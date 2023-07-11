«От запаха алкоголя Chanel не спасет». Незрячий парфюмер — об ароматах Москвы, парфюмерной моде и мифах о духах
Кофе, зеленая листва, масло, на котором только что жарили что-то вкусное, — всем этим пахнет Москва. По словам незрячего парфюмера, носа бренда Pure Sense Насти Вислобоковой, у города единый, ни на что не похожий аромат, и в него вплетены запахи, которые носят люди. Какие духи сейчас на пике моды и почему нужно быть с ними осторожнее, каким мифам о парфюмерии верить не стоит, почему легендарные ароматы нужно отправить в историю и для чего мужчинам пахнуть розами — об этом и многом другом Настя рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.
Про запах Москвы
У Москвы, как и у любого города, есть свой уникальный запах, и он неповторим. Здесь в любом месте на небольшом количестве квадратных метров расположено очень много всего, запахи смешиваются, и получается совершенно уникальный аромат.
Для меня Москва пахнет кофе, потому что почти за каждым углом есть какая-нибудь кофейня. Из не очень приятного — в Москве всегда много запахов чего-то жареного, причем не всегда на масле хорошего качества.
Сразу можно отличить центр Москвы, в котором более благородные запахи ресторанов, кафе и прочего общепита, от окраин, где, особенно на выходах из метро, много заведений недорогого сегмента. Конечно, там ощущается уже другой запах. В спальных районах все победнее.
Про парки и аромат черемухи
Из приятного — в Москве много парковых зон, лесопарков, и чем ближе к ним подходишь, тем лучше пахнет город вокруг. Особенно когда идешь после дождя — запах просто потрясающий. Очень люблю Лосиный остров. Парк огромный, заблудиться можно, но очень хорош, особенно в сезон, когда все зелено.
Раньше я терпеть не могла время, когда в мае везде цветет сирень и черемуха. А в этом году поймала себя на мысли, что даже, наоборот, рада слышать эти запахи. Может, сыграл свою роль опыт работы в парфюмерной сфере? А может новые сорта черемухи посадили? Не знаю, но мне очень понравилась Москва в запахе цветущей черемухи, ее очень много в спальном районе, где я живу. В сочетании с ароматом цветущих яблонь это был очень интересный момент.
Люблю чистый озон, когда открываешь утром окно часов в пять или в шесть — я рано встаю на работу. Машин почти нет, и воздух совершенно не тот, что к полудню. Формируется совсем другой ольфакторный, то есть обонятельный фон — свежий, чистый, озоновый.
Про кожу и кофе
Еще в Москве очень много запахов в магазинах — обувных, мебельных. Там есть аромат чего-то, что ассоциируется с роскошью бутиков и красивой жизнью. Если ты приходишь в хороший торговый центр, там пахнет глянцевыми журналами, от обувных магазинов идет очень ярко выраженный запах кожи хорошей выделки. Еще хороши ароматы магазинов одежды и книжных — это, наверное, самое приятное.
Я с детства люблю книги — не вижу, что там написано, но люблю их листать. Обожаю запах страниц, особенно с глянцевой, мелованной бумагой — это просто потрясающе.
Понятно, что в торговых центрах, особенно в магазинах подороже, специально распыляют ароматы и включают позитивную музыку с циклично повторяющимся мотивом, чтобы посетители больше покупали. Все это работает, как легкий гипноз: идешь, набираешь и покупаешь. Это маркетинговый ход.
И запахи кофе так же работают. Когда в парфюмерном магазине говорят, что стоит понюхать кофе, когда ты послушал много ароматов, то это потому, что его запах потенциально привлекателен для большинства людей на планете. Но сейчас уже многие знают, что заглушить запахи кофе не поможет. Для этого лучше попить воды.
Про запахи зданий и метро
Запахи музеев различаются. Например, в старых зданиях, взять хотя бы Исторический музей, запах плотно-пыльно-тяжеловатый. Бывает еще сыроватый оттенок — он характерен для хранилищ и библиотек. А Музей русского импрессионизма, для которого мы делали ольфакторное сопровождение к картинам, я бы сказала, пахнет очень современно — свежестью, чистотой и целым букетом индустриально-строительных запахов.
Есть каменные здания, в которых всегда ощущение сырости и прохлады, а когда заходишь в деревянный дом, сразу чувствуешь тепло и уют. Не знаю, у кого как, но у меня в небольших деревянных церквях есть такое ощущение.
И вообще, когда находишься в пространстве, где пахнет деревом, чувствуешь себя совсем по-другому, в единстве с природой. Это приятнее, чем ощущение от каменных джунглей.
У метро, конечно, очень ярко выраженные технические запахи, в первую очередь, креозота, которым пропитаны шпалы. Сама я живу на зеленой ветке, у нас недавно открыли тоннель, и, особенно в первое время между «Царицыно» и «Кантемировской» ехать было очень тяжело из-за сильного запаха. Гидроизоляция, краска — все настолько сильно пахнет, что сложно в этом находиться.
Про французские духи
Мне кажется, люди испытывают слишком много благоговения к французским духам. Сразу вспоминается Наденька из «Иронии судьбы», которая говорила: «О, настоящие французские духи — они такие дорогие».
По-моему слишком много наносного в таком восприятии. Мода поменялась, запахи поменялись, и сейчас Climat, Chanel #5 — это круто, но это уже история. Реальный человек носит такие духи, только если у него невероятный бэкграунд, каждый день — выход в жемчугах, и все в таком духе. До этого нужно не то что дорасти, а создать определенный образ. И в реалиях современного мегаполиса это уже не звучит, извините, если кого обидела.
В последнее время люди стали больше пользоваться духами. Причем произошло это в период пандемии — почему-то все стали интересоваться запахами. И этот интерес был настолько сильным, что люди стали заказывать в онлайн-магазинах духи вслепую, не пробуя. Причем не дешевые, не масс-маркет. Последние года два я наблюдаю этот очень активный интерес к ароматам, и это здорово.
Про модные запахи
В Москве очень модно такое понятие — «амбра деревяшки». Есть современные молекулярные ароматы, амброксан и Iso E Super, которые сейчас используют все. Они везде — от дорогого сегмента до дешевого, от люкса до масс-маркета. Их стало настолько много... И еще шафран с жасмином, кедром и белой амброй от Baccarat, причем ассоциации c ними очень разные, сложно сказать, чем именно это пахнет — больничными бинтами или сахарными петушками на палочке.
Но больше все-таки молекулярных ароматов, которые пахнут чем-то техногенным — глянцевой бумагой, свежим или не очень спилом дерева. Они бывают хорошо сделаны, а бывают не очень, и этим пахнут все вагоны метро.
В определенный момент, когда начинается хайп на какой-то аромат, его начинают клонировать все. Но поскольку у разных сегментов разная ценовая категория, ингредиенты у них не одинаковые, сырье разное. И когда люди хотят сэкономить, купить подешевле, иногда получается ужасно.
Но в целом в московском метро можно услышать и очень много прекрасных ароматов. Я лично часто встречаю там девушек, которые пользуются тонкими, красивыми цветочными и фруктовыми духами.
С мужчинами сложнее, они в большинстве случаев пахнут одинаково. Подход простой: «Мне жена на 23 февраля подарила, я ношу», — или: «Я зашел в парфюмерный магазин, купил первое попавшееся». Почти нет вариативности. Поэтому стоит вернуться к концепции унисекс и остаться в ней навсегда. Я считаю, что мужчины, которые пользуются духами с розой и не стесняются об этом говорить — это лучший вариант, который может быть.
Про мужские и женские ароматы
Сейчас стирается грань между мужскими и женскими духами. Есть очень классные ароматы, которые сделаны по мужской, так называемой фужерной структуре. Где ингредиенты — дубовый мох, лаванда и зеленые, либо цитрусовые верха. Но при этом там для пикантности добавлена какая-то интересная нота: корица или та же самая роза.
Духи или туалетная вода могут быть с мужским профилем, но в них должно быть что-то, что цепляет. Потому что все духи с приставкой Sport, которые стоят на прилавке, пахнут примерно одинаково — тип акватика, к которому мы все привыкли в 1990-е годы. Я не говорю, что он неприятный, но он у всех очень похожий. И люди боятся выбирать что-то другое, если только это не синий флакон с огромной надписью For men.
На мужской и на женской коже один и тот же аромат раскрывается по-разному. Поэтому я считаю, что мужчины должны быть более дерзкими в этом отношении. Сейчас ситуация меняется, и все уже стало лучше в последние годы. Хотя понимания некоторых важных моментов мужчинам, бывает, не хватает.
Скажу по секрету: если вы обольетесь лучшими духами от Chanel, но при этом от вас пахнет перегаром, Chanel не поможет, никому она не сдалась. Лично я запах алкоголя всегда чувствую, как бы человек не маскировал это духами.
Про поиск любимого запаха
Развить обоняние и ольфакторное восприятие может каждый. Нужно искать то, что нравится, это долгий и интересный путь.
Когда я начинала работать в Pure Sense, у нас была такая интересная практика — ароматный дневник. Нужно было обращать внимание на любой запах, и прийдя домой, «разложить» его. Услышать разные составляющие в запахе фрукта, ягоды или чего-то еще. Можно научиться различать множество оттенков, если тренироваться, раскладывать, фантазировать, чем это может пахнуть?
Из чего может состоять запах того же яблока? Ведь в нем есть и кислый, и сладкий, и терпкий, и слегка миндальный оттенок косточек, и прохлада — оттенок льда, снега.
Тем, кому это интересно, я советую начать раскладывать на оттенки те привычные бытовые запахи, к которым вы, казалось бы, уже привыкли. После такой практики будет проще разбираться в ароматах.
А насчет поиска любимого запаха... Раньше были мифы о том, что если вы духи на себе чувствуете, то это не ваши духи, а если не чувствуете, то ваши, сто процентов. Это полная ерунда, потому что мы покупаем духи для радости, чтобы было приятно нам. Конечно, хорошо, чтобы и окружающим при этом было неплохо.
Я считаю, аромат от себя нужно чувствовать. Если ты им в течение дня наслаждаешься — это круто, а если нет, то зачем все это? Человек должен получать удовольствие от аромата, который он на себя наносит.
И никакой консультант не подскажет лучше, чем ваш нос. Что бы вам не навязывали в магазине, слушать надо только себя. Нанесли духи на кожу, вышли на улицу, подышали, походили с этим ароматом в реальной жизни, вне магазинного «белого шума». Если удалось взять пробник — отлично. Походили, пожили с этим денек — два. И если это ваше, возвращайтесь в магазин и покупайте.