«Моего Фрэнка спас дворник Фархад». Как мультфильм про пса и его хозяина описал всю суть светской Москвы

Позже я решил заняться им всерьез — отрисовал всех персонажей. А еще ко мне подключились другие люди. Я понял, что мои герои нравятся окружающим, многие спрашивают про продолжение истории, хотят быть к этому причастными. В общем, так этот комикс и вышел в свет. К слову, пса Фрэнка уже знают не только в России, но и во многих других странах: и в Японии, и в Турции, и в Австралии, и в Киргизии, и в Белоруссии, и в США, и еще много-много где.

«Если веришь, иди до конца»

Основная идея комикса в том, чтобы показать людям, как важно сражаться за свою мечту. В любых обстоятельствах, где бы ты ни был, в каком состоянии, качестве или статусе ни прибывал, ты должен бороться.