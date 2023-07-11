«От запаха алкоголя Chanel не спасет». Незрячий парфюмер — об ароматах Москвы, парфюмерной моде и мифах о духах

Сразу можно отличить центр Москвы, в котором более благородные запахи ресторанов, кафе и прочего общепита, от окраин, где, особенно на выходах из метро, много заведений недорогого сегмента. Конечно, там ощущается уже другой запах. В спальных районах все победнее.

Про парки и аромат черемухи

Из приятного — в Москве много парковых зон, лесопарков, и чем ближе к ним подходишь, тем лучше пахнет город вокруг. Особенно когда идешь после дождя — запах просто потрясающий. Очень люблю Лосиный остров. Парк огромный, заблудиться можно, но очень хорош, особенно в сезон, когда все зелено.

Раньше я терпеть не могла время, когда в мае везде цветет сирень и черемуха. А в этом году поймала себя на мысли, что даже, наоборот, рада слышать эти запахи. Может, сыграл свою роль опыт работы в парфюмерной сфере? А может новые сорта черемухи посадили? Не знаю, но мне очень понравилась Москва в запахе цветущей черемухи, ее очень много в спальном районе, где я живу. В сочетании с ароматом цветущих яблонь это был очень интересный момент.