«Не рекомендую одиноким девушкам пользоваться автостопом». Ведущий Первого канала о своих путешествиях по России

«У меня отдельная любовь к Кавказу»

«Жизнь своих» — это очень естественное продолжение передачи «Жизнь других». Мы просто вдруг поняли, что в ситуации, которая сейчас складывается в стране и в мире, людям было бы приятно посмотреть на жизнь своих соотечественников, а не наших западных соседей.

Города в нашу программу попадают по очень простому принципу. Мы отталкиваемся от времени года и смотрим, куда лучше съездить в тот или иной период. Недавно была жаркая дискуссия на тему, стоит ли ехать в январе в Якутию. Там сейчас невероятно холодно, 56 градусов ниже нуля. Физически это сложно, и техника может поломаться из-за долгой работы на морозе. В итоге не удалось мне отстоять свою точку зрения, не поехали.