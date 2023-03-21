«Мечеть в Новой Москве будет, но поменьше». Московский имам — о молельных домах столицы и патовой ситуации для верующих

Про слухи о строительстве мечети на 60 тысяч человек

Мне как первому заместителю духовного управления мусульман Российской Федерации (а я в том числе отвечаю за внутреннюю политику) ничего не известно о таком проекте.

Об этом не проходило никаких рабочих совещаний, заседаний президиума, муфтий нас не собирал не информировал. Никаких чертежей, проектов, строительных планов я тоже не видел.