«Положить под елку подарок для себя — отличная идея». Психолог — о предновогодней суете, одиночестве и пользе сказки
Середина декабря. Столица уже с головой погрузилась в предновогоднюю суету. Москвичи украшают дом, выбирают подарки, продумывают меню праздничного стола… Но что делать, если нет сил готовиться к празднику, планы резко меняются, организовать идеальный Новый год не получается, а самые близкие оказываются слишком далеко от нас? Как не истратить все силы в погоне за чудом, позаботиться о себе, подготовиться к праздничным каникулам правильно и провести их с максимальной пользой для себя, «Мосленте» рассказала врач-психотерапевт Психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина Полина Свечникова. Ниже — ее монолог.
Про маленькие личные традиции
Для взрослого человека праздник — это все равно важное время. Не стоит думать, что тот же Новый год с возрастом теряет свое значение, остается исключительно в детстве.
К сожалению, в больших городах традиция отмечать этот праздник в кругу самых близких и родных, с семьей и родственниками зачастую нарушается или видоизменяется. У многих людей, живущих, к примеру, в Москве, родственники далеко.
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Традиции важны для нас. Даже в молодой семье важно находить, устанавливать какие-то постоянно повторяющиеся бытовые праздничные обычаи. Это подкрепляет связь между людьми. Маленькие личные традиции — опорные точки, связанные с конкретной семьей.
Для тех, кто сейчас находится в поиске своей второй половинки, праздничные дни становятся отличным поводом напитаться положительными эмоциями, добавить в свою жизнь сказки.
Хоть взрослым и кажется, что все это какие-то детские забавы, всем нам важно сохранять в себе внутреннего ребенка. Его не нужно постоянно баловать, но спонтанные приятные эмоции, похожие на чудо, ему нужны.
Украшение дома или прогулка по праздничному городу, вообще созерцание красоты приводит к положительной реакции даже на биохимическом уровне: начинают выделяться дофамин и серотонин, которые приносят удовольствие и помогают справляться со стрессом, особенно в нелегкие времена.
Про нормальную неидеальность
Но ситуации бывают разные. Каждому нужно отталкиваться от собственного состояния. Многие из нас в декабре, а то уже и осенью находятся в постоянной суете: множество задач, дедлайны — буквально каждый день, а то и несколько раз в день, проблемы не только на работе, но и в личных отношениях, что-то не так со здоровьем... Примеров множество.
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В таком случае новогодняя суета может не приносить никакого позитива, а только усугубить стресс.
Здесь очень важно задать себе вопрос: в какой именно точке я нахожусь сейчас? И если это точка некой перенагрузки, если человек практически не спит ночами, потому что у него нет времени, работает без выходных или тратит все свободное от работы время на решение каких-то сложных проблем, тогда самое главное — не добавлять себе дополнительных проблем. В такой ситуации не стоит переживать, например, что мы не можем найти нашим коллегам, родственникам и друзьям индивидуальные подарки. А то из-за этого можно накрутить себя, начать еще больше переживать и еще меньше спать.
Если вы находитесь в постоянном стрессе, самое лучшее, что можно сделать, — включить энергосберегающий режим и начать бережно относиться к себе. Нужно честно признаться: делать все идеально, идет ли речь о подарках или о лучшем месте для праздника, не обязательно. Нет острой необходимости устроить все так, как на фото в модных журналах или блогах в соцсетях, где все сияет.
Лучше сберечь силы, чем добраться до новогодней ночи на последнем издыхании и ничего вообще не почувствовать, оказаться не в состоянии даже обратить внимание на всю эту праздничную атмосферу.
Про опасность завышенных ожиданий
Но даже если у нас есть силы организовать себе праздник, стоит избегать перфекционизма. Завышенные ожидания ни к чему хорошему не приведут.
Последние годы почему-то многим стало важно создать самый лучший праздничный интерьер, таким образом выделившись хотя бы на фоне своих друзей и знакомых, подарить окружающим идеальные подарки, чтобы они тоже выделялись среди остальных презентов, полученных от других людей. И если в такой ситуации что-то идет не по плану, это кажется катастрофой.
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Но это ловушка. Такие устремления в итоге не приносят ни счастья, ни удовольствия. Если у нас слишком завышенные ожидания, а особенно — ожидания от себя, требования к себе, мы просто не успеваем по-настоящему насладиться моментом. А ведь прогулка по магазинам, поиски и выбор подарков могут быть очень приятными, если мы относимся к этому спокойно и не выставляем себе недостижимых идеальных целей.
Лучше получать удовольствие в моменте от процесса, чем постоянно прокручивать в голове какие-то пока несуществующие события. Например, выбирая подарки, лучше с радостью именно выбирать подарки, а не переживать за реакцию на них, не задаваться вопросом о том, окажется ли именно ваш подарок идеальным.
Про новогоднюю тревогу
Для людей с повышенной тревожностью будут действовать все те же советы и рекомендации. Для них очень характерен страх, что что-то может пойти не так, им свойственно видеть в этом катастрофу.
Но лучше отлавливать в своем сознании подобные мысли и не давать им хода. Это черно-белое мышление, максимализм — либо все проходит идеально до мелочей, либо тут же окрашивается в черный цвет и воспринимается как однозначно плохое и даже трагическое. Забудьте фразу: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь».
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Лучше признать честно: наши страхи не имеют с действительностью ничего общего. Уже через месяц большинство из нас даже не вспомнит, как прошла новогодняя ночь, и будут жить в более-менее стабильном состоянии.
В году, как правило, 365 дней. И все эти дни бывают разными. Есть хорошие, плохие, тяжелые, легкие, но это не зависит от новогодней ночи.
Если же люди замечают, что последние несколько лет празднование Нового года вызывает у них резкое повышение уровня тревоги до какой-то опасной отметки, моральное истощение, обострение неких внутренних переживаний, есть смысл поэкспериментировать. Например, можно сказать своему окружению, что в этом году вы хотите уехать в другой город или отправиться в спа и там провести время, посвятить его себе, релаксировать, отключиться от мира на несколько дней. Такое желание ценно, естественно и достойно уважения. О себе нужно заботиться.
Но каждому человеку, испытывающему постоянную тревогу, конечно же, в первую очередь стоит обратиться к психотерапевту и разобраться, с чем она связана. Это состояние, с которым можно и нужно работать.
Про уровень новогодней активности
Когда мы составляем план действий на все новогодние каникулы, стоит исходить из того, кто мы, что нам ближе, насколько мы готовы к тем или иным формам активности. Если человек сам по себе домосед и не склонен в выходные оббежать три катка, а потом успеть на четыре спектакля и пять выставок, то во время новогодних праздников ничего менять не надо. Стоит выбрать уровень активности, который соответствует вам и вашим стремлениям.
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Не нужно ставить цель посетить все праздничные точки в городе. Это снова приведет к завышенным ожиданиям от себя. В итоге есть риск не отдохнуть и не получить массу новых впечатлений, а просто забегаться и устать.
С другой стороны, не стоит посвящать все дни новогоднего отдыха тому, чтобы лежать на диване и смотреть сериал, или проводить их за столом в компании друзей. Это не лучшая история. То же длительное употребление алкоголя, даже если это только шампанское, может нанести вред как физическому, так и психическому здоровью.
Выходить из дома нужно. У нас есть множество зимних видов развлечений, спортивных активностей и прочих занятий. Например, можно отправиться в недолгую поездку, посетить другие города, получить новые впечатления.
Относительно недалеко от Москвы есть множество мест, создающих ощущение зимней сказки: Суздаль, Плес, Нижний Новгород, Ярославль и прочие. Перечислять можно долго.
Важно, чтобы наши действия были разнообразными, потому что если мы проводим каникулы в каком-то одном состоянии, это потом может негативно сказаться: к примеру, мы можем испытать сожаления о потерянном времени.
Про праздничный ресурс
Несмотря на то что мы уже три года, если считать с начала пандемии, живем в непростой ситуации, лишать себя праздника — не самое рациональное решение. Это наш ресурс, особенно если речь идет о семейном праздновании, о пребывании вместе с близкими людьми. В новогоднюю ночь мы проводим с ними время и заряжаемся энергией. Иногда мы по полгода ждем этого момента.
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Важен баланс. Наверное, какие-то масштабные гулянья для кого-то могут быть совершенно неуместными, но устроить праздник в близком кругу — это важно. Большое значение имеет и городская иллюминация, украшение пространства вокруг нас.
Даже в ситуации, когда в нашей жизни происходят тяжелые события, нам нужно чему-то радоваться. Если исключить все приятные моменты, все, что доставляет нам удовольствие, мы можем оказаться в депрессивном или тревожном состоянии. Например, если говорить о психотерапии депрессии, мы неизбежно столкнемся с такими вещами, как поведенческая активация, когда мы прорабатываем методы возвращения людей к приятной активности, в том числе к встречам с друзьями, к хобби, которое приносит удовольствие. Все это дает всплеск положительных эмоций и помогает справиться с заболеванием.
Да, время непростое, но маленькие радости очень нужны всем нам. Именно они дают возможность каждому из нас двигаться, жить дальше.
Про принцип работы «карты желаний»
Часто мы слышим: «Загадай желание — и оно сбудется! Вселенная услышит тебя, и чудо быстро и неизбежно произойдет». На самом деле все эти «карты желаний» действительно иногда отлично работают. Правда, происходит это не тем чудесным образом, какой преподносят в тех же соцсетях.
В первую очередь такие карты помогают нам ответить на вопрос, чего же мы на самом деле хотим. И если мы строим какие-то глобальные планы с искренней верой в чудо, это позволяет нам осознать, что мы действительно этого желаем. И тогда на следующем этапе мозг начинает планировать, как мы будем этого достигать. Нередко этот процесс происходит неосознанно.
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И здесь тоже важен баланс. Когда мы о чем-то мечтаем, можно взять и прописать свои желания, обозначить, к какой области нашей жизни они относятся, для чего мы хотим того или иного. И после этого важно не замереть в ожидании, когда Дед Мороз принесет нам этот заказ. Было бы неплохо напротив каждого желания прописать мини-план или хотя бы ответить на вопрос: что мне для этого нужно?
К примеру, вы хотите что-то купить в этом году и вписываете это в карту желаний. А потом смотрите на нее и думаете: «Так, а я, каждый день покупая кофе рублей за 200, сколько трачу в месяц? А могу ли я откладывать эти деньги в счет желаемой покупки?» Тогда исполнение желания начнет приближаться. Осознание того, чего мы хотим, само по себе подталкивает нас к действиям. И тогда наши желания могут сбываться.
Другое дело, если мы просто ждем, когда «прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино», и ничего для этого не делаем. Собственно, ничего и не происходит.
С точки зрения исследований, полезнее всего представлять не сам результат, то есть получение желаемого, а процесс, в котором мы будем успешно справляться с задачами, которые приведут нас к намеченной цели. Например, если вы планируете найти новую работу, лучше мечтать не о том, как вы получили желаемую должность, а создавать воображаемую ситуацию, в которой вы успешно отвечаете на вопросы в рамках будущего собеседования, показываете себя с лучшей стороны.
Это, условно, показывает нашему мозгу, как все должно произойти в процессе, подготавливает нас к будущим ситуациям и в итоге чаще всего приводит к нужному результату.
Про чувство предпраздничного одиночества
Иногда в канун новогодних праздников может обостриться чувство одиночества. Особенно это касается ситуаций, когда, например, пара расстается незадолго до начала предпраздничной суеты или вообще под Новый год. Может получиться так, что все друзья и близкие уже разъехались и распланировали свои праздники, и человек остается один. Такая ситуация может усиливать боль от произошедшего.
Фото: Cristian Escobar /
У всех нас есть стандартные ассоциации с Новым годом: это праздник, который мы обычно встречаем в кругу семьи, с близкими друзьями или с любимыми людьми. Если этого не получается, могут возникать не только негативные ощущения, но и мысли, что с нами что-то не так, что мы виноваты в этой ситуации. Здесь можно пойти по дорожке долгого самоанализа и внутреннего поиска причин сложившегося положения. Но что это дает? Полезны ли эти мысли?
Скорее всего, вредны. Они приносят еще больший дискомфорт.
И в этом случае стоит выбрать действия, которые будут полезны для нашей психики: например, нарядить елку, посмотреть на нее, включить любимые новогодние фильмы. В любом случае это будет рождать в нашем сознании приятные ассоциации и может нас зарядить, наполнить.
При этом хорошо говорить: «Я это делаю для себя!» Не для того, чтобы мы показали себя хорошими хозяевами или организаторами праздника. Нет. Это нужно для того, чтобы мы сами порадовались. Это — для нас. Нам это полезно.
Кстати, положить под елку подарок для себя — тоже отличная идея.
Про праздник с незнакомцами
Если одиночество гонит вас из дома в ресторан, бар, клуб, где можно встретить Новый год пусть и с совершенно незнакомыми, но все же с людьми, лучше поймать себя на этом импульсе. Нужно спросить себя: чего мы ждем от этого времяпрепровождения и каким оно скорее всего будет?
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Если мы говорим о новогодней программе в каком-то ресторане, предполагающей хорошую музыку, праздничную атмосферу, возможность познакомиться с новыми людьми, но явно исключающей реки алкоголя, это один вопрос. Людей одиноких в большом городе немало, так что в подобных местах действительно есть шанс завязать хорошее знакомство.
И совсем другое дело, если мы куда-то стремимся из-за состояния внутреннего отчаяния. В этом случае часто могут включиться самые деструктивные формы самопомощи. Например, может потянуть в бар, чтобы выпить и забыться. Это не лучший вариант. Во-первых, наутро точно будет плохо, а во-вторых, вообще неизвестно, к чему это приведет. Алкоголь непредсказуемо влияет на нас. К тому же это вещество-депрессант. Он вызывает нейрохимический дисбаланс, который в итоге может привести нас к депрессивному состоянию, особенно если выпивать все десять дней подряд.
Про тех, кто должен быть рядом
Про то, что мы существа социальные, все уже не раз сказали. Но проблемы и вопросы, связанные с этим, остаются актуальными.
Нам необходимо социальное взаимодействие, в том числе иногда и на биологическом уровне. Например, когда люди находятся в депрессии, из-за многих сложных и разнообразных процессов они снижают количество социальных связей, отказываются от них сами. Когда их приглашают куда-то, они говорят: нет желания, нет возможности, нет сил. И потом эти люди захлопываются в этой изоляционной ловушке.
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Исследования показывают, что при депрессии, испытывая одиночество и теряя контакт со значимыми людьми, пациенты испытывают настолько сильную душевную боль, что для мозга она становится такой же, как физическая.
Но все это касается не только людей в депрессии. За счет близости со значимым людьми в нашем мозге выделяется целый ряд нейромедиаторов, которые поддерживают нас, заряжают и помогают оставаться в здоровом психологическом состоянии.