый раз испытываешь какой-то детский восторг, когда открываешь пакет с заказом.