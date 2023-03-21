«Мечеть в Новой Москве будет, но поменьше». Московский имам — о молельных домах столицы и патовой ситуации для верующих
В столице открыты только пять мечетей. Вопрос о строительстве новых давно обсуждается, ведь в городе живет около трех миллионов мусульман. А сеть полнится слухами. Например, недавно москвичи всерьез обсуждали строительство мечети аж на 60 тысяч человек на Святом озере... Как и где молятся мусульмане Москвы, когда в городе могут появиться новые мечети и почему никакого исламского комплекса на Святом озере не будет, «Мосленте» рассказал первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов.
Про слухи о строительстве мечети на 60 тысяч человек
Мне как первому заместителю духовного управления мусульман Российской Федерации (а я в том числе отвечаю за внутреннюю политику) ничего не известно о таком проекте.
Об этом не проходило никаких рабочих совещаний, заседаний президиума, муфтий нас не собирал не информировал. Никаких чертежей, проектов, строительных планов я тоже не видел.
Я даже не представляю себе мечеть на 60 тысяч человек (те, кто распространяет сведения о тайном строительстве мечети в Косино-Ухтомском, рядом с озером Святое, пишут, что она будет вмещать именно такое количество молящихся, — прим. «Мосленты»). На 10 тысяч представляю, она сейчас у меня перед глазами — Московская соборная мечеть. Проект ее реконструкции воплощали в жизнь с 2005 по 2015 год — десять лет в центре города с участием президентов, долларового миллиардера...
А на 60 тысяч — какая должна быть площадь, чтобы такое построить? Очень сомневаюсь.
В свое время мы по Новой Москве вели переговоры с Сергеем Семеновичем Собяниным. Я был лично на этой встрече, знаю, что Равиль-хазрат (Равиль Гайнутдин, глава Совета муфтиев России, председатель президиума Духовного управления мусульман России — прим. «Мосленты») обращался. Там было проговорено, что в Новой Москве будет строиться комплекс четырех традиционных религий нашей страны: православия, ислама, иудаизма и буддизма. И там предусматривается мечеть. Но не на 60 тысяч, конечно. Поменьше значительно.
Люди хоть понимают, какие гигантские средства на такое нужны? В Казахстане, в Таджикистане большие мечети строят на уровне президентов, и длится это десятилетиями. И там подключаются к такому проекту все нефтяные, газовые и прочие корпорации
Только подумайте, 60 тысяч — это круче, чем храм Христа Спасителя и Московская соборная мечеть вместе взятые. Это какой-то космический должен быть миллиардер, или корпорация миллиардеров, которые решили: так все хорошо по жизни, что давайте объединимся и построим храм за миллиард долларов.
Про Курбан-байрам и Ураза-байрам
Для совершения молитв в большие праздники в столице мусульманам выделяют помещения, но иногда перегораживают улицы. Во время праздников Курбан-байрам и Ураза-байрам дают пространства наподобие стадионов и площадей, но это все — не решение вопроса.
Думаю, это все проще надо решать. Во время праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, чтобы сотни тысяч людей не перекрывали улицы, предоставлять им Олимпийский комплекс, чтобы они на его территории молились, за мечетью. Логично, красиво, 100 тысяч человек соберутся. Один-два часа помолились, разошлись, и никто никому не мешает.
О молельных домах
Когда открываются разные молельные дома (отдельные помещения для собраний и молитв, не являющиеся мечетями — прим. «Мосленты») — это частные инициативы. В городе очень много мигрантских общин, которые пытаются как-то взять под свой контроль, мобилизовать свои интеграционные силы.
Люди просто снимают, арендуют помещения — иногда на территории рынков, иногда это частные квартиры, у кого-то есть свои предприятия, пространства. И там малыми группами верующие совершают молитвы
Со временем таких комнат будет очень много. Когда нет в публичном пространстве мечетей, которые работают в правовом поле, будут множиться такие молитвенные здания и помещения.
Если взять пример Берлина, там 70 мечетей. Я в свое время был с официальным визитом в Германии по приглашению президента Штайнмайера и лично посетил десять мечетей. Каждая из них — с двумя минаретами, с хорошей инфраструктурой, многоэтажные. Такая же ситуация и в коммунистическом Пекине, и в Париже, и в Лондоне, где мечетей — за 200. И только на три миллиона мусульман Москвы у нас такая патовая ситуация для коренных жителей, мусульман. К сожалению, возможности молиться нет.
О Московской соборной мечети
Россия сейчас провозгласила поворот на Восток, нашими партнерами остались мусульманские страны. В связи с этим мечети в Москве приобретают новое значение.
И по информации от послов, и со стороны экскурсоводов, которые работают при Московской соборной мечети, мы знаем статистику. Очень много иностранцев, которые приходят туда помолиться в пятничный день, если их пребывание выпадает на пятницу, или посещают ее как экскурсионную точку, где важно побывать, так как их президенты, их короли там были, и они об этом смотрели или слушали новости через свои информационные каналы.
В качестве примера могу рассказать про визит премьер-министра Пакистана. В арабских странах, когда начинается общение с водителями-пакистанцами, я говорю: «Ваш премьер-министр был в Московской соборной мечети». И в ответ слышу: «Да, мы смотрели, это все каналы показывали». И также было с президентом Ирана, с президентом Турции.
То есть по всему исламскому миру у людей в головах: первые лица посещают Московскую Cоборную мечеть, она красивая. Так что туристы идут туда и идут.