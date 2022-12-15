«Положить под елку подарок для себя — отличная идея». Психолог — о предновогодней суете, одиночестве и пользе сказки

И здесь тоже важен баланс. Когда мы о чем-то мечтаем, можно взять и прописать свои желания, обозначить, к какой области нашей жизни они относятся, для чего мы хотим того или иного. И после этого важно не замереть в ожидании, когда Дед Мороз принесет нам этот заказ. Было бы неплохо напротив каждого желания прописать мини-план или хотя бы ответить на вопрос: что мне для этого нужно?

К примеру, вы хотите что-то купить в этом году и вписываете это в карту желаний. А потом смотрите на нее и думаете: «Так, а я, каждый день покупая кофе рублей за 200, сколько трачу в месяц? А могу ли я откладывать эти деньги в счет желаемой покупки?» Тогда исполнение желания начнет приближаться. Осознание того, чего мы хотим, само по себе подталкивает нас к действиям. И тогда наши желания могут сбываться.