«Моего Фрэнка спас дворник Фархад». Как мультфильм про пса и его хозяина описал всю суть светской Москвы
Фрэнк хоть и жил в самом центре Москвы, но был обычной дворнягой. Однако в один день его собачья жизнь перевернулась: его подобрал хозяин, из-за чего четвероногий житель подворотен стал любимым питомцем дипломата и светского тусовщика. Так начинается история, рассказанная креативной командой FAS в комиксе и мультфильме «Пес с Чистых. Путь к мечте». Автор идеи Михаил Домбровский рассказал «Мосленте», зачем и как все это придумал, при чем тут дети и почему все события разворачиваются именно на Покровке. Ниже — его монолог.
«Я придумал историю для своих детей»
Всю свою жизнь я так или иначе был связан с рисунком, даже работал какое-то время на студии мультипликации. Идея именно этой истории и этого формата пришла ко мне во время пандемии, когда все были вынуждены сидеть дома. У меня есть дети, двум из них на тот момент было 12 и 8 лет. И вот как раз тогда к нам домой случайным образом от моего старшего сына попала собака. Этот пес должен был ехать за границу вместе со своим хозяином, но в последний момент оказалось, что не хватает документов для перевозки животного. Собаку пришлось оставить в России, у нас дома.
Михаил Домбровский
Фото: Предоставлено героем материала
Я наблюдал, как тяжело и грустно моим детям находиться в вынужденном ковидном заточении. Практически два месяца они не выходили из дома. Мне хотелось как-то поднять им настроение. Все это, а еще появление пса, вдохновило меня на создание этой истории. Я придумал целый мир, про который рассказывал детям каждый вечер.
Позже я решил заняться им всерьез — отрисовал всех персонажей. А еще ко мне подключились другие люди. Я понял, что мои герои нравятся окружающим, многие спрашивают про продолжение истории, хотят быть к этому причастными. В общем, так этот комикс и вышел в свет. К слову, пса Фрэнка уже знают не только в России, но и во многих других странах: и в Японии, и в Турции, и в Австралии, и в Киргизии, и в Белоруссии, и в США, и еще много-много где.
«Если веришь, иди до конца»
Основная идея комикса в том, чтобы показать людям, как важно сражаться за свою мечту. В любых обстоятельствах, где бы ты ни был, в каком состоянии, качестве или статусе ни прибывал, ты должен бороться.
Комикс «Пес с Чистых. Путь к мечте»
Фото: Предоставлено героем материала
Если ты в нее веришь, то иди до конца, преодолевай препятствия, веди внутреннюю борьбу. На самом деле я так и стараюсь делать. В любой ситуации я призываю людей не бояться жить своей мечтой. В моем понимании это вообще единственный смысл нашего пребывания на Земле.
«Покровка — самый модный район Москвы»
Все события в комиксе происходят в самом модном районе Москвы — на Покровке. Именно там и живет пес Фрэнк.
Улица Покровка
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
Почему в этом районе? С Чистыми и окрестностями у меня связано много событий: там и Жанна Агузарова по Сретенке домой бегала, все не могли ее тогда догнать, там и бар пивной «Золотая устрица» был, а мы называли его «Голубой» на волне комедий 90-х, и были вечеринки в «Пропаганде», куда нас случайно заносило.
Кстати, именно там был написан сценарий к комиксу. Даже предложение своей супруге я сделал именно на Чистых!
На этих улицах было столько страстей, потерь и находок, что уже сейчас не вспомню. Радует, что район продолжает жить своей лихой жизнью, есть много душевных мест и людей.
«Яркие представители светской Москвы»
По сюжету, Фрэнк — собака, живущая в районе Чистых прудов, можно сказать, местная знаменитость. В центре Москвы его знают все: от завсегдатаев «Кофемании» до местных алкашей. Хозяин Фрэнка — яркий представитель светской Москвы. Будучи выходцем из детдома, он проделал огромную работу, стал успешным дипломатом и живет свою лучшую жизнь в роскошной квартире в Гусятниковом переулке. Он дружит с модными блогерами, снимается для обложки журнала Tatler и каждые выходные посещает самые модные столичные мероприятия.
Комикс «Пес с Чистых. Путь к мечте»
Фото: Предоставлено героем материала
Прототипом хозяина стал мой старший сын. У него действительно был пес Фрэнк, который и оказался у меня дома. Он действительно дипломат, который уехал работать за границу.
В комиксе он представлен немного утрированным, холеным что ли. В жизни мой сын совсем не такой, а в мультфильме хозяин любит быть в центре внимания, ходить в модные клубы, дорогие рестораны. Одним словом — гедонист.
Кстати, дом, в котором живет хозяин, реальный. Он обитает по адресу: Гусятников переулок, 13\3. Это рядом с метро «Чистые пруды». Дом изначально просто понравился мне внешне, приятная локация.
«Хозяин Фрэнка тоже был бездомным щенком»
Хозяин нашел Фрэнка на улице. Пес был обычной дворняжкой. Но постепенно четвероногий привык к роскошной жизни. Он ест еду от самых именитых шеф-поваров, ходит с хозяином в фитнес-клуб, посещает модные тусовки, сидит на коленях у знаменитостей. Фрэнк уже не может по-другому воспринимать мир, хотя в той же локации живут дворовые псы, которые питаются на помойке. Домашний питомец на это не обращает внимания, его жизнь другая, хотя когда-то и он был таким же.
Комикс «Пес с Чистых. Путь к мечте»
Фото: Предоставлено героем материала
Хозяин Фрэнка, можно сказать, тоже был бездомным щенком. Он рос в детдоме, но всегда знал, что добьется в жизни определенных вершин. В детстве он любил смотреть передачу «Непутевые заметки» по телевизору. Однажды, увидев программу про Лондон, он решил, что во что бы то ни стало переедет в этот город. Всю жизнь хозяин Фрэнка следовал за своей мечтой и в конце концов добился желаемого.
«Хозяин и Фрэнк это заслужили»
В комиксе есть фраза о том, что Фрэнк с хозяином быстро становятся новыми героями светской Москвы. Для меня образ вот этих самых «новых героев» довольно четкий. Они успешные, нежадные, любящие комфорт и веселый отдых. Им нравится быть в центре внимания и тратить деньги.
Комикс «Пес с Чистых. Путь к мечте»
Фото: Предоставлено героем материала
Хозяин и Фрэнк получают удовольствие от этой жизни, но важно отметить, что они этого заслужили. И хозяин, и Фрэнк сами добились всего, что имеют. Они имеют право так жить.
«Брендами тут никого не удивишь»
У хозяина Фрэнка есть домработница Клава. Она простая женщина, у которой свои представления о счастье и успехе. Клаву ее жизнь более чем устраивает: она работает в доме богатого человека, живет в Москве и к тому же у нее есть майка Луи Виттон, которую она с гордостью носит на работу. Для нее эта вещь — показатель статуса.
Комикс «Пес с Чистых. Путь к мечте»
Фото: Предоставлено героем материала
Раньше в Москве было принято оценивать людей «по одежке». На мой взгляд, сейчас это ушло. Люди, которые хотят нацепить на себя максимальное количество брендов, как Клава, уже выглядят странно. Москвичи многого наелись, и им это уже неважно, неинтересно. Брендами тут уже никого не удивишь. Важно иметь стиль, вкус и уверенность в себе.
«Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир»
Однажды Фрэнк попадает в перепалку с дворовыми собаками. Ему помогает добрый дворник по имени Фархад. Это человек, чья философия заключается в том, чтобы делать мир чище во всех смыслах.
Комикс «Пес с Чистых. Путь к мечте»
Фото: Предоставлено героем материала
Дворник, спасая собаку от недоброжелателей, произносит фразу: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». Это основная мысль во всей истории. Не знаю, много ли еще в Москве таких людей, или тут каждый сам за себя… Но я стараюсь жить так.
«Но как дальше жить без мечты?»
В конце эпизода Фрэнк с хозяином отправляются в аэропорт. Они смотрят в окно машины, проезжают любимые московские улицы и думают каждый о своем.
Фрэнк просто радуется всему происходящему, так как он давно этого ждал. Он едет вместе с любимым хозяином в новое место. Фрэнк думает о том, что больше не увидит свой двор на Чистых, где жил щенком, дворовых собак-задир. Псу Москва очень нравится, это ведь город, где он встретил хозяина. Но Фрэнк не грустит, так как понимает, что едет к лучшей жизни. Он уже представляет, как вместе с хозяином ходит по английским барам, пьет пиво и ест сэндвичи с курицей.
Фото: Предоставлено героем материала
Хозяин наслаждается моментом. Ему нравится Москва, у него много связано с этим городом, столица сделала его сильным и успешным. Но также в этот момент он думает о будущем, ведь, прилетев в Лондон, он поймет — исполнилась мечта его детства. Но как дальше жить без мечты?