«Настоящий оливье может быть только с майонезом!» Как собрать традиционный новогодний стол и сохранить здоровье

Классика остается неизменной: селедка под шубой, холодец, оливье. Но изменилось все, что касается закусок. На наших столах появились красивые сырные тарелки: люди научились есть сыр с медом и джемом. Мы уже давно пережили эпоху, когда на новогодний стол из фруктов клали только апельсины и яблоки. Больше внимания стали уделять овощам и блюдам из них. Появилась альтернатива классическим салатам с майонезом. То есть сейчас ставят тазик с оливье, а рядом обязательно — салат из зеленых овощей с оливковым маслом.

Люди начинают потихонечку переключаться на легкую пищу, но традиции — это по-прежнему святое.

Про секрет настоящего оливье

В чем уникальность оливье? В том, что он готовится из подручных ингредиентов, базовых продуктов, за которыми не нужно экстренно бежать в магазин. Морковка, картошка и яйца есть на кухне у любой хозяйки. Зеленый горошек — это вообще вечная история. Его можно купить весной, и он пролежит хоть пять лет. Соленые огурцы также есть у каждого в запасе. Прелесть всех советских салатов в том, что все необходимое уже лежит у тебя в холодильнике, под раковиной или в подвале.