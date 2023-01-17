«Отказывают даже Стасу Михайлову!» Визовый агент о самых распространенных ошибках российских туристов

Что касается Америки, то здесь с бумагами все гораздо проще. Вы отделаетесь одной петицией, заверенной юристом. Все! Вам остается ее предоставить и надеяться на хорошее настроение посла. Но загвоздка в том, что даже если ты подходишь по всем параметрам, правильно все подготовил к собеседованию, да хоть ты сам себе компанию открыл... Если ты пришелся не по душе послу — до свидания. В Америке, даже если у вас все идеально, легко могут послать куда подальше. Без объяснения причин. Вот такая разница.

«Деньги не всегда решают»

Самый большой миф о получении визы – это то, что ее можно купить. Люди, особенно наши селебы, уверены, что можно не соблюдать никакие правила, а потом просто заплатить кругленькую сумму и быть в шоколаде. Нет! Увы, но Америка в праве вам отказать, даже если вы проинвестировали миллион долларов США.