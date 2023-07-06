«Он был похож на человека. Это сейчас такая редкость...» История любви, начавшаяся с решения от скуки скачать себе Tinder
С пятницы, 30 июня, Tinder в России — все. Ушла эпоха. Кто-то утверждал, что это самый современный способ найти себе пару, а для кого-то приложение было лишь способом найти приключений на одну ночь. В русскоязычной среде Tinder стал синонимом неудачных свиданий, дейтинг-мошенников и прочих проблем. Но были и случаи, когда люди находили свою любовь. Там встретились и Валерия с Алексеем. Они женаты уже год. Валерия рассказала «Мосленте», почему обратила внимание на анкету будущего мужа, как увидела его впервые и когда он познакомил ее с мамой. Ниже — монолог юной женщины.
«Интересовал формат one night stand»
Валерия: Леша буквально жил в Tinder. Он сам шутит, что был постояльцем этого «заведения», искал там встречи, постоянно с кем-то общался. Но его больше интересовало что-то легкое, формат one night stand (секс на одну ночь — прим. «Мосленты»)
Я же была в поиске отношений, но в Tinder зарегистрировалась больше из интереса, чем из побуждения найти там любовь. Помню, что кто-то из друзей рассказал мне про всю эту систему, и я захотела попробовать. Просто ради веселья.
Мне кажется, что в большинстве своем люди несерьезно относятся к использованию приложений для знакомств. Когда говоришь, что общаешься с кем-то в Tinder, в ответ получаешь насмешки. Ну да, какие-то переписки, какой-то флирт. Разве это по-взрослому?
«У парней не принято обсуждать, кто и с кем общается»
Валерия: Я помню, что мы с подружками раньше очень любили делиться друг с другом историями со свиданий. У девочек принято скидывать друг другу смешные анкеты мужчин, обсуждать, кто, кому и что написал, какой на этот раз иностранец тебя позвал за тридевять земель и так далее.
Леша мог открыто рассказать друзьям о том, что сидит в Tinder, да и я тоже не делала секрета. Это было очень популярно, и все друзья тоже пользовались приложением. Но вот у парней между собой не принято было обсуждать кто, с кем и о чем общается.
«Чистый, бритый, выглаженный. Просто Аполлон!»
Валерия: У Леши был очень серьезный профиль, он выбрал свои самые удачные фотографии. Помню, смотрела и удивлялась: чистый, бритый, выглаженный. Просто Аполлон! У меня же были фотографии больше забавные, чем красивые. На одной я ем бургер, на другой я — с 93 подбородками. Ладно, справедливости ради — одна фотография была красивая. А в описании было написано: «Мать матриархата».
Леша к описанию профиля подошел по-взрослому. Честно там все написал, ответил на вопросы, прорекламировал себя по полной.
«Все мы любим глазами»
Мой личный red flag («красный флажок», знак «Стоп!» — прим. «Мосленты») — это фото, на котором парень сидит с банкой пива в одной руке и с кальяном в другой, в открытой машине и на переднем сиденье. Обычно это какая-то «пятерка». Вот такие кандидаты — сразу мимо!
Все же любят глазами. Кто бы что ни говорил, в первую очередь мы обращаем внимание именно на фото. Мне, например, не хотелось, чтобы у потенциального партнера были какие-то чересчур вылизанные фотографии. Мне кажется, что мужчинам это не идет
Леша говорит, что у него никаких red flags не было, поскольку ничего серьезного он не искал. А какая разница, какой там человек, если тебе не жить с ним всю жизнь?
«Однажды парень из Tinder меня долго преследовал»
Леша мне рассказывал, что еще до появления Tinder и других популярных приложений для знакомств, будучи подростком, он общался с девчонками в «аське» (мессенджер ICQ, который в конце 2000-х пользовался в России большой популярностью — прим. «Мосленты»). Так что его первое интернет-знакомство, которое потом перешло в свидание, случилось как раз там. Его первый опыт был удачным, чего нельзя сказать обо мне.
Свой первый Tinder-дейт я помню прекрасно. Этот парень потом меня долго сталкерил, преследовал. Мы познакомились, немного пообщались и договорились встретиться. Оказалось, что при росте 180 он весит 60 килограммов. Встреча продлилась недолго, я почти сразу ушла. В итоге этот молодой человек вычислил мой адрес по фото из окна. Он даже нашел мою дверь! Периодически заказывал мне пиццу, писал на асфальте признания в любви. Это было ужасно неприятно. Я потом еще долго себя чувствовала очень дискомфортно.
«Чтобы найти друг друга, потребовалось два месяца»
Чтобы найти друг друга, у нас ушло не так много времени. В марте я зарегистрировалась в Tinder, а уже в начале мая мы начали встречаться с Лешей. Получается, два месяца. Но я не могу сказать, что сидела там постоянно. Заходила редко, так как никто особо не нравился.
Наше с Лешей свидание было моим третьим Tinder-дейтом. Хорошо, что все сложилось так удачно! А вот у мужа на момент начала нашего общения количество свиданий уже перевалило за отметку «сотня».
«Должен быть подвох»
В анкете Леши меня привлекло то, что он был похож на человека. Это такая редкость среди современных мужчин… Некоторые даже не удосуживаются помыть голову или побриться перед тем, как делать фото для сайта знакомств. Я, кстати, сначала подумала, что его анкета — фейк. Ну а если вдруг человек реальный, то он точно не живет где-то неподалеку. Такого просто не может быть! Я ему написала, но параллельно все еще думала, что это какой-то развод.
Завязалась переписка, и я его даже заставила скинуть фото паспорта, чтобы убедиться в реальности происходящего. Но и после этого я не поверила. Говорю: «Наверное, ты женат». Подвох же должен быть, правильно? Но нет! Холост оказался.
Мое первое сообщение Леше было таким: «Привет, красивый дядя». Он увидел его и... проигнорировал, пошел искать других девушек. Потом все-таки вернулся к моему сообщению и ответил что-то невнятное. Но разговор завязался. Общение было построено на юморе, мы постоянно шутили и смеялись. На следующий день решили встретиться, причем очень спонтанно. Я гуляла с подругами, а он написал, что находится где-то рядом. Вот так и пересеклись.
«На первом свидании поцелуя не было»
Помню наше первое настоящее свидание. Мы встретились в парке, обнялись при встрече, и меня это почему-то удивило. Потом Леша сказал, что для него это привычно, обычный знак приветствия. От него приятно пахло.
Очень порадовало, что в жизни все соответствовало картинке, а не как это обычно бывает
Мы долго ходили по городу, болтали. Кстати, на первом свидании поцелуя не было.
Леша тогда жил за городом. Мы загулялись, на улице уже была ночь. Я предложила ему остаться у меня: в квартире с тремя комнатами. Хотя я думала и, наверное, хотела, чтобы он предложил заснуть вместе, ничего подобного не было. Мы как дети переговаривались всю ночь через стенку, лежа в разных комнатах.
«Познакомил с родителями уже на второй день»
Уже на следующий день Леша повез меня знакомиться с родителями. Точнее, я ему написала: «Давай я приеду к тебе, погуляем». Он согласился. Я, правда, рассчитывала на обычную прогулку.
А в итоге приехала, а мне говорят: «Ну заходи в гости!» Так и произошло знакомство с мамой. Она еще спрашивает: «А вы сколько встречаетесь?» Я растерялась и говорю: «Трудно посчитать. Давно уже». А мы только вчера познакомились!
«А давай поженимся?»
Не помню точно, когда я удалила Tinder. Но помню, что сразу после знакомства с Лешей я перестала туда заходить и проявлять какую-то активность. Леша, думаю, еще посидел там какое-то время. Он, конечно, мне в этом не признается.
Уже год мы в браке. Предложение он мне сделал спонтанно. Мы просто лежали в кровати, и Леша говорит: «А давай поженимся?» Я отвечаю: «Давай». Сразу после этого разговора мы подали заявление, а через несколько месяцев сыграли свадьбу.