«Отказывают даже Стасу Михайлову!» Визовый агент о самых распространенных ошибках российских туристов
Ксения Визова — визовый эксперт с 17-летним стажем — много лет ведет блог, где дает людям советы, предостерегает от глупых ошибок при заполнении документов и рассказывает, как не ошибиться на собеседовании... Что делать, если вашу визу аннулировали? Какие ошибки совершают новички при оформлении виз? Правда ли, что визу невозможно купить? Об этом и многом другом Ксения рассказала в интервью «Мосленте». Ниже — ее монолог.
«Подкладываю людям соломку»
Судя по бешеному количеству вопросов из разряда: «А как попасть в эту страну?» или «Куда сейчас пускают?», визовый агент на сегодняшний день востребован среди россиян, как никогда. Этот человек знает все! Хороший визовый агент знаком с послами и знает все нюансы пересечения границ даже до выхода официальных новостей.
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Проще говоря, визовый агент — это тот, кто помогает желающим преодолеть все сложности, с которыми они самостоятельно справиться не смогли при получении визы. Можно сказать, я подкладываю людям соломку. Хотя, согласно закону, люди должны заниматься всем этим самостоятельно, но народ нынче не любит напрягаться.
«Пришелся не по душе послу — до свидания!»
Визы существуют разных видов и их огромное количество. Например, для посещения США вы можете оформить рабочую или туристическую визу, визу талантов или транзитную, в случае, если залетели в страну и сразу же вылетели. Также есть виза инвестиционная, которая помогает приобрести гражданство в стране.
Пути получения визы в США и Европу кардинально отличаются. Если вы собираетесь полететь в Европу или Англию по работе, то будьте готовы, что у вас потребуют предоставить максимально полные и достоверные данные о вашей компании, а потом будут их долго и тщательно проверять.
Эта история хороша тем, что почти нереально получить отказ. Если ты подходишь по всем параметрам, предоставил все необходимые документы и был вежлив, то тебе открыты все двери. Добро пожаловать в Европу! Все предельно просто.
Центр Старого города Праги
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Что касается Америки, то здесь с бумагами все гораздо проще. Вы отделаетесь одной петицией, заверенной юристом. Все! Вам остается ее предоставить и надеяться на хорошее настроение посла. Но загвоздка в том, что даже если ты подходишь по всем параметрам, правильно все подготовил к собеседованию, да хоть ты сам себе компанию открыл... Если ты пришелся не по душе послу — до свидания. В Америке, даже если у вас все идеально, легко могут послать куда подальше. Без объяснения причин. Вот такая разница.
«Деньги не всегда решают»
Самый большой миф о получении визы – это то, что ее можно купить. Люди, особенно наши селебы, уверены, что можно не соблюдать никакие правила, а потом просто заплатить кругленькую сумму и быть в шоколаде. Нет! Увы, но Америка в праве вам отказать, даже если вы проинвестировали миллион долларов США.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Также с гражданством. Сейчас у россиян стало модно получать израильское гражданство. Недавно Моргенштерн себе как раз такое оформил. Люди почему-то думают, что у каждого желающего получится это провернуть, главное иметь средства. Спешу вас расстроить: если у вас ни в каком поколении нет евреев, то вы ни за какие деньги не получите это гражданство. Это самое большое заблуждение! Деньги не всегда решают.
«Все дотошные и осмотрительные!»
Люди получают отказы по самым разным причинам, иногда самым идиотским. И поверьте, отказывают всем. Даже Стасу Михайлову и владельцу «Ералаша» Борису Грачевскому. Последний перед смертью был у меня на консультации, хотел оспорить отказ, который получил из-за ошибки неопытного агента. Специалист всего-навсего забыл посмотреть, что Грачевский был когда-то проездом в Сирии. Вроде мелочь, а за это ему выдали бан на США на целых десять лет. А ведь можно было все решить в два клика. Просто купить за три тысячи рублей на «Госуслугах» новый загранпаспорт и не показывать этот несчастный штамп из Сирии.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Интересная ситуация сложилась и со Стасом Михайловым. Его семь лет подряд приглашали в США на корпоративы, все эти годы были и соответствующие визы. Теперь, когда артист просто собрался на отдых, ему уже не доверяют в посольстве. Подозревают, что едет работать и юлит. Вот такие там все дотошные и осмотрительные!
«У россиян отсутствует ценность визы»
На примере Стаса Михайлова также отлично видно, что у россиян отсутствует понимание важности визы, нет ценности. Артист получил отказ из-за глупости агента и даже не собирается с этим ничего делать. Я еле-еле договорилась, чтобы ему провели еще одно собеседование, а он ответил: «Я не приеду». Якобы трудно лететь в связи с ситуацией в мире. Я предупредила, что, если он не явится на собеседование, решить проблему с его отказом будет невозможно. Под него ведь выделили время, это все фиксируется. Если человек этим шансом не воспользуется — конец. Ребята, это не шутки!
Виды Нью-Йорка. Район Манхэттен с Манхэттенского моста
Фото: Антон Соснин / Коммерсантъ
Еще был у меня пример, когда известный человек хотел получить визу в США. Я записала его на собеседование в посольство. Он пришел, посмотрел на длинную очередь, развернулся и ушел. Как думаете, будет у него когда-нибудь виза в США? Нет! А если и будет, то добывать ее придется титаническими усилиями. Потому что такое поведение — демонстрация неуважения, которое записано на камеры наблюдения.
«Люди безответственно относятся к словам в соцсетях»
Люди, которые впервые оформляют визу, совершают массу ошибок. Например, распространенная ошибка, особенно среди знаменитостей — безответственное отношение к высказываниям в соцсетях. Часто артисты записывают сторис со словами: «Хочу выступать в Америке». А после этого просят туристическую визу. Естественно, они получат отказ, так как посольство США перед тем, как проводить собеседование с известным человеком, просматривает все его интервью, все соцсети, абсолютно все.
Washington
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Многие модели и люди из мира кино получили аннуляцию виз за то, что ездили в Америку по туристической визе и позволяли себе показывать там фейковые справки. Даже если визу сначала одобряли, факт обмана все равно потом выходил наружу. Вот такое, казалось бы, незначительное вранье приводит к бану на въезд в США.
«Цена вашего вранья очень высока»
Аннулировать визу могут только за дело. За 17 лет практики я ни разу не встречала несправедливого решения по этому вопросу. Предоставляли фейковые справки? Работали нянечкой, хотя ехали вроде по туристической визе? Дали пару концертов, хотя уверяли, что направляетесь на отдых? Все это ведет к аннуляции.
Помните, цена вашего вранья очень высока. Вы можете никогда больше не попасть на территорию США, Австралии и Канады.
Я действительно знаю людей, у которых пожизненные баны. Если вы вдруг оказались в подобной ситуации, то незамедлительно обращайтесь к компетентному агенту и честно ему признавайтесь, где и кого обманули. Только так вам смогут качественно помочь.
Australia
Фото: David Gray / Reuters
В 99 процентах случаев человек в курсе, где накосячил. Но однажды была у меня забавная ситуация, когда попался человек с таким же именем, отчеством и фамилией, как и у другого туриста с аннулированной визой. Этому «близняшке» тоже аннулировали визу без лишних разбирательств. Но я этот вопрос решила за один день, просто доказав, что это абсолютно другой человек.
«Путешествия — наше спасение»
Сейчас в некоторых странах для нас действует безвизовый режим. Россияне спокойно могут поехать на отдых в Дубай, Стамбул, на Мальдивы. Я также советую посетить Кубу и Доминиканскую Республику. Рейсы есть. Да, непрямые. Но я считаю, что потраченное время определенно того стоит. Вы сможете отвлечься, успокоиться, настроиться на позитивный лад. Я считаю, что всем нам будет полезно ненадолго выйти из стрессовой обстановки, выдохнуть, перезагрузиться. Путешествия — это наше спасение.