«Не рекомендую одиноким девушкам пользоваться автостопом». Ведущий Первого канала о своих путешествиях по России
Этой осенью в эфире Первого канала появился новый проект — «Жизнь своих», автором и ведущим которого является Евгений Кривцов. В рамках передачи он рассказывает о том, чего нельзя найти ни в одном путеводителе, ведь все самое интересное о своей земле знают только люди, которые там живут. О городе с невероятно изящными девушками и местах, где постоянно ждешь встречи с лешим или кикиморой, о способе по-настоящему узнать город, в который приехал, о самом опасном путешествии, о любимом месте в Москве и о многом другом Евгений рассказал в беседе с «Мослентой». Ниже — его монолог.
«У меня отдельная любовь к Кавказу»
«Жизнь своих» — это очень естественное продолжение передачи «Жизнь других». Мы просто вдруг поняли, что в ситуации, которая сейчас складывается в стране и в мире, людям было бы приятно посмотреть на жизнь своих соотечественников, а не наших западных соседей.
Города в нашу программу попадают по очень простому принципу. Мы отталкиваемся от времени года и смотрим, куда лучше съездить в тот или иной период. Недавно была жаркая дискуссия на тему, стоит ли ехать в январе в Якутию. Там сейчас невероятно холодно, 56 градусов ниже нуля. Физически это сложно, и техника может поломаться из-за долгой работы на морозе. В итоге не удалось мне отстоять свою точку зрения, не поехали.
Фото: пресс-служба Первого канала
Сам бы я очень хотел отправиться на Сахалин. Мне интересно увидеть это место, учитывая, что в нашей стране я побывал практически везде. Также я бы с удовольствием посетил Дагестан, говорят, там безумно красиво. Вообще, у меня отдельная любовь к Кавказу.
«Жизнь на чемоданах — это не так весело, как может показаться»
Тревел-журналистика — это жизнь на чемоданах. Ты приезжаешь домой на два-три, максимум шесть дней, а потом отправляешься в следующую командировку. Самое сложное — соблюсти некий баланс между путешествиями и своей личной жизнью. Дома ведь остается твоя семья, о которой ты постоянно думаешь и по которой скучаешь. Но все это меркнет по сравнению с эмоциями и впечатлениями, которые дарит мне моя работа.
Каждый ли сможет этим заниматься? Скажу так: нужна большая выдержка и определенная физическая подготовка. Не каждый осилит три-четыре поездки в месяц и 14 часов в день на ногах.
Нужно постоянно быть в фокусе и иметь большое желание заниматься именно этим. Жизнь на чемоданах — это не так весело, как может показаться со стороны. Люди зачастую не осознают, что за одну поездку мы преодолеваем расстояния в три тысячи километров на автомобиле. И это за шесть дней!
Фото: пресс-служба Первого канала
Действительно сложно делать это на постоянной основе. Иногда хочется просто две недели валяться дома, но это, конечно, непозволительная роскошь.
«Меня захватывает самобытность»
В путешествиях по России есть своя специфика, которая связана в первую очередь с холодом. Также не всегда легко можно добраться до желаемой точки, приходится пользоваться спецсредствами, например, большими джипами и вездеходами. Но такие сложности есть и в других странах, не только в России.
Знаю, многие москвичи уверены, что за пределами МКАД жизни нет. Так ли это на самом деле? Конечно, нет! Я должен отметить, что наши города становятся намного лучше и красивее, чем это было даже 10 лет назад.
Россия очень сильно преобразилась, и огромное количество городов становятся близки по своей инфраструктуре и возможностям к Москве. Питер, Екатеринбург и Владивосток, наверное, являются лидерами в этом плане. Но и остальные города подтягиваются. Везде классно!
Фото: пресс-служба Первого канала
А иногда бывает интересно даже там, где нет никакой инфраструктуры. Приезжаешь в какую-нибудь деревеньку, где пять человек живут на постоянной основе, и прямо наслаждаешься! Захватывает эта самобытность. Я знакомился там с людьми, которые живут в, мягко скажем, стесненных условиях, но им родные места искренне нравятся. После общения с ними начинаешь осознавать, что дело не в том, насколько тебе комфортно, а в том, насколько ты любишь место, в котором живешь.
«Карелия — самое мистическое место, в котором я бывал»
Из всех российских городов я больше всего прикипел к Владивостоку, так как он сочетает в себе огромное количество культур: и Россия, и Китай, и Япония, и Корея… Какой-то безумный замес! Сам город потрясающе красивый: море, порт, мосты, холмы. А девушки там какие изящные! Да, мне определенно очень нравится Владивосток.
В России слишком много красивых мест, чтобы выбрать какое-то одно. В Тыве, к примеру, потрясающие холмы. Они выглядят как огромные пузыри. Карелия восхитительна: реки, озера, бесконечные леса. Отдельно я бы выделил озеро Байкал. Да везде у нас хорошо! А Якутия?! Господи! Одни Ленские столбы чего стоят. Каждое место обладает своей уникальной красотой и притягательностью.
Фото: пресс-служба Первого канала
Карелия, к слову, еще и самое мистическое место в России, на мой взгляд. Там в лесу тебя не покидает ощущение, что где-то рядом бродит леший, а из речки сейчас должна появиться кикимора.
«Говорили, что в Тыве нельзя выходить на улицу после восьми вечера»
Существует много стереотипов, особенно касающихся провинции, которые редко оказываются правдой. Например, перед поездкой в Тыву мне многие говорили, что там очень агрессивные люди.
Говорили, что после восьми вечера нельзя выходить на улицу, что это просто опасно. Я этого вообще не почувствовал. Можно выходить на улицу когда угодно, просто нужно уметь общаться.
Перед поездкой на Кавказ меня поучали, каким образом нужно общаться с местными. Говорили, что нельзя вставать из-за стола без хозяина и так далее, а иначе могут быть проблемы. Все это, в принципе, неправда и зависит от человека, с которым ты общаешься.
«Чуть не погибли, перевернувшись на багги»
Самое опасное путешествие у меня случилось, когда я ездил в Мурманскую область. Я тогда перевернул багги на скорости 110 километров в час. Три раза мы крутанулись, машина вся разломалась…
Фото: пресс-служба Первого канала
Местные ребята, которые все это видели, рассказали, что мы могли легко погибнуть, и нам крупно повезло отделаться легким испугом и поломанным багги. Оказывается, около месяца назад погибла девушка, которая точно так же перевернулась на большой скорости. Она вылетела из машины, ударилась головой и, к сожалению, скончалась.
«Автостоп — это отдельная романтика»
У меня был опыт путешествий автостопом. Есть даже интересная история, но она не связана с Россией. Я решил автостопом добраться из Франции до Голландии. В принципе, у меня это получилось, просто по дороге возникли некоторые сложности. Из Парижа я доехал до Лилля, а там меня подобрал какой-то грузовичок. Водитель был очень дружелюбный, сказал: «Запрыгивай, дружище! Довезем». Мы добрались до Бельгии, заехали в какой-то приграничный городок, и водитель говорит: «Сейчас машину поменяем и поедем дальше».
Меня сажают в тачку, которая очень похожа на наш каблучок, где сзади ничего нет кроме жестяного пола. Мы выезжаем на трассу, и водитель с его товарищем поворачиваются ко мне и говорят: «Братишка, ты должен заплатить нам 150 евро, чтобы доехать до пункта назначения». Я, естественно, сильно возмутился и начал с ними ругаться, причем довольно жестко. В итоге они просто остановились на светофоре, я открыл заднюю дверь и вышел в никуда. Часа четыре я брел по пустынной ночной дороге. Потом посчастливилось поймать еще одну машину, которая подкинула меня до ближайшего хостела.
Фото: пресс-служба Первого канала
Автостоп — это отдельная романтика. Не рекомендовал бы одиноким девушкам путешествовать таким способом, если, конечно, у вас нет цели найти приключения на свои филейные части. Никогда не знаешь, на кого ты нарвешься в этот раз.
«Гуляю по городу четыре часа без навигатора»
Когда я приезжаю в новый город или страну, то первым делом выхожу из гостиницы или места, где я остановился, и отправляюсь на прогулку. Брожу по городу без навигатора часа четыре. Это важно, чтобы прочувствовать атмосферу.
По мне так лучшего способа понять, как устроена жизнь, еще не придумали. А самое классное — когда ты заходишь в места, где абсолютно нет туристов и обитают только местные.
Там всегда все самое вкусное и дешевое. Именно там я обычно знакомлюсь с людьми, которые готовы показать мне самые интересные и непопулярные места в городе.
«Главное — быть открытым миру»
Несмотря на всю любовь к путешествиям, я счастлив каждый раз возвращаться домой, в Москву. Мое любимое место в столице — это Арбат. Там я вырос, там я ходил в школу, там я обитаю и сейчас. Больше всего мне нравится уйти со старого Арбата в переулки и бродить по ним. Там все пропитано историей нашего города.
Фото: пресс-служба Первого канала
Путешествия — это прекрасно! Мир огромен, люди в нем живут разные, столько всего интересного вокруг. Это тот опыт, который нужно стремиться получить. Главное — просто быть открытым к этому миру, и все получится.