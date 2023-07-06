«Он был похож на человека. Это сейчас такая редкость...» История любви, начавшаяся с решения от скуки скачать себе Tinder

«Интересовал формат one night stand»

Валерия: Леша буквально жил в Tinder. Он сам шутит, что был постояльцем этого «заведения», искал там встречи, постоянно с кем-то общался. Но его больше интересовало что-то легкое, формат one night stand (секс на одну ночь — прим. «Мосленты»)

Я же была в поиске отношений, но в Tinder зарегистрировалась больше из интереса, чем из побуждения найти там любовь. Помню, что кто-то из друзей рассказал мне про всю эту систему, и я захотела попробовать. Просто ради веселья.

Мне кажется, что в большинстве своем люди несерьезно относятся к использованию приложений для знакомств. Когда говоришь, что общаешься с кем-то в Tinder, в ответ получаешь насмешки. Ну да, какие-то переписки, какой-то флирт. Разве это по-взрослому?