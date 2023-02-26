«Можно считать, что это русский народный фастфуд». Как испечь настоящие русские блины и не растолстеть от них

Идея элементарно простая: люди сделали из муки жидкое тесто и вылили на какую-то раскаленную поверхность, будь то камень или кусок металла, чугун или керамика, чтобы после перевернуть его и съесть. Все лежит на поверхности, поэтому и говорить о том, где и когда появились блины, абсолютно, на мой взгляд, бесполезно. Нечто подобное есть практически во всех частях мира. В Южной Америке делают блины из кукурузной муки, маисовой. Французы тоже свои варианты придумали, крепы так называемые. У американцев — панкейки. По сути это все те же самые блины. Другое дело, что у каждого народа есть свои блинные традиции. В России они тоже существуют.

«Правильного рецепта не существует»

Не существует никакого правильного рецепта блинов. Только в русской кухне способов их приготовления бесконечное множество. Если заглянуть в словарь великого русского языка Владимира Даля, который был написан более 150 лет назад, можно увидеть огромный абзац с перечислением блинов разных видов. Там и пшеничные, и гречневые, и овсяные, и ржаные. Есть пресные, то есть на бездрожжевом тесте, есть дрожжевые, кислые и так далее. Если мы посмотрим в любую поваренную книгу XIX века — там тоже бесконечное множество рецептов блинов.